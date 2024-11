Los motivos detrás del encuentro entre Schwartzman y Ronaldo que se viralizó en redes

El Peque Schwartzman fue uno de los invitados de Ronaldo a la gala de Fenómenos, su fundación benéfica que realiza acciones en todo Brasil (Foto: Instagram)

La reciente incursión en el tenis de Diego Forlán, el campeón de América con la Selección de Uruguay, provocó que una imagen de Ronaldo, raqueta en mano, con Diego Schwartzman se hiciera tendencia. Pero no, O Fenómeno no intentará hacer carrera en el tenis. La foto de los ex deportistas tiene una explicación e Infobae habló con el Peque para saber de qué se trata la movida.

El ex goleador brasileño que pasó por el Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, entre otros, encabeza una fundación con fines caritativos que lleva el nombre de “Fenómenos”. Esta semana se llevó a cabo la primera gala de la entidad, en la que se recaudaron más de 10 millones de reales (casi dos millones de dólares) que se destinarán a distintos proyectos en comunidades de todo Brasil.

“Este es solo el comienzo de un camino que materializa los sueños y empodera las iniciativas que marcan la diferencia. Nuestra gratitud a todos los que contribuyeron y creyeron en la fortaleza de esta causa”, comunicaron desde el organismo a través de sus redes sociales. El bicampeón del mundo con la verdeamarela en Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002 es la cara visible del organismo e invitó a referentes del deporte local y mundial para acompañarlo en el evento que se desarrolló en el exclusivo Monte Líbano Club de San Pablo.

En ese marco, Infobae pudo hablar con quien fue el número 8 del ranking mundial de la ATP y contó parte de la intimidad de la convocatoria en el país vecino. “Ayer se hizo una subasta muy grande con famosos de Brasil, en la que hubo recuerdos imborrables de un montón de deportistas”, explicó el argentino acerca de la cita de la entidad que es comandada, también, por la esposa de Ronaldo, Celina Locks.

Según comentó Schwartzman, la gala le dio inicio a las actividades que se desarrollan durante tres días y que incluye un “torneo entre los invitados” que se disputa en la casa del astro carioca y que lleva el nombre de Galácticos Open. “Vinieron muchas personalidades y se recaudó bastante dinero. Ahora -por el viernes-, estoy en una exhibición a la que me invitó a jugar con él. Es todo muy divertido y ya mañana me vuelvo”, concluyó Diego a la hora de explicar en qué marco se había dado la instantánea con Nazario.

Lo que más llamó la atención de la subasta

Uno de los elementos subastados que más atrajo a los asistentes en el evento de este jueves fue una participación en un partido festivo, también con fines benéficos, en el que participarán Ronaldinho Gaúcho y Cafú, en el estadio Pacaembú de San Pablo, el próximo 14 de diciembre. Una de las personas presentes en el recinto ofreció más de 100 mil reales para quedarse con ese lugar y jugar con los cracks brasileños ante miles de espectadores.

El vínculo de Ronaldo con el tenis

“No puedo mirar un partido de fútbol, es demasiado aburrido, pero puedo estar cinco horas viendo tenis. Es una locura”, reconoció el crack en una entrevista en junio pasado durante otro evento caritativo. Y agregó entre risas: “Entreno tres veces por semana. Soy muy competitivo, quiero mejorar cada día. Pero mi revés, Dios mío… Creo que es lo único que mi entrenador no puede arreglar”.