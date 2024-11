Dos cambios obligados por lesión y una duda: la probable formación de Argentina ante Perú

entrenamiento de la seleccion argentina de futbol/fotobaires/12/11/2024

Lionel Scaloni comandó la última práctica en predio de la AFA en Ezeiza. La selección argentina enfrentará a Perú en lo que será el último encuentro del año por las Eliminatorias Sudamericanas. En lo que respecta al equipo que jugará este martes desde las 21 en La Bombonera, estadio de Boca Juniors, habrá variantes teniendo en cuenta los que iniciaron ante Paraguay, la jornada pasada que terminó con derrota 2-1 en Asunción.

La duda está puesta en el lateral izquierdo, ya que Nicolás Tagliafico arrastra una molestia en uno de sus hombros, lo que podría llevar a su reemplazo por Facundo Medina. Si bien Scaloni no suele confirmar el equipo en las conferencia de prensa, se refirió al respecto y de no mediar ningún inconveniente va a jugar. “A Nico lo intentamos cuidar estos días, no se entrenó con el grueso del grupo para cuidarlo. Hoy formará parte del entrenamiento e imagino que no tendrá problemas para estar mañana”, indicó el DT.

La incertidumbre sobre Tagliafico se sumó a una serie de lesiones que afectaron al equipo, incluyendo a Nahuel Molina y Cristian Romero. Molina sufrió una molestia en el muslo derecho, mientras que Romero, defensor del Tottenham, fue desafectado tras un golpe en el pie derecho durante un partido de la Premier League.

Ante estas bajas, Scaloni podría realizar un par de cambios y repetir lo realizado en el duelo en Paraguay. Gonzalo Montiel es el candidato para reemplazar a Molina, mientras que Leonardo Balerdi podría ocupar el lugar de Romero.

Así las cosas, el probable equipo formaría con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Scaloni realizará tres cambios respecto del equipo que inició ante Paraguay en la fecha pasada en Asunción (AP Photo/Jorge Saenz)

“Con Fossati, Perú siempre ha jugado con línea de 5, 5-3-2, no sé si jugará mañana diferente. No creo que sea un equipo defensivo. Inter de Milán juega con línea de 5 y es de los más ofensivos del fútbol europeo. Tiene jugadores interesantes. Y a lo mejor consigue un par de buenos resultados y está en una posición más interesante, pudo haber sacado más puntos. Hay que tener cuidado”, alertó Scaloni.

La racha de lesiones comenzó antes del enfrentamiento con Paraguay, afectando también a Nicolás González y Lisandro Martínez. González sufrió un problema en el recto femoral del muslo derecho, y Martínez recibió un golpe en un partido contra el Leicester. En el ámbito local, Germán Pezzella no se pudo recuperar de un inconveniente en el gemelo derecho.

Sobre este tema recurrente, el entrenador argentino explicó: “Tenemos las bajas de Nahuel (Molina) y de Cuti (Romero) confirmadas y, en cuanto a la llamada a Giuliano (Simeone), es un jugador que puede jugar por derecha e izquierda, puede jugar de extremo, de carrilero. Y dada la emergencia que tenemos en los laterales, es un jugador que nos puede aportar. Buscamos un jugador que nos pueda solucionar y ayudar en los laterales”.

El encuentro se vaticina clave para los objetivos de la Albiceleste, ya que llega a la 12ª fecha de las Eliminatorias con 22 unidades, solo tres por delante de Uruguay y Colombia, que igualan en 19 puntos. Precisamente, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa despachó a los Cafeteros con un resultado de 3 a 2 a favor en un final para el infarto.

En tanto, el rival de Argentina viene de igualar sin goles contra Chile en el Clásico del Pacífico, en lo que está siendo una competición para el olvido para los incaicos: marchan novenos con solo siete unidades conseguidas y se ubican a cinco de la zona de clasificación para la Copa del Mundo.

EL PLANTEL ARGENTINO DE CARA AL PARTIDO CONTRA PERÚ:

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores: Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.