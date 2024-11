Un piloto de la Fórmula 1 fue demorado en el aeropuerto antes de participar del GP de Las Vegas: “Casi me envían de regreso a casa”

Yuki Tsunoda fue demorado en su ingreso a Estados Unidos para correr en Las Vegas (REUTERS/Henry Romero)

El piloto japonés de Fórmula 1 Yuki Tsunoda enfrentó un inusual contratiempo antes del Gran Premio de Las Vegas cuando fue demorado por agentes de la fuerza fronteriza de Estados Unidos. Durante tres horas, el integrante del equipo Visa Cash App RB permaneció retenido en el aeropuerto y enfrentó la posibilidad de que se le negara la entrada al país.

Después de las dificultades que atravesó, Tsunoda explicó que, a pesar de contar con toda la documentación requerida, el proceso en la aduana resultó ser más complicado de lo que esperaba. “Me dejaron entrar después de un par de discusiones. Bueno, muchas discusiones, de hecho. Casi me envían de regreso a casa”, comentó el piloto de 24 años en declaraciones que recogió el medio especializado Motorsport.

“Todo está bien ahora, por suerte estoy aquí. Tenía las visas y todo en regla, como en las pistas anteriores, donde no hubo problemas”, agregó Tsunoda.

El japonés, que en 2018 se consagró campeón de la Fórmula 4 en Japón y fue tercero del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA en 2020 como miembro del equipo junior de Red Bull antes de desembarcar en la máxima categoría un año más tarde, relató que la experiencia fue especialmente difícil debido a la falta de comunicación con su equipo o representantes de la Fórmula 1.

“Y de repente él (el funcionario que lo detuvo) me metió en la habitación y cuando tuve una conversación le dije: ‘¿Puedo traer a la persona con la que voy a viajar? Tal vez pueda ayudar un poco a explicar un poco más sobre mí y la situación en la Fórmula 1?”, explicó.

El piloto japonés de Racing Bulls viene de lograr su mejor resultado en la temporada de F1 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“Estaba mi fisio con el que viajo. Cuando pasas por la aduana, vas individualmente, ¿no?”, indicó Yuki. Luego de eso, dio detalles del hecho. “No me permitieron llamar a nadie ni traer a la persona que viajaba conmigo. Quería contactar al equipo o a la F1 para que me ayudaran a explicar mi situación, pero no fue posible. Estaba usando pijamas, así que tal vez no parecía un piloto de F1″, bromeó Tsunoda.

Para concluir sobre la situación que vivió al ingresar al país sede del Gran Premio, el nipón dejó en claro que no estuvo a gusto con el trato: “Me parece que me presionaron mucho y no pude decir nada. De lo contrario, si digo algo siento que tengo más problemas”.

El Gran Premio de Las Vegas es el último evento en suelo estadounidense esta temporada, después de las competencias en Miami y Austin. El piloto de Racing Bulls llegará al evento tras un desempeño destacado en el Gran Premio de Brasil, donde obtuvo un séptimo lugar, su mejor resultado de la temporada, que le otorgó seis puntos en el campeonato para él y la estructura de RB. Actualmente, Yuki se encuentra en el 11° lugar de la clasificación con 28 unidades, a tres de Nico Hulkenberg de Haas, que suma 31.

Tsunoda es parte de una escudería que todavía no definió qué sucederá con el equipo para 2025. Es que después de la abrupta salida de Daniel Ricciardo, Liam Lawson ocupó el lugar del experimentado piloto australiano, pero todavía no es seguro que el corredor oriundo de Nueva Zelanda se quedará con la butaca de cara a la próxima temporada. En ese sentido, uno de los rumores que recorren el paddock es que Franco Colapinto podría recalar en la estructura de Red Bull.

Hasta ahora, el argentino no tiene su lugar asegurado como titular en la máxima categoría del automovilismo para 2025. En Williams contrataron a Carlos Sainz Jr, piloto que dejará Ferrari tras la llegada de Lewis Hamilton, y para ser el nuevo compañero de Alex Albon. En Brasil, Infobae pudo confirmar las negociaciones entre el jefe del equipo Christian Horner, quien se reunió por tercera vez con su par del equipo británico James Vowles para intentar lograr un acuerdo por la sesión del argentino.