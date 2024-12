LeBron también es el Rey fuera de las canchas: las brillantes inversiones que le permitieron ganar millones

LeBron durante un partido de Los Angeles Lakers (Foto Stephen Lew-Imagn Images)

LeBron James quiere dejar su huella en el mundo del deporte, en lo posible quedando como el número 1 de la historia. Por lo que ha hecho dentro de la cancha ya se sienta en la mesa chica y para la mayoría de los analistas es el único que puede discutirle el cetro del mejor de todos los tiempos al gran Michael Jordan. Sus récords, estadísticas, títulos y actual vigencia en la NBA, a los casi 40 años, lo ponen en un lugar privilegiado. Pero, claro, como sucede con los elegidos, su impacto va más allá. Y lo notamos fuera del campo, porque el Rey es un deportista que ha hecho todo bien, aprovechando hoy en día una imagen tan popular como impoluta para hacer negocios y ayudar a otros. No sorprende que sea el primer jugador activo de la NBA que alcanza el status de multimillonario gracias a que, a los 530 millones que habrá ganado al final de temporada, se le suman los más de 750 millones fuera del parquet.

LeBron tiene un verdadero equipo, dentro y fuera. Detrás de bambalinas. Uno lo ayuda a prepararse para cada juego, para cada nueva temporada (disputa actualmente la vigésima), gastando casi dos millones de dólares anuales destinados a cada fórmula, método y terapia rupturista, como ahora el biohacking de su cuerpo. Y en el área de los negocios, tiene otro equipo, que comienza en su representante Rich Paul y sigue en su socio Maverick Carter y su amigo Randy Mims. Ellos lo aconsejan y ayudan a tomar decisiones sobre sus inversiones, que en estas dos décadas han dejado claro la habilidad que tiene el Rey para realizarlas. Sus millones lo han diversificado en distintas áreas y la gran mayoría con un éxito apabullante. Acá vamos a detallar cada una de las decisiones del Rey fuera del campo, empezando por tener en cuenta de donde salió.

Lebron James junto a su madre, Gloria (Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Las probabilidades que LeBron lograra el cinco por ciento de lo alcanzado eran ínfimas. Las chances de que terminara muerto o en la cárcel eran mucho mayores. Su padre lo abandonó, su padrastro fue preso y durante varios años se la pasó mudándose (cinco veces en tres meses, contó su madre, Gloria), durmiendo en un colchón en el piso, faltando al colegio (82 de 160 días en 1993, por caso) y jugando casi todo el día a los jueguitos, mientras esperaba a que Gloria llegara del trabajo. Hasta que encontró un entrenador que también hizo de padre, lo llevó a su casa y le cambió la vida. Justo a tiempo, antes que terminara dejándose llevar por las malas compañías. Con el tiempo ha forjado una carrera deslumbrante y ha creado un verdadero imperio billonario. Todo sin educación universitaria, nutriéndose de su sentido común y rodeándose de especialistas.

Todo a base de una mentalidad que siempre lo tuvo como alguien distinto. A los 18 años, por caso, rechazó un cheque de 10 millones de Reebok con una forma de pensar que pocos tendrían. “Si esta empresa está dispuesta a darme un cheque de 10 millones ahora, ¿por qué Nike o Adidas no pueden darme 20 millones?”, se preguntó. Meses después, antes de llegar a la NBA como el proyecto más importante de la historia, firmaría con Nike por 90 millones. Así siempre, un distinto que siguió su intuición. Y su sentido común. Como cuando en 2008, ya siendo una estrella, aceptó recibir 15 pares de auriculares para repartir entre sus compañeros de selección olímpica. Cuando llegaron a destino, todos usando los Beats, las fotos se volvieron virales y el modelo explotó. Pero él ya había hecho un acuerdo que incluía comprar parte de la empresa y ser inversor silencioso. Cuando Apple adquirió Beats, él ganó 30 millones de dólares por ser parte de la sociedad.

LeBron firmó un contrato millonario con Nike

Sus inversiones siempre fueron diversificadas, luego de mucho análisis. Por caso, no faltó poner dinero en el deporte. Pero ojo, no en el básquet. Lo rupturista fue invertir en el fútbol, puntualmente en el Liverpool. En 2011 adquirió el 2% de las acciones y hoy ese porcentaje vale al menos 80 millones. En marzo de 2021, LeBron aprovechó su participación en el Liverpool para obtener un puesto en la junta directiva de Fenway Sports Group (FSG). FSG es la empresa matriz que tiene al Liverpool, al Roush Racing y los Boston Red Sox de las Grandes Ligas de béisbol. Si LeBron quiere ser dueño de un equipo de la NBA, algo que ya adelantó si la organización se expande a Las Vegas, FSG es el vehículo para hacerlo realidad.

