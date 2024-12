Las revelaciones de Chicho Serna: el conflicto con Medina, la tajante respuesta de Gago y un anuncio inminente sobre la Bombonera

Chicho Serna cuenta detalles del conflicto con Cristian Medina en Boca

Mauricio Serna brindó una entrevista con el Canal De Boca y dejó varias revelaciones. Una de las más importantes fue el conflicto que el club tiene con Cristian Medina, quien se encuentra apartado del primer equipo que integra Fernando Gago por su presión para ser transferido. El integrante del Consejo de Fútbol dio detalles sobre el polémico pedido del futbolista xeneize y la tajante respuesta del DT cuando se topó con su postura.

“He respondido tres o cuatro veces a esas ofertas. Nunca nada diferente a la primera. Boca siempre fue dando la respuesta e intentando de qué manera podíamos hacer lo posible sin perjudicar al club, pero ayudando al jugador si su objetivo es irse a Europa. La oferta fue de un monto donde ponían una cuota inicial. No digo valores porque me parece que no está bien, pero al jugador lo pagaban en tres años y no se llegó a un acuerdo”, comenzó Chicho sobre el ofrecimiento del Fenerbahçe de Turquía.

Fernando Gago, entrenador de Boca, y Cristian Medina, jugador apartado

“Yo estaba el día que Cristian nos manifestó que si no respondíamos un mail no jugaba más. Y eso fue previo al viaje a Rosario para enfrentar a Gimnasia en Copa Argentina. Yo personalmente le dije Cristian, ‘respira tranquilo, el que se enoja pierde. El libro de pases está cerrado, tenemos hasta diciembre para intentar’. Lo hice como lo hacemos con todos nuestros jugadores de hablar siempre abiertos. Salió de la oficina y después a Chelo Delgado le manifestó lo mismo. Fue y se lo dijo al entrenador (Gago) y el entrenador que tenemos que no le no le carga el agua a nadie, que tiene su personalidad, fue contundente”.

Serna reveló cuál fue la postura de Fernando Gago al conocer la intención del jugador de 22 años. “‘Si hoy que es una final me decís que no jugás, conmigo no jugás más’. Y hoy Cristian tiene contrato vigente con nosotros tres años más. Seguramente sus empresarios, el club de Europa, los estaban presionando, pero bueno, cada uno reacciona o actúa como cree que es la mejor forma”.

Carlos Palacios será jugador de Boca en 2025

En otro orden, el ex futbolista multicampeón en la era de Carlos Bianchi dio por casi hecha la llegada de Carlos Palacios, proveniente del Colo Colo de Chile: “Faltan 2 ó 3 cosas mínimas. El Presidente de Colo Colo también lo ha dicho así, seguramente en próximos días viaje a hacerse la revisación médica”.

Además, un tema que mantiene en vilo a los fanáticos y socios de Boca es la ampliación de La Bombonera. En este sentido, Serna reveló: “Se logró un 1° partido muy importante: que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entendiera que si La Bombonera iba a ser un ‘patrimonio cultural’ no íbamos a poder mejorarla. Eso que se logró ya es muy valioso, lo logró Román. Estoy convencido, lo noto a él no inquieto, pero muy ocupado en la ampliación y en cualquier momento nos dará la noticia, porque él quiere que vengan más hinchas al estadio y se está evaluando. Todo va bien encaminado y es lo que merecen nuestros hinchas”.

La Bombonera, el estadio de Boca Juniors (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Otras frases de Serna en diálogo con el Canal de Boca:

“Sería lindo, ¿no? Pero hace unos cuantos años Sudamérica dejó de competirle a Europa en el Mundial de Clubes. Pero todo llega: no me siento hoy por debajo de nadie, aunque no estemos jugando bien, en un partido de fútbol pasan muchas cosas, y por historia, somos especialistas en esos momentos”.

“Lo más lógico es que el DT haga un listado de los jugadores posibles y tenga A - B y C. Nuestra tarea es concretar el A, pero por diferentes circunstancias hay que ir por el B o el C, o dentro de nuestro conocimiento y lo que analizamos decirle: vos tenés A, pero tengo este que puede ser muy parecido y podemos convencer al DT. Hablamos permanentemente tanto con el cuerpo técnico y desde el Consejo con Román, nuestro presidente”.

“Sabemos y somos los primeros en decir que este año no fue bueno, no nos podemos engañar. Tuvimos un año muy difícil, pero en otros lados donde ha sido igual o peor, no pasa lo que pasó acá... pero no importa. Estamos muy cerca de clasificar a la Copa Libertadores y dicen que es malo, pero aquí estamos con esa coraza y trabajamos. Nuestro lema es trabajar mucho y escuchar poco, porque si escucháramos todas las barbaridades que se dicen, estaríamos todo el día contestando”.

“El puterío vende. Fijate que el domingo ganamos un partido muy difícil, y hablaron de lo que pasó entre Cavani y el Changuito Zeballos. Siempre buscan el lado negativo, hay que ver quién lo dice y por qué lo dice. Nuestros hinchas lo entienden así, exigen, pero aplauden a nuestros futbolistas. El tener a Cavani es demasiado. ¿Qué otro jugador extranjero está al nivel de Edinson? Pero hay que pegarle a Boca: ‘¿Por qué no lo trajeron hace 3 años?’”.

“No se habla que esta gestión hizo debutar 40 pibes, porque eso seguramente lo que piensan es que era porque Boca no tenía jugadores. Es así. Por eso sabemos que muchos en el país celebran nuestras derrotas, pero somos más los que celebramos lo bueno que vivimos en Boca”.