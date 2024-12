El choque que sufrió Colapinto en el GP de Qatar, en una cámara 360°: el mensaje de apoyo de Williams

La maniobra en 360 del choque que recibió Franco Colapinto

Fue un impacto en todo sentido para Franco Colapinto, que luego de 500 metros debió abandonar en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Su Williams fue chocado por el Alpine de Esteban Ocon y la frustración embargó al argentino, que lleva disputados ocho Grandes Premios y pudo sumar sus primeros puntos.

El piloto bonaerense arrancó la penúltima competencia de la temporada con el objetivo de poder recomponerse luego de un arranque complicado del fin de semana debido a los problemas en la suspensión de su monoplaza. Tras clasificar 20° para la carrera Sprint en la que fue 18°, el domingo partió 19° y poco pudo hacer.

Franco tomó por la izquierda y se abrió para evitar inconvenientes en una primera curva en 180 grados y con el lote de 20 autos doblando hacia la derecha. Pero el bonaerense de 21 años quedó expuesto al exceso de Nico Hulkenberg, quien llegó pasado con su Haas a la variante inicial, bloqueó y embistió a Ocon, quien a su vez le pegó a Colapinto.

“Una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre. En la primera curva, largando desde atrás, fue una boludez lo que hicieron. Un auto por adentro que se llevó puesto a dos. No tengo muchas palabras para explicar qué pasó. Fue un día muy complicado, otra vez”, indicó con bronca Colapinto.

El posteo de Williams por el choque que sufrió Colapinto (@WilliamsRacing)

Este lunes, la F1 publicó un video 360° del incidente en el que se puede ver con más detalles lo sucedido. En la filmación, además de ofrecer distintos ángulos de la secuencia, se escucha más fuerte el sonido del motor del Williams FW 46 al igual que el impacto. Fue la acción que marcó el arranque en la tercera competencia nocturna que tuvo el argentino, quien debutó el pasado 1° de septiembre en Italia, luego de reemplazar a Logan Sargeant en Williams.

Williams, por su parte, compartió un posteo en sus redes sociales en el que le brindó su apoyo a Colapinto, cuya bronca e impotencia fueron inimaginables. “Su carrera terminó antes de poder realmente comenzar. Destrozados por Franco, en este caso”, fue lo publicado por el team inglés junto a dos fotos, una del argentino caminando junto a los auxiliares de pista y en la otra sacándose el casco.

El monoplaza de Franco es uno de los que más golpes padeció en la temporada. A los generados por Sargeant, se sumaron los dos que tuvo Colapinto, el primero en Brasil y el segundo en Las Vegas. Por eso el corredor planteó su preocupación y sostuvo que “hay que ver cómo lo arreglan. Hay que ver qué se rompió y cómo se puede arreglar”.

Este fin se terminará la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi en el Circuito de Yas Marina, que es conocido por Franco Colapinto, pues allí se subió por primera vez a un auto de F1, el 28 de noviembre de 2023 en el Rookie Tests. Será -por ahora- la última carrera del argentino en la Máxima, que espera poder mantenerse como titular en 2025. La chance recae en la estructura de Red Bull, ya sea en su primer equipo o en su satélite, Racing Bulls.