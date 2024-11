La brutal patada por la que fue expulsado Advíncula ante Vélez: se fue silbado por los hinchas de Boca

Boca Juniors se había puesto en partido ante Vélez luego de conseguir el descuento con el gol de Edinson Cavani, antes de irse al descanso. Pero, en el amanecer del complemento, Luis Advíncula se fue expulsado por doble amarilla y volvió a dejar a su equipo con diez jugadores en una instancia de eliminación directa, en este caso, en la semifinal de la Copa Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El lateral derecho peruano había sido amonestado a los 45 minutos del primer tiempo por un empujón a Matías Pellegrini. Estuvo advertido de que jugar al límite podía implicarle irse a las duchas antes de tiempo. Pasaron solo tres minutos de la segunda mitad cuando golpeó abajo y desde atrás al propio Pellegrini.

El árbitro Pablo Echavarría no lo dudó y le mostró la tarjeta roja al incaico. Fue claro lo ocurrido porque el defensor nunca fue a disputar la pelota y con vehemencia fue contra el física del adversario.

Advíncula se lamentó de inmediato por su error, algo llamativo para un futbolista experimentado. El público de Boca Juniors se lo hizo saber y lo silbó cuando se retiró del campo de juego. Es que dejó a su equipo con diez jugadores y en un encuentro con aire de final ya que era clave para las aspiraciones poder meterse en la próxima Copa Libertadores.

Boca Juniors perdió ante Vélez y fue eliminado de la Copa Argentina. (Ariel Cuellar)

Fue la séptima expulsión de Boca Juniors en los últimos 13 partidos por eliminación directa, sumando la Copa Libertadores 2023, la Copa de la Liga 2024 y la Copa Sudamericana 2024: Marcos Rojo vs Palmeiras, Frank Fabra vs Fluminense, Marcelo Saracchi vs Estudiantes, Cristian Lema vs. Estudiantes, Milton Delgado vs IDV, y dos del propio Advíncula, una ante el Cruzeiro y la de hoy.

Luego del encuentro, el entrenador de Boca Juniors se refirió a la expulsión de Advíncula: “Cometió un error y lamentablemente nos dejó con uno menos. Pero son situaciones de juego que tenemos que pasa. Los errores trataremos de corregirlos y esperemos que no se vuelvan a cometer.

Fue un partido vibrante el que se vio en Córdoba, con siete goles y una definición agónica bajo la lluvia, lo que le dio una cuota de dramatismo. Vélez se puso en ventaja con el tanto de Francisco Pizzini y amplió su ventaja con el gol en contra de Nicolás Figal. Luego Boca Juniors descontó por medio de Cavani y lo dio vuelta con los tantos de Exequiel Zeballos y Tomás Belmonte. Pero el Fortín golpeó en el final con el doblete de Agustín Bouzat.

Por si fuera poco, la eliminación de Boca Juniors le hizo perder una de las dos llaves que le quedaban para poder clasificase a la próxima Copa Libertadores. El último ingreso posible es por medio de la tabla anual, donde hoy suma 60 puntos y está a 3 de River Plate, quien hoy está ocupando la última plaza en esa nómina para poder ingresar en el principal torneo de clubes del continente. Los otros son Vélez (70 puntos), Talleres de Córdoba (66) y Racing (64).

Ahora Boca Juniors deberá esperar una eventual consagración de Vélez, Racing o Talleres en la Liga Profesional ya que eso liberará un cupo en la tabla anual. A su vez, el equipo xeneize deberá sumar lo máximo posible en las últimas tres fechas del campeonato: Gimnasia (L), Newell’s (V) e Independiente (L).