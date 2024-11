Corrida, enganche y derechazo: el golazo de Sebastián Villa a River y su particular festejo

Corrían apenas siete minutos del duelo entre Independiente Rivadavia y River en Mendoza cuando Sebastián Villa olfateó el pase entre líneas de Diego Tonetto y aceleró. El delantero, de 28 años, llegó antes que nadie a la pelota, hizo la pausa, enganchó hacia adentro ante la marca de Federico Gattoni y sacó un derechazo esquinado que vulneró la estirada de Franco Armani. Así, en el amanecer del partido por la fecha 23 de la Liga Profesional, puso en ventaja al dueño de casa.

Su conquista tuvo un condimento especial por su pasado por Boca Juniors. El colombiano corrió hacia uno de los córners, ensayó un bailecito, se golpeó el pecho repetidamente y señaló el terreno de juego, como subrayando su sentido de pertenencia con la Lepra mendocina. Villa se sumó en julio al plantel cuyano, proveniente del fútbol de Bulgaria. Desde su desembarco, acumula tres goles y cinco asistencias.

El extremo surgido de Deportes Tolima tuvo grandes momentos en el Xeneize, pero su salida se dio en medio de un escándalo. A La Ribera llegó en la temporada 2018-2019 sin tanto nombre, pero se fue ganando espacio por vértigo y desequilibrio individual. Celebró siete títulos, tuvo varias ofertas del exterior, como problemas disciplinarios que le generaron roces con la dirigencia.

No obstante, terminó siendo apartado definitivamente del plantel en junio de 2023, cuando recibió una pena de 2 años y un mes por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés. La causa en su contra comenzó el 28 de abril de 2020 luego de la denuncia de su ex concubina por hechos cometidos en un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning, en el domicilio que ambos compartían. En su testimonio, Cortés aseguró que Villa, luego de golpearla, la amenazó con enviarle a un sicario a su familia en Colombia. Como prueba, la mujer ofreció varias fotos que la mostraban ensangrentada y que fueron difundidas cuando explotó el caso.

Con contrato vigente, el punta quedó apartado del grupo y buscó varias veces salir de Boca en libertad de acción. En noviembre de ese año fue presentado en el Beroe de Bulgaria, donde consiguió continuidad. Y fue Independiente Rivadavia el club que lo volvió a contratar en Argentina.

Con su movilidad, Villa se convirtió en un problema para la defensa del Millonario, sobre todo en los primeros minutos. Además, se hizo cargo de la ejecución de la pelota parada. El entrenador Alfredo Berti optó por una delantera sin un 9 de referencia: el colombiano estuvo acompañado por Victorio Ramis.

Desde la velocidad de su delantero estrella, la Lepra apunta a cerrar la Liga Profesional lejos del fondo de la tabla y sumando un buen colchón de puntos pensando en el promedio para la próxima temporada. River, en tanto, sueña con darle batalla por el título al líder Vélez hasta la última fecha.