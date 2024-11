Manchester City confirmó la renovación del contrato de Guardiola: el desafiante mensaje de Pep

El anuncio del Manchester City de la renovación de Guardiola

Manchester City confirmó la noticia que todos sus fanáticos esperaban con expectación: Pep Guardiola renovó su contrato. El técnico español acordó su continuidad después de entablar una racha de cuatro derrotas consecutivas, algo que le ocurrió por primera vez en su carrera como director técnico. De esta manera, extendió su vínculo con el campeón de la Premier League hasta la temporada 2025/26, con la opción de activar una cláusula que lo prolongue por un año más. Vale recordar que su llegada al club se dio en 2016.

“El Manchester City significa mucho para mí. Esta es mi novena temporada aquí; hemos vivido momentos increíbles juntos. Tengo un sentimiento muy especial por este club de fútbol. Por eso estoy tan feliz de quedarme dos temporadas más”, declaró Guardiola en diálogo con la institución, una vez que volcó la tinta sobre el papel. “Lo he dicho muchas veces antes, pero tengo todo lo que un entrenador podría desear y lo aprecio muchísimo. Ojalá que ahora podamos sumar más trofeos a los que ya hemos ganado. Ese será mi objetivo”, concluyó el mensaje.

“¿Por qué me quedé? Bueno, sentí que no podía irme ahora. Es así de simple. No me pregunten por qué. Tal vez las cuatro derrotas fueron la razón por la que sentí que no podía irme…”, fue el desafiante mensaje de Pep, que habla de su búsqueda constante de excelencia.

Esta situación cortó de raíz los rumores sobre una posible partida del español, que se habían acrecentado ante sus propios dichos, que ponían en duda su continuidad en Manchester. A su vez, se había especulado sobre una posible marcha de la institución debido a que el vínculo vigente finaliza esta campaña, coincidiendo con la salida del director de fútbol Txiki Begiristain, con quien comparte amistad y tuvo un rol clave en su llegada a Inglaterra. El ex jugador del Barcelona será reemplazado por Hugo Viana, del Sporting CP, algo que confirmó de manera oficial la institución en octubre.

Pep Guardiola renovó contrato con el Manchester City

De esta manera, el estratega de 53 años seguirá con su mandato como orientador más largo, en el cual ha levantado 18 trofeos en total, de los cuales se destacan las seis Premier League ganadas, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes. A estos números, se suman un récord general que es sobresaliente. Sumando a todas las competiciones, se impuso en 353 de los 490 partidos que dirigió, lo que le otorga un porcentaje de victorias excepcional del 72%, con 1.200 goles anotados de sus dirigidos bajo su mandato, con una media de 2,45 goles por partido.

Por su parte, también cortó de raíz los rumores que lo acercaban a la selección de Brasil, aunque él mismo se bajó de la postulación después de las cuatro derrotas consecutivas. “Después de una derrota por 4-1, ya no soy una opción”, comentó. Aunque bromeó sobre estas especulaciones, ya que reafirmó su compromiso con el equipo al mencionar: “Más que nunca, quiero levantar al equipo y devolverlo a su máximo nivel. Será una temporada dura, lo sabíamos desde el principio. Pero es lo que es. Me gusta, me encanta, quiero afrontarlo y levantar a mis jugadores e intentarlo”.

Con la firma plasmada en el papel, Guardiola deberá revertir el presente del Manchester City y buscará cortar la racha de cuatro encuentros perdidos al hilo el sábado 23 de noviembre, cuando se mida contra el Tottenham en el Etihad Stadium, uno de los rivales que no pudo vencer en dicha racha. Al mismo tiempo, intentará recortar distancias con el Liverpool, que lidera la Premier League con 28 unidades, seguido por los Citizens con 23.

Pep Guardiola lleva 18 títulos ganados con el Manchester City (Reuters/Lee Smith/)

Su estadía en Manchester, donde ya lleva 490 partidos dirigidos, de los cuales ganó 360, se sigue alargando en comparación a sus dos clubes antiguos. Guardiola comenzó a dar sus primeros pasos en la Masía, hasta que en 2008 se hizo cargo del primer equipo del Barcelona. Sin ningún tipo de presión, Pep irrumpió en el fútbol como uno de los mejores técnicos de la historia: en su primera temporada (2008/09) logró el famoso sextete (Champions, Liga, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Mundial de Clubes), algo nunca antes conseguido.

A partir de allí, el español siguió con su revolución en el deporte con un estilo inigualable hasta el año 2012, con 247 encuentros que dejaron un saldo de 179 victorias en su espalda. Aunque su marcha estuvo ligada a diferencias con la dirigencia de la época, continuó su camino en el Bayern Múnich. ¿Cómo le fue en Alemania? Otra infinidad de títulos levantados, 124 encuentros ganados de los 161 dirigidos, pero con un fracaso que lo perseguía desde su primera temporada: la UEFA Champions League.

Su llegada a Inglaterra revolucionó la Premier League. Se convirtió en el segundo técnico más ganador de la historia, ganó seis ligas desde su llegada y encadenó cuatro al hilo, un hito nunca antes logrado. Al mismo tiempo, rompió una gran cantidad de marcas, como el récord de los 100 puntos conseguidos en la temporada 2017/18. Y, después de varios intentos fallidos, incluida una final, se sacó la espina de coronarse campeón de la Copa de Europa.