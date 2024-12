Subió al Himalaya, cruzó los Andes y es el primer navegante con discapacidad en ser campeón del Rally Argentino

Jean Maggi es el primer campeón del Rally Argentino con discapacidad y se consagró como navegante en la clase MR

Jean Maggi dio otro ejemplo de superación, ya que es la primera persona con discapacidad que se consagró campeón en el Rally Argentino: fue como navegante en la Clase Maxi Rally (MR). El cordobés de La Docta tiene 61 años y en su infancia quedó inmovilizado en sus miembros inferiores por poliomielitis. Fue el copiloto de Claudio Menzi a bordo de un Renault Clio, y el título llegó este fin de semana luego de ganar en Mina Clavero, la tierra del recordado Jorge Raúl Recalde, el único americano en ganar una clasificación general en el Campeonato Mundial en la fecha disputada en dicha provincia en 1988.

”Yo iba a correr tres carreras para visibilizar la discapacidad. Y en la segunda terminé segundo en Madariaga y ganamos la segunda etapa en Jesús María”, le cuenta emocionado a Infobae. “Yo dependía de mi resultado y segundo terminó Juan De la Vega, el copiloto de Nicolás de la Vega”, explica.

Fue su primer año completo en el automovilismo y, con el correr de las competencias, le fue agarrando el gusto. Comenzó corriendo con Manuel Torrás, quien en la tercera fecha no pudo continuar. Sin embargo, por medio de Gabriel Pozzo, campeón mundial en 2001 en la Copa de Producción, Jean logró reunirse con Menzi, alguien de gran experiencia en los derrapes.

“Con Claudio nos propusimos correr una carrera ya que piloto y navegante deben tener una conexión especial porque están mucho tiempo juntos”, aclara, pero el lazo fue instantáneo y siguieron hasta el final de la temporada. “Mientras el auto anduvo, en las últimas tres carreras ganamos todo”, destaca Maggi, quien alcanzó el título en el Campeonato de Navegantes.

Maggi recibe el premio en manos de Jorge del Bono, navegante de Jorge Raúl Recalde (Rally Argentino)

Aunque en la última carrera las cosas se complicaron. “Los últimos cinco kilómetros del domingo los tuvimos que hacer sin los frenos traseros”, confiesa sobre la merma mecánica que no les impidió festejar.

Su logro en el automovilismo se sumó a otros hitos. Es un agradecido al deporte porque le cambió la vida, ya que pese a sus complicaciones físicas pasó de correr maratones con una silla de ruedas a trepar el Himalaya con una bicicleta adaptada o cruzar los Andes a caballo. Ahora se entrena para viajar al espacio y su historia de superación llegó a Netflix de la mano del director Juan José Campanella.

Menzi no pudo ser campeón entre los pilotos porque tuvo tres fechas menos. En la MR el título lo consiguió Nicolás De la Vega (Citroen). El auto con el que compitió Maggi en el Rally Argentino tiene tracción doble, motor turbo de 287 caballos de potencia y llega a 180 km/h. El certamen argentino de la especialidad nació en 1980 y es uno de los más fuertes del continente. Llegó a compartir fecha con el Mundial de Rally en las 39 ediciones en nuestro país.

En tanto que Jean le agarró el gusto a la adrenalina que tiene el rally, una disciplina en la que no hay margen de error y un milímetro puede costar un fuerte accidente. Sobre la continuidad en 2025 indica que “uno se va entusiasmando y es un poco difícil. Ahí manda más el deseo de poder pegar el salto a la RC2 (la divisional mayor). Mi norte es visibilizar la discapacidad”.

Jean Maggi sueña con volar al espacio

No baja los brazos en su sueño por viajar al espacio y cuenta que “estoy en conversaciones con la compañía Space X (la de Elon Musk). Seguiré luchando por ese sueño. Me siento listo y con muchas posibilidades para ver si en algún momento me puedo subir a alguna nave. Esto yo no lo puedo pagar, y por eso propongo llevar la discapacidad a otro ámbito. Intentar demostrar que la discapacidad no es una dificultad, sino una oportunidad para mostrar el potencial humano”, asevera.

“Tuve 37 años sin aceptar mi condición. Pesaba 19 kilos más que ahora, fumaba dos atados de cigarrillos por día. En términos automovilísticos, venía derrapando en todas las esquinas. Esos excesos me devolvieron un infarto y eso me salvó la vida. Fue ante un ultimátum de mi esposa, que me dijo que no me aguantaba más en esta situación, y cuando volvía a casa me infarté”, revela.

Su consagración puede servir de inspiración para otras personas en la búsqueda de no bajar los brazos pese a los obstáculos de la vida. “Lo más importante es que compito en un mundo en el que no hay personas con discapacidad como el rally”, afirma y concluye con una reflexión: “A veces hacen falta oportunidades y la discapacidad es como un iceberg que no permite que se vea todo lo que una persona puede hacer si está decidida a luchar por un objetivo”.

Este fin de semana también consagró a otros campeones del Rally Argentino. Nicolás Díaz (Skoda) se coronó en la Clase RC2, Juan Galduroz (Skoda) lo hizo en la RC2 Copa, Nicolás González (Volkswagen) en la RC3, Pablo Peláez (Peugeot) en la RC4 y Guillermo Ambrosio (Ford) en la RC5.