La emoción de Gustavo Costas al recordar un episodio con Juanfer Quintero antes de la final de la Copa Sudamericana

Gustavo Costas sueña desde hace 36 años con levantar otro trofeo continental con Racing, equipo del que es fanático y en el que transitó casi toda su carrera como futbolista. La última conquista internacional de la Academia fue cuando él era el capitán del combinado que por entonces dirigía Alfio Basile, la Supercopa de 1988 y la Copa Interamericana de ese mismo año. Y su ansiedad por la llegada del sábado se basa en que ahora quiere llevar al club de sus amores a la conquista de la Copa Sudamericana en su rol de entrenador.

El técnico de 61 años es uno de los nombres más representativos de la Academia. Surgido de las divisiones inferiores, desde su debut en 1981 ocupó un lugar en la zaga central albiceleste durante más de una década, en la que se ganó el cariño de los hinchas por su estilo aguerrido, humilde y lleno de compromiso. Conceptos que le transmitió a los jugadores para pelear en los dos frentes, porque además del sueño continental, en Avellaneda se entusiasman con la Liga Profesional.

Concentrado en Asunción, donde se disputará el duelo decisivo con el Cruzeiro de Brasil, el ex defensor habló con ESPN de las sensaciones que atraviesa en los días previos al choque frente a los brasileños y reconoció que lo vive “como un hincha más”. “Es al revés: son los jugadores los que me tienen que calmar a mí”, subrayó con entusiasmo. Y en uno de sus recuerdos sobre el recorrido de su equipo al último día, se emocionó al evocar a Juanfer Quintero, la figura de la Academia que está a un paso de tomar el trono que dejó Rubén Paz. “Para mí es un orgullo que esté en Racing”, comenzó el DT con una sonrisa. Y de inmediato aclaró: “No te va a correr como Salas o Maravilla (Martínez), pero te pone una pelota y entiende lo que es el fútbol”.

“Juanfer está muy metido, la verdad que es un jugador distinto”, insistió el estratega. “Es extraordinario, apareció en el momento que más lo necesitábamos”, deslizó en referencia al partido con el Corinthians en el Cilindro de Avellaneda. Y fue allí, cuando el ídolo popular casi se quiebra en un llanto emotivo: “Si yo le miento a un jugador, me voy. Ese día, a los 5 minutos del segundo tiempo lo quería sacar. La estaba rompiendo y cuando le dije a mis colaboradores de sacarlo, me dijeron que estaba loco. A él le dije por qué quería reemplazarlo. Era porque quería se se vaya de la cancha de la manera que salió. Es un pibe que se comió muchas cosas, con temas personales. Los jugadores no son robots, pero tuvo problemas familiares y yo quería que se vaya así. Quería que lo ovacionen. Estaba loco”.

La carrera de Gustavo Costas abarca 337 encuentros disputados con la camiseta académica, lo que significa que se ha convertido en el futbolista con más presencias en la historia del club. Entre esos encuentros se destacan los compromisos por la Supercopa de 1988 ante el Santos, River Plate y Cruzeiro, los partidos en la Segunda División y la Copa Interamericana. Para él, la final del sábado no es solo un desafío profesional, sino también una oportunidad de obtener su primer título con el buzo de DT albiceleste, dado que ya fue campeón con Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay), Barcelona (Ecuador) e Independiente Santa Fe (Colombia), con el que acumuló cinco títulos. Ahora es el turno de llevar (nuevamente) a su corazón a la gloria internacional.