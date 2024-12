Las máximas autoridades de Williams revelaron la mejor cualidad de Colapinto: “Tiene lo necesario para ser campeón del mundo”

Franco Colapinto afrontará la última carrera de la Fórmula 1 en 2024

El Gran Premio de Abu Dhabi marcará el final de este breve período de Franco Colapinto en la Fórmula 1, a la espera de la confirmación sobre si correrá o no dentro de un equipo la próxima temporada. El periplo culminará tres meses después de su inicio en el GP de Monza y será su regreso a la tierra donde logró la Superlicencia en 2023.

En la previa a las primeras prácticas libres del viernes, Williams realizó un video de más de 20 minutos con un repaso minucioso del ascenso de este joven desde sus comienzos hasta llegar a la Máxima con solo 21 años. Allí, el director de la escudería, James Vowles, se retrotrajo a esa primera carrera en el mítico trazado italiano para señalar su mejor cualidad: “Tuvo una excepcional carrera en Monza, conducida excepcionalmente bien en condiciones difíciles y vino a vernos después. Y pasé un tiempo con él y estaba describiendo exactamente lo que estaba pasando en el coche con el más mínimo detalle. Eso me dice dos cosas: la emoción de ganar está definitivamente allí, pero su capacidad para entender lo que está pasando bajo la presión más inmensa es enorme; la segunda, te cuenta todo con inmenso detalle. Es el Franco que me encanta. Ese fue el momento que siempre me destacará”.

Además, la grabación muestra la intimidad de cómo le contaron a Colapinto que iba a conducir en una práctica en Silverstone, previo a su nombramiento oficial en reemplazo de Logan Sargeant. “Tu conducción ha mejorado cada vez más con algunas maneras que son las que estamos buscando. Me gustaría recomendarte la oportunidad de conducir en Silverstone. Felicitaciones. Eres bienvenido”, le expresó Vowles.

En este sentido, el director deportivo, Sven Smeets, ponderó qué lo sorprendió de su paso por Reino Unido. Destacó el “talento puro y ritmo” de Franco porque “no había mucho tiempo para las pruebas” y su fuerte capacidad de adaptación: “Nos sorprendimos en Silverstone con la falta de preparación nuevamente. De hecho, lo hizo muy bien. Utilizó esa oportunidad para desempeñarse muy bien”.

A continuación, Smeets arrojó cuál podría ser el futuro del argentino: “Creo que podría lograrlo todo. Creo que tiene lo necesario para ser un campeón del mundo en el futuro. Algún día. Tiene que estar en el equipo que le dé ese coche en ese momento, porque no es solo uno mismo. Pero creo que lo tiene todo para llegar a serlo”. En medio de los rumores de un posible desembarco a Red Bull o Alpine, declaró: “Tenemos a alguien aquí que queremos que esté en forma. Tal vez en uno o dos años, después de otra temporada. Pero él nos mostró señales crudas de ritmo en Silverstone”.

Viene de sufrir un choque involuntario al inicio del Gran Premio de Qatar (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Por otro lado, Sven Smeets se mostró sorprendido por la producción de Franco Colapinto en Monza, y calificó sus actuaciones en Bakú (8°) y Singapur (11°) como “absolutamente excepcionales”. “Realmente me han desconcertado, porque es algo que no esperaba”, agregó.

LAS PRINCIPALES DECLARACIONES DE FRANCO COLAPINTO

¿Cuándo sintió que podría llegar a la Fórmula 1? “Creo que cuando me uní a Williams fue uno de los momentos. Cuando empecé a correr fue otro. Williams fue el primer equipo que me integró de esa manera a la Fórmula 1. Fue el primer equipo en la Fórmula 1 con el que empecé a trabajar y fue un sueño hecho realidad. Te sientes un poco más cerca. Así que fue un muy buen paso adelante”.

Sus sensaciones en Monza. “Estás bastante tenso en tu primera carrera mundial. Es emocionante hasta que las luces no se apagan. Estás nervioso. Sientes adrenalina y, por supuesto, tu primera carrera mundial de fórmula es muy especial. Pero también tienes esa presión extra. Así que es muy agradable. Y disfruté mucho ese fin de semana. Es algo muy especial, que nunca olvidaré”.

El apoyo de la Argentina: “Es agradable tener el apoyo de tu país. Y tuve el apoyo de muchas personas que me rodean. Eso fue así. Es muy agradable. Pero también tener el apoyo de todo un país y de donde naciste es muy agradable y no veo a muchos conductores que tengan tanto apoyo. Cuando tengo un buen resultado y están disfrutando el momento es algo muy especial, es algo que disfruto”.

Los logros en su joven carrera: “Estoy muy feliz de haber logrado lo que quería, pero siempre quieres más y especialmente los pilotos de carreras. Y cuando llegamos, es como que queremos conseguir puntos. Cuando obtenemos puntos, queremos estar en el podio. Y cuando estemos en el podio, queremos ganar carreras y luego queremos un Campeonato Mundial. Nunca estás realmente lleno, al menos yo, no soy muy conformista”.

James Vowles dejó distintas definiciones sobre Franco Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)

MÁS DECLARACIONES DE JAMES VOWLES

¿Por qué no lo quería abrazar cuando lo confirmó como piloto de Williams? “Eso no es ampliamente conocido. Estuve bastante enfermo el domingo, lunes y martes. Y todos los que me veían entrar al trabajo sabían que no estaba al ciento por ciento. Así que no son las condiciones ideales para tomar este tipo de decisiones y cambios y le pedí que se mantuviera alejado de mí. Ciertamente no quería ser responsable de darle la oportunidad de su vida y luego quitársela debido a una enfermedad. De todos modos, no pude evitar que me abrazara en ese momento. Sabía los riesgos involucrados y tuvo que hacer una liberación emocional. Porque para él la confianza que depositamos en él significó todo”.

La banca a Franco desde Argentina: “He estado tan orgulloso porque cuando tienen un atleta que pueden respaldar, lo respaldan. Eso es increíble para mí y muestra lo que significa para el país y lo que significa el país para él al mismo tiempo. La pasión que muestra Argentina nos impulsa al mismo tiempo que te demuestra que cuando haces algo que es lo correcto para un individuo y tienes un país detrás, la recompensa es extraordinaria”.

Sus objetivos junto a Colapinto: “Con Franco lo que buscamos es un progreso continuo. Así que no es que te conformes con el status quo. Estás continuamente avanzando de un tú a tú y a él le queda mucho camino por delante. No está utilizando todas las herramientas y sistemas con la máxima eficacia. Eso es difícil de hacer cuando llevas poco tiempo en el coche. El futuro es brillante, aunque está en sus manos. Esa es la posición única en la que está siempre. Él realiza. Es un piloto de carreras profesional que creo que se demuestra al mundo en un corto espacio de tiempo que es digno de una posición. Y el resultado de eso es que también tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que eso suceda”.