Ganancias y una estrategia que no se quedó ahí. En 2022 se convirtió en el nuevo inversionista del Milán, luego de que una de sus empresas llamada Red Bird adquiriera al club italiano. Como por si fuera poco, el Rey incursionó este año en el golf, comprando acciones en la PGA, el principal circuito estadounidense y el más importante del mundo. Con Strategic Sports Group, un conglomerado de empresas, inyectó 3000 millones en la nueva entidad que incluye a varios jugadores, en la búsqueda de no perder predominio ante el circuito saudí de golf. La estrella de los Lakers se reunió con el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, en la casa de Tom Werner, presidente de Fenway Sports Group, para definir la hoja de ruta en este nuevo proyecto que tiene como meta revitalizar y hacer más grande al principal circuito de golf mundial.

LeBron James junto a su hijo Bronny James (Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images)

LeBron también firmó un acuerdo multianual con Fanatics, poniendo fin a 20 años de relación entre la empresa rival Upper Deck y la estrella de la NBA, cuyos objetos fueron subastados por millones de dólares en los últimos años. El acuerdo de James con Fanatics Collectibles -la división de cartas coleccionables y recuerdos de Fanatics- incluirá un nuevo inventario de cartas firmadas, incluida una nueva colección que se publicará el 19 de enero, según informó la empresa. Esa colección incluirá una tarjeta única firmada por James en la que aparece con su uniforme del instituto junto a su hijo Bronny James, con quien se dio el lujo -histórico- de jugar algunos minutos juntos en la NBA, antes que el chico fuera derivado a la G League, la liga de desarrollo de la NBA.

Justamente James ha logrado destacarse como empresario, convirtiéndose en uno de los principales inversores de Spring Hill. Este negocio, valuado en al menos 3000 millones, fusiona las empresas como Robot Company, la agencia de marketing del jugador, Spring Hill Entertainment y la plataforma de Uninterrupted. La segunda fue fundada por él en 2020 y fue la que produjo Space Jam 2 (recaudó 135 millones de taquilla y 75 millones de merchandising) y la serie documental de Naomi Osaka en Netflix. La última fue una aventura mediática que despegó rápidamente y por eso fue respaldada por más de 15 millones en inversiones en 2014, produjo The Shop por HBO y Shut Up & Dribble, entre otros contenidos.

LeBron diversificó sus inversiones y ganó millones (Foto: Jesse Johnson-USA TODAY Sports)

LeBron también se metió en el área de alimentos y bebidas, con sus acciones en Pizza Blaze y su marca de tequila Lobos 1707, bebida que fue reconocida en reiteradas ocasiones con premios a nivel mundial. En la primera invirtió menos de un millón en 2012 por el 10% del total y los ingresos se dispararon: de los 800.000 dólares en 2012 a los 366 millones en 2019, con 19 franquicias en todo Estados Unidos. Hoy aseguran que su inversión vale 70 millones. En cuanto al tequila cuentan que salió al mercado para competir contra Michael Jordan -y su tequila Cincoro-, contra el que busca competir para ver quién es el mejor de todos los tiempos.

Su bonus track es la inversión comunitaria, que justamente es eso, aunque en este caso invertir para que otros estén mejor. En 2005, junto a su esposa Savannah, fundó “Familia LeBron James”, una organización que ha participado y apoyado a distintos organismos y proyectos sociales en su ciudad y el estado. Ambos han mostrado una devoción por no olvidarse de sus raíces. LeBron, en su casi desesperación por colaborar en su tierra, popularizó una frase (“just a kid from Akron”) que vislumbra que, en definitiva, pese a ser quien es hoy, sigue siendo un chico normal de Akron.

A lo largo de su carrera realizó donaciones millonarias a diversas asociaciones, siempre apuntando a generar un verdadero cambio social para niños (y sus familias) desde la educación pública, para que los chicos puedan alcanzar sus objetivos y así devolver, ya de grandes, a la comunidad, como él hace desde hace años. Pocos recuerdan que, cuando protagonizó el criticado programa La Decisión para anunciar su partida de Cleveland y el fichaje con el Heat, uno de los grandes objetivos fue recaudar dinero con fines solidarios, consiguiendo donaciones por 3 millones de dólares. Así ha sido siempre. Como cuando alcanzó los 41.5 millones en donaciones para que 1.100 chicos de Ohio tuvieran becas universitarias, buscando alejarlos de la violencia, la delincuencia y la marginación social que aún azota la región.

