23 frases de Scaloni antes de Argentina-Perú: el año de Messi, cómo ve a Garnacho y el jugador al que se quiere “llevar a casa”

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa (@Argentina)

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en la conferencia de prensa antes del partido ante Perú en La Bombonera, por la fecha 12 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Se refirió a varios temas, entre ellos, el presente de Lionel Messi, la carga del calendario en los futbolistas y cómo se recuperan después de una derrota como la sufrida ante Paraguay en Asunción.

Respecto a Messi, afirmó que “él juega siempre, al contrario, a veces si descansara es mejor. Respecto de la cantidad de partidos que tuvo el capitán argentino, ya sea en la Selección o en su club, el Inter Miami, indicó que “el año de Leo es el año de un jugador que ha jugado un montón de partidos, que ha tenido una Copa América en el medio. Hoy es muy difícil que esos jugadores estén al 100% y que no hayan tenido algún problema físico. Sufrió una lesión que trastocó un poco sus planes, pero con nosotros estuvo bien”.

Del duelo ante Perú, anticipó que “mañana esperamos un partido como siempre, parece que uno se pone el casete, pero al final, viendo la Eliminatoria, uno se da cuenta de la dificultad que tiene, el nivel es parejo. Perú está necesitado de puntos y eso hace el partido más difícil. La línea del equipo es seguir intentándolo”.

De la saturación por la cantidad de partidos manifestó que “llegamos a esta instancia, al partido de mañana, con la sensación de que hemos estado muchísimo juntos. Y antes la sensación era de que nos veíamos poco. Y si sumás los partidos con los clubes... Es un tema que se está hablando mucho el tema calendario. De junio hasta acá hemos jugado un montón y la respuesta de ellos es maravillosa. Están acá, están felices. La sensación es extraña, de muchos partidos”.

* Scaloni descartó la línea de 3 ante Perú, elogió a Julián Álvarez y los partidos de Lionel Messi

MÁS FRASES DE SCALONI:

¿Argentina puede jugar con línea de 3. “Es una opción para un momento del partido, pero en el inicio no, no la veo. Hay que trabajarla”.

El momento de Julián Álvarez y su función jugando por afuera. “Nace mediapunta, por adentro, y la circunstancia hace que tenga que darnos una mano por un costado. No sólo porque creemos que puede ser interesante, sino porque tenemos la imposibilidad de contar con jugadores por el costado. Donde juega, huele el gol y hace un trabajo muy bueno”.

Base del equipo. “Necesitamos que jueguen los jugadores, post Copa América fue todo muy seguido y optamos por seguir con la base que nos dio la alegría de la Copa. A partir de ahora necesitamos que todos jueguen y decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Siempre lo hemos hecho, pero en algunos casos optamos por seguir trayéndolos porque son jugadores importantes y les dimos la derecha”.

La Finalissima. “No tengo noticias del partido. No está fácil para el año que viene porque España juega clasificación del Mundial. No sé si buscarán una fecha con todo el calendario raro que hay”.

* El DT habló sobre La Finalissima con España y la selección local

Selección local. “Hace años que se está hablando, pero hoy en día es muy difícil. Es muy difícil con la Sub 20, así que ni te digo con una Selección de fútbol local. Es entendible de los dos lados, con el calendario de hoy es complicado”.

Derrota en Paraguay. ”Tengo mi manera de ver el partido del otro día. El mérito de Paraguay está ahí, siempre jugamos contra un rival. Pero el equipo intentó jugar, crear situaciones, arriesgó, juntó pases. Después, siempre se puede mejorar, vamos a seguir en esa línea, no lo vamos a cambiar. Los rivales no son todos iguales, no tienen el mismo sistema. Vamos a encontrarnos con un rival diferente, jugamos de local y con nuestro público esta vez”.

