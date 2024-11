La confesión de la esposa de un ex campeón del mundo luego de que el futbolista se mostrara con su novia diez años menor

Hummels estuvo casado con Cathy Fischer desde el 2015, después de conocerse a los 19 años, y tuvieron un hijo

Matt Hummels, defensor que brilló en el Borussia Dortmund y en la selección de Alemania, estuvo casado con Cathy Fischer desde el 2015, después de conocerse a los 19 años, y comparten un hijo que nació tres años después. Sin embargo, la pareja se separó en 2022 por rumores de infidelidad que rodeaban al jugador alemán. Tras lo sucedido, Fischer compartió los problemas de salud que atravesó.

En el Women’s Health Summit organizado por BILD en Berlín, la conductora de televisión alemana habló abiertamente, sobre los desafíos de la depresión y cómo ésta afectó su vida personal y profesional. “¿Quién sabe cómo se ve por dentro? Una enfermedad mental no tiene rostro, se esconde detrás del telón más hermoso”, expresó durante su intervención.

En su relato, mencionó los efectos que la enfermedad tuvo en su matrimonio con el exjugador del Bayern Múnich, describiendo momentos de profunda desconexión emocional. “Tuve conversaciones con mi ex marido en ese momento, por supuesto, y a menudo decía: ‘Me disculpo por actuar de manera tan extraña en este momento, pero simplemente no me siento bien. No puedo mostrarte amor en este momento´. Te sientes entumecido”.

Matt Hummels y Cathy Fischer se separaron en 2022

La influencer también abordó la sensación de impotencia que la acompañó durante su lucha con la depresión. “Te afecta cuando te das cuenta de que estás impotente ante estas emociones”, explicó. Finalmente, compartió que ha dejado de recibir tratamiento y tomar medicación, tras haber aprendido a “lidiar con su naturaleza”.

En mayo de 2022, imágenes publicadas por el medio alemán RTL mostraron al futbolista que vestía los colores del Dortmund besándose con la influencer Julia Nikola Gauly en Mallorca, un hecho que desató un escándalo en la prensa alemana. Este episodio, junto con rumores de citas con otras mujeres, marcaron el final de su relación con Cathy Fischer.

En la reciente gala del Balón de Oro, el zaguero se mostró públicamente con su nueva pareja. El marcador central alemán sorprendió al público cuando ingresó al Théâtre du Châtelet de París junto a Nicola Cavanis, una modelo alemana diez años menor que él.

El romance entre el jugador Mat Hummels y la modelo Nicola Cavanis

Actualmente, el ganador de la Copa del Mundo 2014 con Alemania, viste los colores de la Roma tras abandonar el equipo amarillo a principios de la temporada 2023/24. En la presente campaña disputó un único partido con la Loba en la derrota por 5-1 ante la Fiorentina. Con la llegada de Claudio Ranieri al banco de suplentes, el futuro de Hummels puede ser más prometedor.

Con 1,75 metros de altura y un estilo distintivo, Nicola Cavanis ha logrado destacarse como modelo en la industria de la moda desde temprana edad. Nacida el 17 de diciembre de 1998 en Alemania, ha representado a marcas internacionales de prestigio como Victoria’s Secret, Puma y Nivea. Actualmente, colabora con agencias como Múnich Models y Wilhelmina, consolidándose también como influencer gracias a su éxito en Instagram, donde reúne una comunidad de 1,9 millones de seguidores.

La modelo Nicola Cavanis tiene 1,9 millones de seguidores en Instagram

Además de su trayectoria en el modelaje, Cavanis ha ganado reconocimiento como figura del fitness y promotora de un estilo de vida saludable, compartiendo en sus plataformas contenido sobre su rutina diaria, ejercicios y proyectos profesionales. Este enfoque ha fortalecido su conexión con una audiencia que sigue de cerca su estilo de vida. En entrevistas, Cavanis ha manifestado su interés en diversificar su carrera, explorando áreas como la actuación y el lanzamiento de una línea de ropa propia, objetivos que podrían marcar el próximo paso en su carrera.

Nacida en Múnich, la influencer se declara una apasionada seguidora del Augsburgo, club al que incluso apoyó modelando el nuevo uniforme de la Bundesliga a principios de este año.