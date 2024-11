El presidente del Inter lanzó duras críticas por la ausencia de Lautaro Martínez en los premios The Best: “Es decepcionante”

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, criticó a la FIFA por dejar afuera de la lista a los premios The Best a Lautaro Martínez

FIFA anunció a los candidatos al premio The Best y la presencia de futbolistas argentinos abunda a lo largo de las diferentes categorías que se condecoran. Una de ellas es al mejor jugador de la temporada 2023/24, donde se destaca la presencia de Lionel Messi como uno de los nominados. No obstante, las elecciones no estuvieron exentas de polémica, ya que llamó deliberadamente la atención la ausencia de Lautaro Martínez.

El atacante argentino consumó un año con un nivel superlativo. Terminó el año con 35 goles marcados y ocho asistencias otorgadas, algo que le valió ser elegido como el MVP de la Serie A, liga italiana de la cual se consagró campeón con el Inter. Al mismo tiempo, terminó como el Capocannoniere del torneo y levantó el título de la Supercopa. A su vez, con la selección argentina sumó una nueva estrella tras imponerse en la Copa América, competición en la que se impuso en la tabla de goleadores.

Estas estadísticas le valieron para finalizar en el séptimo puesto del Balón de Oro otorgado por el diario France Football, que tuvo a Rodrigo Hernández como el ganador. Sin embargo, la FIFA decidió por no seleccionarlo en la lista de 11 futbolistas contendientes a quedarse con el premio The Best. Esto causó revuelo en las redes sociales y también puertas adentro del Inter, ya que el presidente del club de Milán, Giuseppe Marotta, salió al cruce para criticar el veredicto de la casa matriz del fútbol.

“Es sorprendente y decepcionante que Lautaro Martínez no haya sido considerado entre los candidatos a Mejor Jugador de la FIFA después de una temporada excepcional”, señaló el dirigente en declaraciones publicadas en La Gazzetta dello Sport. A su vez, Marotta agregó: “Sus extraordinarias actuaciones contribuyeron a llevar al Inter a un año histórico y a la selección argentina a la victoria en la Copa América. Además, en ambas competiciones fue el mejor goleador del torneo. Lautaro merece más respeto y mayor reconocimiento”.

“Esta exclusión parece ignorar no solo los números y los éxitos, sino también el impacto que tuvo en los partidos decisivos. Es una señal negativa, los jugadores que destacan de manera tan importante deben ser recompensados. Esperemos que en el futuro se dé el reconocimiento adecuado a quienes, como Lautaro, siguen brillando en el campo”, concluyó Marotta de forma tajante.

De esta manera, el conjunto Neroazzurri manifestó su disconformidad por la decisión de la FIFA por no elegir a Lautaro Martínez dentro de los candidatos a quedarse con el premio. Anteriormente, cuando el Toro quedó en el séptimo lugar en el Balón de Oro, se mostró muy descontento por la decisión. “Sinceramente, me esperaba quedar más arriba. A veces deciden de manera injusta los premios individuales. Pero estoy contento por mi trabajo y por estar volviendo a estar en forma”, señaló en aquel entonces.

A pesar de esto, la presencia de la bandera argentina se extiende a lo largo de gran parte de las categorías que se premiarán. Sumada a la mencionada de Lionel Messi como el mejor futbolista del año, se suma la de Lionel Scaloni como el mejor técnico de la temporada. Además, Emiliano Dibu Martínez, que viene de conseguir el premio Lev Yashin por segundo año consecutivo, está como uno de los candidatos en la rama de los arqueros.

Por otro lado, Nicolás Otamendi hace presencia en la arista que reconoce a los mejores defensores, que no tiene la inclusión de Cristian Cuti Romero. Por el lado de los mediocampistas, aparecen Luciano Acosta y Thiago Almada, de gran temporada en la MLS y con el ex Vélez llegando a la final de la Copa Libertadores con Botafogo. Por último, en los delanteros, sí se encuentra entre los candidatos Lautaro Martínez, Germán Cano y Lionel Messi, por lo que el Toro se tendrá que conformar con la posibilidad de poder ser elegido dentro del once ideal.

Por último, dos albicelestes tienen chances de ganar el Premio Puskás, que se elige al mejor gol de la temporada. Walter Bou fue seleccionado por el golazo de chilena que convirtió en la victoria de Lanús por 3 a 2 contra Tigre, por la Liga Profesional. A esto, se agrega que fue sobre el cierre del partido y desde afuera del área. Por su parte, Alejandro Garnacho fue incluido por el tanto que le marcó al Everton por la Premier League. Con un movimiento similar al del jugador del Granate, con la salvedad de que este impactó la pelota de primera

NOMINADOS AL PREMIO THE BEST

• Lionel Messi (Inter Miami - Argentina)

• Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

• Dani Carvajal (Real Madrid - España)

• Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

• Toni Kroos (Real Madrid - Alemania)

• Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)

• Rodri (Manchester City - España)

• Federico Valverde (Real Madrid - Uruguay)

• Vinicius Júnior (Real Madrid - Brasil)

• Florian Wirtz (Bayer Leverkusen - Alemania)

• Lamine Yamal (Barcelona - España)

