Una famosa boxeadora sorprendió al desafiar a Jake Paul tras su polémico triunfo ante Tyson: “No está a mi altura”

Shields y Paul, frente a frente, junto a Mike Tyson

Claressa Shields ha desatado una ola de comentarios tras lanzar un desafío directo a Jake Paul, afirmando que podría vencerlo sin problemas en un combate de boxeo. Estas declaraciones surgen luego de la reciente victoria del influencer sobre Mike Tyson, ex rey de los pesados. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, dado que Iron Mike, a sus 58 años, demostró que no se encontraba en su mejor forma física. Y terminó cayendo por puntos en un combate que marcó un hito por la cantidad de público en la plataforma Netflix, al tiempo que recibió una catarata de críticas y dudas respecto de si el enfrentamiento estuvo arreglado.

En conversación con Fight Hub, Shields, de 29 años, se mostró confiada en su capacidad para superar al YouTuber en el ring: “Él no está a mi altura. Estoy segura de que lo vencería, y él lo sabe perfectamente”, aseguró. Su historial explica su confianza: es la única pugilista en la historia en obtener los cuatro títulos mundiales principales del boxeo (WBA, WBC, IBF y WBO) simultáneamente, en dos categorías de peso. Además, también supo incursionar en las artes marciales mixtas.

La campeona olímpica sostuvo que, a pesar de la creciente popularidad de Jake Paul, quien ha enfrentado a personalidades reconocidas, su nivel sigue siendo amateur cuando se compara con atletas de alto rendimiento. Shields sugirió que un enfrentamiento con Saúl Canelo Álvarez pondría fin a la controversia sobre la legitimidad del boxeador influencer. “Si Canelo es el mejor, debería subir al ring, derrotarlo y dejar en claro que Paul no está al nivel del boxeo profesional”, martilló sobre el hipotético escenario de una pelea entre el estadounidense y el mexicano.

Shields también destacó en la charla con Fight Hub que ha sido positivo el interés renovado en el boxeo gracias a personalidades como Paul. “Él está trayendo más atención al deporte, y eso es lo que necesitas”, aceptó, aunque volvió a poner en duda su currículum. Y planteó que cuando se enfrentó ante un rival en su clímax, como Tommy Paul, sucumbió.

Logró ser dueña de los cuatro principales cinturones en simultáneo (Reuters/Andrew Couldridge)

La contienda ante el mítico Tyson, 31 años mayor que el ex actor, quedó en el ojo de la tormenta por sus alternativas. Y las declaraciones del vencedor le incorporaron gasolina al fuego. El problema es que confesó que no intentó noquear a Kid Dynamite para “darles espectáculo a los fanáticos”. Y que no buscó el KO por respeto a su estatura como deportista y porque luego de los primeros asaltos lo notó “visiblemente agotado”.

Dichas palabras, incluso, podrían ocasionarle problemas legales, según indicó el abogado Dan Lust. ¿La causa? El público espera que los boxeadores luchen con la intención de ganar, sin contenerse, aunque esto implique un daño significativo al adversario. Y en el medio se movieron millones de dólares en apuestas, que a juzgar por los dichos del YouTuber fueron manipuladas por su decisión en el ring.

Lo sucedido en Texas el pasado 15 de noviembre provocó críticas de celebridades como Sylvester Stallone o un mito del pugilismo como Óscar de la Hoya. Ahora, una estrella del boxeo como Claressa Shields se animó a desafiar a Paul a un combate intergénero.

"Él está trayendo más atención al deporte", reconoció la boxeadora (Reuters/Andrew Couldridge)