Se cierra la fecha 25 de la Liga Profesional: Talleres y Huracán se enfrentan en un partido clave por la punta

La fecha 25 de la Liga Profesional finiquitará con una serie de cinco encuentros que tendrán principal injerencia en el ingreso a las copas internacionales y para mantener viva la pelea en la punta del campeonato. Barracas Central jugará contra Tigre, mientras que Platense hará lo propio contra Unión. Además, Talleres (C) se enfrentará a Huracán en un partido clave en la cima del torneo. Por último, Independiente Rivadavia se verá las caras contra Argentinos Juniors y Atlético Tucumán se batirá a duelo frente a Newell’s.

Vélez se impuso por la mínima ante Sarmiento (J) y dio un paso clave en sus aspiraciones por quedarse con la Liga Profesional. Al mismo tiempo, Racing hizo su trabajo y venció por 2 a 0 a Rosario Central y le mete presión al Fortín con una jornada menos. Por otro lado, Boca Juniors le ganó a Gimnasia (LP) por 1 a 0 y Fernando Gago pudo calmar las aguas. Más atrás, River Plate se impuso a Estudiantes (LP) por 2 a 1 y se acomodó en la zona de Copa Libertadores. Lanús se impuso en el clásico del Sur al vencer por 1 a 0 a Banfield.

Barracas Central vs. Tigre

Barracas Central jugará contra Argentinos Juniors desde las 17:00

A pesar de la victoria por 1 a 0 sobre Argentinos Juniors en la última jornada, Barracas Central sigue en el fondo de la tabla de la Liga Profesional con 20 unidades. Con ese resultado, cortó una racha de tres encuentros sin ganar: caída por 2 a 0 frente a Racing, 3 a 0 contra River Plate y el empate 1 a 1 en su duelo con Belgrano de Córdoba.

Por su parte, desde que se eliminaron los descensos, Tigre arrastra un andar irregular en el campeonato. No obstante, logró sacar resultados importantes en algunos partidos, como lo fue hace dos fechas cuando se impuso por 1 a 0 contra Banfield de visitante y el empate sin goles contra Instituto en la fecha pasada. Marcha en el 18° lugar en la Liga Profesional con 30 puntos.

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcelino Miño; Nicolás Capraro, Carlos Sánchez, Nicolás Demartini; Lucas Brochero, Dard Miloc, Siro Rosané, Rodrigo Insua; Iván Tapia, Facundo Bruera y Manuel Duarte. DT: Rubén Darío Insua.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Ramón Arias, Nehuén Paz, Nahuel Banegas; Darío Sarmiento, Agustín Cardozo, Tomás Galván, Lorenzo Scipioni, Tomás Cavanagh y Nicolás Contín. DT: Sebastián Domínguez.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Ciudad de Lanús.

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium.

Platense vs. Unión

Platense hará de local contra Unión a partir de las 19:15

Platense viene de caer por 1 a 0 sobre Sarmiento (J) y perdió la oportunidad de acercarse a la zona de clasificación para la Copa Sudamericana. Con solo nueve puntos por delante, las chances de meterse parecen ser esporádicas, ya que se ubica decimoquinto con 51 puntos, mientras que la línea la marca Defensa y Justicia con 56. Anteriormente, venía de una racha de tres empates sin goles consecutivos (Tigre, Deportivo Riestra y Lanús) y de imponerse por 1 a 0 contra Godoy Cruz.

Todo lo contrario le ocurre al equipo de Santa Fe, debido a que en caso de que Unión consiga imponerse en el resultado se acomodará con tranquilidad de cara a la Copa Sudamericana. Con 56 puntos obtenidos a lo largo del año, una victoria lo dejaría en el séptimo lugar. Sin embargo, el equipo del Kily González arrastra dos derrotas seguidas contra Boca por la mínima y frente a Talleres por 3 a 2.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Iván Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich; Fernando Juárez, Carlos Villalba, Guido Mainero, Gabriel Hachen; Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Miguel Torrén, Claudio Corvalán y Mateo Del Blanco; Simón Rivero, Joaquín Mosqueira y Mauro Pittón; Adrián Balboa y Jerónimo Dómina. DT: Cristian “Kily” González.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Álvaro Carranza.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium.

