La emoción de Costas tras salir campeón de la Copa Sudamericana: “Racing tiene que acostumbrarse a ganar finales”

Racing es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana y rompió una racha de 36 años sin títulos internacionales después de vencer al Cruzeiro en una dramática final resuelta en los últimos instantes con el gol de Roger Martínez. En medio de las celebraciones por un nuevo trofeo, fue el momento de escuchar a Gustavo Costas, el padre de la criatura, el hombre detrás de la gesta lograda en Paraguay.

En la primera pregunta, el técnico de Racing se sorprendió cuando le pidieron que haga un análisis de la final ante Cruzeiro. “¿Análisis? En serio me decís, hoy no te puedo hacer un análisis. Ganamos, lo merecimos, había que ganar como sea. Como siempre, si no sufrimos, no somos Racing. Hasta Salas nos hizo sufrir cuando estaba por hacer el tercer gol. Este grupo se lo merece y la gente también. No somos millonarios, ni la mitad más uno. Estamos orgullosos”, expresó el DT de 61 años.

Por otra parte, Costas recordó las duras críticas que recibió el equipo en un momento determinado del torneo local, cuando no se le daban los resultados: “Recibimos palazos, hubo falta de respeto con los jugadores y hacía 36 años que Racing que no clasificaba a una final. A estos jugadores que los mataron, deberían pedirle perdón si son tan hinchas de Racing”.

Cuando le consultaron acerca de la posibilidad de consagrarse campeón de la Liga Profesional (Racing está a cuatro puntos del líder Vélez con 12 en juego), Costas se río y replicó con humor: “No podemos ni festejar el día que salimos campeones... No tengo verso, seguro que vamos a pensar en el campeonato porque ellos (los jugadores) tienen hambre. Ahora tenemos que ganar el campeonato porque si no nos matan”.

Acerca de las claves sobre la obtención de la Sudamericana, el técnico dijo que el compromiso que tuvieron los futbolistas fue determinante. “La confianza me la dieron ellos, lo veía al equipo. Si vos ves al equipo en todo el año con los viajes... no se quejaron nunca. Eso nos dio más fuerzas”, aseguró. Y agregó: “Lo que más molesta es la falta de respeto que hay en la Argentina. Hay una falta de respeto total hacia los jugadores y los técnicos. Yo todos los años laburé y escuchás cada cosa que te da vergüenza. Nos falta descansar y disfrutar. Este grupo logró algo increíble. Desde los dos años que voy a la cancha y como hincha vi todo. No vi algo igual. La gente se dio cuenta que lo más importante es Racing y hay que cuidarlo. Racing se tiene que acostumbrar a llegar a las finales y ganarlas”.

- Su mensaje para el hincha de Racing: “Le digo que disfrute. Pienso que este grupo logró un millón de cosas que pensábamos que no estaban en Racing. Todavía no nos dimos cuenta del paso que dieron, juntaron generaciones, a padres, abuelos, volvió toda la familia. Racing es una familia y tenemos que tratar de que no quieran dividirnos. Lo dije el primer día que llegué que si estábamos todos juntos íbamos a lograr cosas”.

- El agradecimiento a la gente de Paraguay: “Amo a Paraguay, no porque mi mujer sea de acá. Cuando me llamaron para dirigir pensé que me estaban jodiendo. Cuando me fui de Racing me llamó la gente de Guaraní. Soy un agradecido porque me trataron con mucho respeto. Les agradezco el cariño que me dan siempre. Los quiero mucho. Cuando vi que era en la cancha de Cerro Porteño, dije: ‘No se nos puede escapar’”.

La Academia se clasificó de manera automática a la Copa Libertadores 2025 y, a falta de cuatro jornadas, tiene chances matemáticas de ser campeón en la Liga Profesional 2024. Además, la obtención de la Sudamericana le permite enfrentar al ganador de la presente Libertadores (Atlético Mineiro o Botafogo) en la Recopa Sudamericana.