LeBron durante la inauguración de "I Promise School", en 2018 (Foto Jason Miller-AFP)

“Prometí nunca olvidarme de dónde vengo y ése es mi camino”, explicó. Las promesas, para LBJ, deben hacerse realidad. Y por eso, cada vez que concreta un proyecto, incluye esa palabra. En 2011 comenzó con I Promise, el programa que desarrolló en Akron, su lugar en el mundo, para que muchos chicos, especialmente afroamericanos, no pasen por las penurias que tuvo que pasar él. Comenzó hace 13 años y la primera clase del programa ya egresó, logrando además matrícula gratuita en universidades cercanas.

El programa tuvo tanto éxito que LeBron fundó la escuela I Promise en 2018, que hoy tiene 1.300 estudiantes que, por razones económicas o sociales, no tienen acceso a una educación de calidad y necesitan trabajar en sus traumas y carencias emocionales y/o académicas. “Este es el principal logro de mi carrera. Siempre quise devolver a mi ciudad y empujar para que los niños tengan oportunidades, un impulso para encontrar su pasión”, declaró.

LeBron trabaja en los hechos y en el mensaje. Por eso, aprovechando su productora de contenidos (Spring Hill Entertainment), generó una serie documental con ese nombre (I Promise School) para reflejar el objetivo de la escuela y los problemas a los que enfrentan muchos niños afroamericanos dentro de un sistema educativo con severas fallas. El producto busca transmitir cómo los niños y sus historias son ejemplos de cómo el trauma de la pobreza en Estados Unidos crea problemas de conducta que impiden el aprendizaje y a través de avanzar en la serie se pueden entender las conductas de muchos de ellos. I Promise busca ser una declaración de esperanza, reflejando que la vida de estos niños puede ser transformada, sin necesidad de encontrar salvadores casuales que lo hagan, como LeBron. Una campaña para concientizar e informar que siguió cuando el lema I Promise salió en la mítica caja de cereales The Wheaties. En la portada se puede ver a LeBron volando hacia el aro y, detrás suyo, como fondo, a los chicos que asisten a la escuela. En la contratapa se puede conocerse el proyecto que cierra con la firma El Campeón del Cambio (A Champion of Change), en referencia al Rey.

La estrella de la NBA tiene muchos proyectos destinados a la ayuda social (Foto: Mark J. Rebilas-Imagn Images)

Pero, claro, como sucede en la cancha, James no se conforma y siempre va por más. En noviembre del 2019 extendió su impacto con I Promise The Village, un proyecto de construcción de una serie de departamentos para las familias de los estudiantes que lo necesiten, en especial a aquellas cuyo padre ha abandonado el hogar. “Inicialmente, nuestro trabajo se centró en ayudar a estos niños a obtener una educación. Pero descubrimos que es imposible ayudarlos a aprender si están luchando por sobrevivir, si tienen hambre, si no tienen calor en el invierno, si viven con miedo por su seguridad. Queremos este lugar para ser que sea su hogar, donde se sientan seguros, apoyados y amados, sabiendo que estamos allí con ellos en cada paso del camino a medida que se recuperan”, explicó el Rey.

LeBron recuerda bien su historia y buscará que la menor cantidad de chicos la sufran como él. Está claro que lo que penó quiere usarlo a favor, para cambiar realidades, como también pasó con la discriminación y exclusión que él padeció, en especial en la secundaria. James siempre se mostró como un activista del movimiento racional en Estados Unidos y uno de los líderes más influyentes de la comunidad afroamericana, aprovechando la plataforma mediática y sus redes sociales para influenciar y sensibilizar a la comunidad sobre los distintos crímenes raciales, la marginación y el sufrimiento que padece su comunidad. En ese sentido, con su productora ha generado series para concientizar sobre el grave problema racial y cómo avanzar hacia un futuro más justo. Para eso, cree, que obtiene mucha importancia el voto, al ser no obligatorio en su país y así encabeza, desde hace años, el movimiento “More than a Vote” para expandir en la población la necesidad de informarse y votar para lograr un cambio.

Está claro que, como dice un lema que construyó, también con fines benéficos, LeBron es más que un atleta (More than an Athlete). Sabiendo que su vida se convirtió en un reality show desde que el mundo lo descubrió como un prodigio, usó esa popularidad para transmitir un mensaje, que la excelencia puede ser algo cotidiano, que los sueños pueden cumplirse, que cada uno, con esfuerzo y compromiso, puede escribir una historia única. Aquel niño con sufrimientos es hoy una estrella mundial que, también, es un empresario exitoso y multimillonario. No todos lo lograrán, pero al menos James marca un camino, ayuda, y es el ejemplo vivo de que se puede. LeBron va a quedar en la historia por mucho más que ser un campeón, un ganador. Su leyenda y compromiso lo han convertido en un ícono, en una inspiración mundial que lo hace cada día más grande.