Los Pumas jugarán su segundo partido de la gira por Europa ante Irlanda

Argentina se enfrenta con Irlanda por la segunda fecha de la ventana de noviembre. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Los Pumas tienen todo listo para enfrentar a Irlanda este viernes 17:10 por la segunda fecha de la ventana de noviembre en el Aviva Stadium de Dublín. El seleccionado argentino llega en un gran momento luego de golear a Italia 50 a 18, por su parte, los del trébol vienen de perder contra Nueva Zelanda, en un partido que fueron de mayor a menor y en el que sufrieron mucho en el segundo tiempo.

Argentina reafirmó frente a Italia el gran momento que están pasando, luego de conseguir un histórico segundo puesto en el Rugby Championship. Los liderados por Julián Montoya mostraron un altísimo nivel, vencieron a un equipo que venía de ser la sorpresa en el Seis Naciones y que había competido de igual a igual contra todas las potencias de Europa. No era un rival fácil, se jugó de gran manera y este equipo se ilusiona. El partido frente a Irlanda este viernes va a ser clave para ver dónde está parado.

El historial entre argentinos e irlandeses se remonta a 1952, acumulando 24 encuentros, de los cuales Los Pumas ganaron 8, perdieron 15 y empataron 1. Si bien los de verde tienen casi el doble de partidos ganados, Los Pumas se quedaron con victorias muy importantes, destacando las conseguidas en los Mundiales 1999, 2007 y 2015, siendo esta última en los cuartos de final con una goleada 43-20 a su favor.

Irlanda intentará levantar cabeza luego de caer frente a Nueva Zelanda. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

El equipo dirigido por Andy Farrell presentará un solo cambio en el XV inicial con respecto al que lo hizo frente a los All Blacks la semana pasada. El único que no estará hoy será Bundee Aki, el gran primer centro que tienen los de verde. Una baja sensible que será reemplazado por otro muy buen jugador como el experimentado Robbie Henshaw.

Hay que tener presente que Argentina viene de protagonizar una inolvidable actuación en el Rugby Championship. La soñada presentación se abrió con un cachetazo al subcampeón del mundo, Nueva Zelanda, en su casa: se impusieron 38-30 en Wellington. Si bien luego hilvanaron derrotas contra los All Blacks en la revancha celebrada en Auckland y en el primer duelo ante Australia en La Plata –el cual perdieron en la última jugada–, los argentinos firmaron su segunda alegría en Santa Fe con un suceso histórico: vencieron 67-27 a los Wallabies para registrar el marcador más abultado a favor desde que se unieron a este torneo. El trío de victorias se completó el siguiente fin de semana, en Santiago del Estero, pero esta vez contra el bicampeón del mundo: le ganaron 29-28 a Sudáfrica en un duelo que les permitió llegar con chances de alzar la corona en la última fecha.

El XV titular: 1-Gallo Thomas, 2-Julián Montoya (cap), 3-Joel Sclavi; 4-Guido Petti, 5-Pedro Rubiolo; 6-Pablo Matera, 7-Juan Martín González, 8-Joaquín Oviedo; 9-Gonzalo Bertranou, 10-Tomás Albornoz; 11-Matías Moroni, 12-Lucio Cinti; 13-Bautista Delguy, 14-Rodrigo Isgró y 15-Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ruiz Ignacio, Calles Ignacio, Gómez Kodela Francisco, Molina, Franco, Grondona, Santiago, García, Gonzalo, Carreras Santiago y Piccardo Justo.

Formación de Irlanda: 1- Andrew Porter, 2- Ronan Kelleher, 3- Finlay Bealham, 4- Joe McCarthy, 5- James Ryan, 6- Tadhg Beirne, 7- Josh van der Flier, 8- Caelan Doris (C), 9- Jamison Gibson-Park, 10- Jack Crowley, 11- James Löwe, 12- Robbie Henshaw, 13- Garry Ringrose, 14- Mack Hansen, 15- Hugo Keenan.

Horario: 17:10

TV: ESPN, Disney+

Estadio: Aviva Stadium de Dublín

Réferi: Paul Williams (NZR)

Asistente 1: Craig Evans (WRU)

Asistente 2: Angus Mabey (NZRU)

TMO: Richard Kelly (NZR)

Búnker: Andrew Jackson (RFU)