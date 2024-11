Los detalles del romance que sacude al fútbol europeo entre una ex figura de la Premier y una famosa actriz de cine para adultos

Nicolás Pepé, ex futbolista del Arsenal y actual jugador del Villarea, mantiene una relación con Teanna Trump

Nicolas Pepé, exjugador del Arsenal y actual futbolista del Villarreal, ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz de cine para adultos Teanna Trump, cuyo nombre real es Keanna Nichele Jones. La relación, que se rumorea lleva cinco meses, fue aparentemente confirmada cuando Corinne, hermana de Pepé, compartió una imagen de la pareja disfrutando de una cena.

La relación entre el punta y Trump ha captado la atención de los medios, especialmente después de que la actriz fuera vista en la sección VIP del Estadio de la Cerámica durante el primer partido de la temporada del Villarreal contra el Atlético de Madrid. Además, ha sido fotografiada vistiendo la camiseta del equipo español. La pareja también ha visitado lugares turísticos como el Bioparc de Valencia y su acuario, donde la mujer ha sido vista compartiendo tiempo con los hijos del futbolista que juega con la selección de Costa de Marfil, aunque nació en Francia. Al mismo tiempo, también compartió fotos con ellos en su cuenta personal de Snapchat, algo que también replicó el jugador en sus redes.

Según el medio Famous Birthdays, Teanna Trump, quien comenzó su carrera en la industria del entretenimiento para adultos en 2014, ha trabajado con importantes marcas y ha recibido varios premios, incluido el AVN a la mejor nueva estrella en 2016. Fuera de su carrera en el cine pornográfico, Trump apareció en el documental de Netflix Hot Girls Wanted: Turned On, que explora el funcionamiento de la industria y su impacto en la sociedad.

Nicolás Pepé durante su etapa en el Arsenal, en la año 2021 (Reuters/Andrew Boyers)

En redes sociales, cuenta con 1,4 millones de seguidores en Instagram, aunque solo sube historias y no ha hecho ninguna otra publicación desde enero de 2021. Al mismo tiempo, está entre las 200 artistas más populares del sitio de entretenimiento para adultos más importante del mundo.

En marzo de 2020, Teanna dejó de trabajar para empresas de contenido para adultos. Sin embargo, ha encontrado una nueva plataforma para compartir su material. En su perfil de OnlyFans, ofrece fotografías y videos exclusivos a cambio de una tarifa de suscripción. Esta plataforma se convierte en el único lugar donde los seguidores pueden acceder a su contenido más reciente.

Además de su presencia en OnlyFans, Teanna cuenta con un canal de YouTube, aunque de momento solo ha publicado un único video. Esto contrasta con su perfil en OnlyFans, donde el contenido es más extenso y exclusivo, como ella misma señala al escribir: “Este es el único lugar donde puedes ver mi nuevo contenido”.

Teanna Trump, la pareja de Nicolás Pepé

Por su parte, la carrera futbolística de Pepé, por el momento, no alcanzó los estándares que prometía. En 2019, se unió al Arsenal como una de las grandes promesas del fútbol mundial procedente del Lille, por una cifra récord de 90 millones de dólares, convirtiéndose en el fichaje más caro del club londinense en ese entonces. Sin embargo, su rendimiento no cumplió con las expectativas, anotando solo 16 goles en 80 partidos de liga. A esto, se sumó la aparición de Bukayo Saka en el equipo, algo que le sacó rodaje a Pepe, quien fue cedido al Niza en la temporada 2022/23 antes de dejar el Arsenal en septiembre de 2023 para unirse al Villarreal como agente libre.

“Gané títulos (FA Cup y Community Shield) con este gran club, así que no fue una mala experiencia. Todavía recuerdo las cosas buenas. El capítulo del Arsenal, no diré que haya quedado atrás. Es sobre todo algo que llevaré conmigo hasta el final de mi carrera. En ese momento, tuve una discusión con Unai Emery que duró casi una hora. Me explicó cómo quería que encajara en el equipo y, obviamente, me convenció”, explicó Pepé el día que se marchó de Londres. A esto, agregó: “Sinceramente, ya he pasado página. No tengo rencor. Francamente, le deseo lo mejor a Mikel Arteta“.

En la actual temporada, el extremo ya lleva once partidos disputados con el Submarino Amarillo, de los cuales en seis empezó desde el arranque del encuentro. Con solo un tanto convertido y dos asistencias, Pepé se mostró confiado respecto a su futuro y aseguró que su adaptación a España fue perfecta, ya que había “redescubierto el placer de aprender una nueva cultura futbolística”.

Teanna Trump ha compartido imágenes en las redes junto a los hijos del futbolista

Se inició en el entretenimiento para adultos en 2014

Teanna Trump enfocó su carrera en su plataforma de OnlyFans

La relación con Pepé llevaría cinco meses