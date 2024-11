Deyverson, rendido ante Boca previo a la final de la Libertadores: del regalo de Cavani a su fanatismo por Maradona, Riquelme y la hinchada

Deyverson compartió con ESPN su gran admiración por Boca Juniors en la previa a la final de la CONMEBOL Libertadores, en la que Atlético Mineiro enfrentará a Botafogo este sábado 30 de noviembre. El delantero brasileño, autor de goles claves en la campaña de su equipo, se refirió al cariño que ha recibido de los hinchas de Boca, especialmente tras su destacada actuación en las semifinales contra River Plate.

“Me recibieron muy bien. En el aeropuerto ya estaban conmigo tomándose selfies. Me trataron con mucho cariño. Hay mucha gente amable aquí en Argentina, todos tratan bien. Estoy muy contento de volver”, comentó Deyverson sobre su visita a Buenos Aires. Aunque nunca jugó en Boca, su performance en la Copa Libertadores, incluida la provocación a los hinchas de River, lo ha convertido en una especie de ídolo para la hinchada boquense.

El delantero también aprovechó para hablar sobre su relación con el club argentino, mencionando su admiración por figuras históricas como Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Edinson Cavani. “Desde niño siempre veía los partidos de Boca. Jugué contra ellos en su cancha y el estadio, su hinchada, todo eso me enamoró de Boca Juniors”, expresó.

Y agregó: “La hinchada, el estadio, la historia por todo lo que Boca hizo en el mundo del fútbol, por los ídolos que tiene como Maradona, como ya dije. Entonces, para nosotros los brasileños es fácil enamorarse de Boca, por la forma que los hinchas cantan que no paran y están ahí. Si están mal, cantan; si están bien, cantan también; si están ganando, cantan; si están perdiendo, cantan. Entonces eso me ha hecho enamorar de Boca”.

En cuanto a un posible futuro en el club, Deyverson fue claro: “No me llamaron, pero los hinchas me enviaron muchos mensajes y yo imaginaba que me iba a llamar Román, pero Milito me llamó primero. Quedé encantado con la forma en que me habló, y también con cómo me trató el Atlético Mineiro, tanto a mí como a mi familia. Entonces yo también me enamoré de Atlético y aquí estoy”, comentó sobre su llegada a Mineiro. Aunque no descartó un futuro en Boca, señaló que aún no sabe qué deparará su carrera. “Lo dejaremos en manos de Dios”, expresó.

La figura del Atlético Mineiro contó su admiración por Cavani y reveló que cambiaron camisetas: “La gente de Boca tiene mucho cariño por mí. Es un club muy histórico, con grandes jugadores que pasaron por ahí. Tiene grandes jugadores como Cavani, que el otro día estuvimos hablando y le regalé mi camiseta y él me dio la suya. Me alegró mucho porque es un jugador que yo admiro hace mucho. Y los hinchas de Boca me alegró mucho por el cariño que tienen por mí, como los niños (juveniles) que han hecho un video con la jugada que hice yo”.

En otro orden, Deyverson se refirió a una de las acciones controvertidas en la serie de semifinales ante River Plate, cuando le hizo un gesto a Nacho Fernández, que pudo tomarse como una burla. En este sentido, el brasileño aclaró: “Yo ya lo conocía, es un gran jugador y no me dijo nada porque sabe como soy. La gente que me conoce ya lo sabe, hago mis cosas y si a la gente no le gusta, me da igual, yo soy así. No voy a cambiar porque a alguien no le gusta mi forma. Soy así carismático, que hace bromas siempre y con una sonrisa permanente. No puedo cambiar por las personas, soy así desde niño, por qué voy a cambiar ahora”.

Este sábado, desde las 17, Atlético Mineiro y Botafogo disputarán la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de River Plate.