Cómo se recupera el equipo tras las derrotas. “Hay maneras y maneras de perder. La mayoría de las veces que hemos perdido el equipo había dado buenas sensaciones. No es lo mismo que perder sabiendo que hiciste lo que había que hacer y, al final, es fútbol. Si en el fútbol gana siempre el que juega mejor sería muy aburrido. Sí la derrota refuerza un poco el mensaje. Hay que seguir por esta línea con los matices que no se pueden repetir”.

Las bajas. tenemos las bajas de Nahuel (Molina) y de Cuti (Romero) confirmadas y, en cuanto a la llamada a Giuliano (Simeone), es un jugador que puede jugar por derecha e izquierda, puede jugar de extremo, de carrilero. Y dada la emergencia que tenemos en los laterales, es un jugador que nos puede aportar. Buscamos un jugador que nos pueda solucionar y ayudar en los laterales”.

Lionel Scaloni reveló a qué jugador se lo llevaría a su casa

Tagliafico. “A Nico lo intentamos cuidar estos días, no se entrenó con el gruso del grupo por cuidarlo. Hoy formará parte del entrenamiento e imagino que no tendrá problemas para estar mañana”.

Pelota parada. “Es un tema que cada uno tendrá su parecer, con los jugadores que tenemos en cancha, con la altura que tenemos, el equipo ha defendido bien. Han llegado los goles en momentos puntuales, se estudian, se trabajan. Y a los jugadores no los vamos a cambiar por eso”.

Garnacho. “Sabemos y entendemos la dificultad del partido del otro día, no había espacios, la cancha estaba seca y no favoreció a su juego, y nosotros necesitábamos ponerlo y verlo en un partido así. El mensaje es de tranquilidad, son chicos jóvenes, confiamos mucho en ellos. Cuando llegue el momento los pondremos, no tenemos problemas, más allá de las dificultades que tienen. Lamentablemente no tenemos partidos amistosos, es tirarlos a la cancha”.

Montiel. “Es uno de los casos que me preguntaban de los minutos. En estas fechas que vinieron juntas estamos los que vienen estando con nosotros. Darles la derecha porque la merecen y buscar reemplazantes no tenía sentido. Y el caso de Gonzalo, cuando lo ves entrenar, competir, es muy difícil dejarlo afuera. Es muy querido en el grupo y te lo querés llevar a tu casa por cómo se entrena, es increíble. Quisiéramos y necesitamos que juegue más, pero es un caso especial. Y cada vez que ha estado en cancha nos ha aportado”.

El ranking FIFA y la chance de perder el liderazgo si Argentina no vence a Perú. “No me preocupa. Está ahí la estadística y no creo que sea tan importante. Lo importante es ganar mañana y lo otro es secundario”.

¿Qué Perú espera? “Con Fossati siempre ha jugado con línea de 5, 5-3-2, no sé si jugará mañana diferente. No creo que sea un equipo defensivo. Inter de Milán juega con línea de 5 y es de los más ofensivos del fútbol europeo. Tiene jugadores interesantes. Y a lo mejor consigue un par de buenos resultados y está en una posición más interesante, pudo haber sacado más puntos. Hay que tener cuidado”.

“Tiene jugadores experimentados en defensa. Tiene buen pie, jugadores rápidos por los costados. Y, por lo que hemos visto, podría tener algunos puntos más. Hay que respetar al máximo. La clasificación engaña y no hay que confiarse”.

¿Renovó energías este año? “Este año fue pesado, con la Copa América, amistosos, Eliminatorias. Por suerte lo sacamos adelante y estamos acá. Son años atípicos. Y requiere mucha energía estar acá. Antiguamente estabas un ratito y pasabas tres meses sin ver los jugadores”

Jugadores al límite de amarillas. “No les diría nunca que se cuiden o no se cuiden. El partido importante es este. Hay que sacar adelante este partido.

Que cambió desde Qatar. “No ha cambiado mucho. Hemos confiado en la base. sumamos chicos jóvenes, está en nuestro plan ver a esos chicos jóvenes”.