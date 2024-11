Lourdes Carlé se impuso en el duelo local frente a Julia Riera y clasificó a semifinales del Argentina Open

Lourdes Carlé superó a Julia Riera en los cuartos de final del W125 de Buenos Aires (Foto: Argentina Open)

Lourdes Carlé derrotó en las semifinales del WTA 125 del Argentina Open, que se juega en canchas lentas y reparte 125 puntos para el campeón, a su compatriota Julia Riera. Con esta victoria, la nacida en Daireaux será desde el próximo lunes la mejor raqueta del país. Por su parte, la riojana Jazmín Ortenzi perdió ante la tenista egipcia Mayar Sherif.

Los partidos entre compatriotas, a priori, no son fáciles. Suelen conocerse desde muy pequeñas, compiten desde la etapa juvenil y, cuando logran dar el paso a profesionales, comparten el circuito a diario. Este viernes, bajo un sol radiante, la cancha central del Tenis Club Argentino recibió el duelo de argentinas por los cuartos de final del torneo porteño entre Carlé y Riera.

En la antesala del partido, se anticipaba que podría ser muy parejo. Ambas jugadoras, amigas y con un profundo conocimiento mutuo, saben lo que la otra puede ofrecer en los diferentes momentos del juego. El match fue soñado para Carlé, quien fue contundente de principio a fin: golpeó la pelota con gran fuerza, movió a Riera de lado a lado y en todo momento impuso el ritmo de la competencia. Con tres quiebres de servicio por set y cediendo su saque en solo una oportunidad, la bonaerense se quedó con el triunfo y el pasaje a las semifinales.

Ortenzi irá ante la egipcia Mayar Sherif, quien venció a la otra argentina que quedaba en carrera del Argentina Open, Jazmín Ortenzi (Foto: Argentina Open)

Al término del encuentro, en sala de conferencia, la ganadora expresó su felicidad: “Estoy muy feliz con la victoria. Me planteé que sería un partido súper difícil. Creo que Juli, más allá de ser una gran jugadora, es una gran amiga, así que no son partidos fáciles de afrontar. Pero bueno, siempre tratando de pensar en la táctica, en lo que había que hacer, y no mucho más. No esperaba este resultado, pero al final, cuando estás enfocada en lo tuyo y los puntos fueron cayendo de mi lado, creo que eso marcó la diferencia. Después, obviamente, hay tensión. Jugar en casa no es fácil, pero lo que más me ayudó a mí fue estar enfocada en lo que había que hacer, y creo que por eso también se me dio bien”.

La albiceleste, que será desde el próximo lunes la mejor raqueta de Argentina, dijo: “No soy de mirar el ranking, no soy de ver puntos, de sacar cuentas. Como dije varias veces, hoy me toca a mí ser la uno; mañana le puede tocar a otra. La verdad es que el tenis está muy parejo. Estar entre las mejores no es algo que me ponga como objetivo. Obviamente, si me toca, está buenísimo; pero si no me toca, también está buenísimo. Entonces, creo que son situaciones buenas, pero no me dejo llevar por eso”.

Carlé, quien fue finalista en la edición pasada del WTA 125 del Argentina Open, jugará las semis ante la egipcia Sherif, quien tuvo que forzarse para derrotar a la argentina Jazmín Ortenzi por 7-6(6), 5-7 y 6-4 en tres horas y 15 minutos de competencia. La otra semifinal la disputarán la polaca Katarzyna Kawa y la checa Sara Bejlek.

Jazmín Ortenzi ingresó al W125 de Buenos Aires gracias a un wild card y llegó hasta cuartos de final (Foto: Argentina Open)

La actividad del sábado en el Argentina Open

Cancha central

Desde las 13

[ALT] Katarzyna Kawa (POL) vs [3] María Lourdes Carlé (ARG)

[4] Mayar Sherif (EGY) vs Sara Bejlek (CZE)

[1] Francisca Jorge (POR)/ Ingrid Martins (BRA) vs Laura Pigossi (BRA) / Mayar Sherif(EGY)