Talleres (C) vs. Huracán

Talleres (C) y Huracán se verán las caras desde las 19:45

Partido de vital importancia para la pelea por la Liga Profesional. Talleres marcha cuarto con 42 unidades, mientras que Huracán se ubica tercero con 43. ¿El líder? Vélez con 48. De esta manera, la T buscará seguir estirando su racha de tres encuentros ganados de manera consecutiva (1-0 vs. Godoy Cruz, 2-0 vs. Sarmiento y 3-2 vs. Unión) y presionar al fortín en lo más alto. A su vez, los tres puntos lo posicionarían en el segundo lugar de la tabla anual, algo que prácticamente sellaría su clasificación a la Copa Libertadores.

La otra cara de la moneda marca un presente irregular, ya que el Globo solo ganó dos de los últimos seis partidos. Más allá de imponerse contra Newell’s por 4-2 y a Independiente por la mínima, el equipo de Parque Patricios perdió por 4-2 en su visita a Atlético Tucumán e igualó sin goles en su duelo contra Boca. Por su parte, tiene 59 puntos en el acumulado del año, por lo que necesita sumar para mantener sus aspiraciones de cara a la Libertadores.

Posibles formaciones

Talleres (C): Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Juan Rodríguez y Miguel Navarro; Juan Portilla; Matías Alejandro Galarza y Matías Galarza Fonda; Rubén Botta; Alejandro Martínez y Cristian Tarragona. DT: Alexander Medina.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Fernando Tobio, Guillermo Benítez; Rodrigo Echeverría, Federico Fattori, William Alarcón, Walter Mazzantti; Rodrigo Cabral y Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Mauro Vigliano.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora: 19:45

TV: TNT Sports

Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

Argentinos Juniors visitará a Independiente Rivadavia a partir de las 21:00

A falta de nueve puntos por jugarse, Argentinos Juniors viajará a Mendoza para establecerse como un claro contendiente para pelear la Copa Sudamericana. Una victoria lo dejaría a solo un punto de la zona de clasificación. Sin embargo, arrastra un presente desolador: solo ganó dos partidos de los últimos ocho (3-0 vs. Talleres y 1-0 vs. Banfield). De esta manera, perdió los últimos dos partidos por la mínima contra Instituto y Barracas Central.

Por otro lado, Independiente Rivadavia llega al enfrentamiento con dos victorias al hilo: el polémico partido en el que se impuso por 2 a 1 frente a River Plate y 2 a 0 de visitante contra Belgrano (C). Con este panorama, escaló hasta el 17° lugar de la Liga Profesional.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Abecasis, Sheyko Studer, Iván Villalba, Tobías Ostchega; Mauricio Cardillo, Franco Romero, Diego Tonetto, Luis Sequeira; Sebastián Villa y Victorio Ramis. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Francisco Álvarez, Jonathan Galván y Román Vega; Cristian Ferreira, Ariel Gamarra, Francis Mac Allister y Alan Lescano; Santiago Rodríguez y Maxi Romero. DT: Norberto Batista.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Salomé Di Iorio.

Estadio: Bautista Gargantini.

Hora: 21:30.

TV: ESPN Premium.

Atlético Tucumán vs. Newell’s

Atlético Tucumán y Newell's se enfrentarán a las 22:00

La fecha 25 bajará el telón en un duelo en el que ninguno de los dos equipos está peleando por algo. Atlético Tucumán le cuesta salir de casa, ya que no gana de visitante hace siete partidos. No obstante, todo lo contrario ocurre cuando juega en el Monumental José Fierro, donde encadena tres victorias consecutivas: 1 a 0 contra Lanús, mismo resultado en su duelo con Sarmiento (J) y por 4 a 2 sobre Huracán.

Por su parte, Newell’s tendrá el debut en los bancos de Mariano Soso, que llega tras su paso por Alianza Lima en Perú. De esta manera, la Lepra sumará a su quinto entrenador distinto a lo largo de toda la temporada. Igualmente, viene de imponerse en el último partido por 2 a 1 frente a Independiente.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Moisés Brandán, Néstor Breitenbruch, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez; Mateo Bajamich, Marcelo Estigarribia, Mateo Coronel. DT: Facundo Sava.

Newell’s: Josué Reinatti; Saúl Salcedo, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich; Armando Méndez, Tomás Pérez, Ever Banega, Leonel Vangioni; Mateo Silvetti, Giovani Chiaverano y Matko Miljevic. DT: Mariano Soso.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Sebastián Martínez.

Estadio: Monumental José Fierro.

Hora: 22:00

TV: TNT Sports.