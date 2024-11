Las tenistas argentinas se ilusionan con dar el batacazo en Brasil por la Billie Jean King Cup

Jazmín Ortenzi y Martina Capurro son dos de las integrantes de la Selección Argentina de tenis femenino que este viernes y sábado enfrentará a su par brasileño en San Pablo, por un lugar en los Qualifiers 2025 (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina femenina culminó este miércoles una nueva jornada de entrenamientos en San Pablo, con la mente puesta en lo que será la serie de playoffs de la Billie Jean King Cup (BJKC) contra Brasil, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre sobre las canchas cubiertas de polvo de ladrillo del Ginásio do Ibirapuera. El ganador del cruce accederá a los Qualifiers del año que viene y el que perdedor descenderá a la Zona Americana I.

Al igual que el martes, las dirigidas por Mercedes Paz practicaron en doble turno en el recinto paulista. Las primeras en salir a la pista fueron Solana Sierra y Jazmín Ortenzi, y después lo hicieron Melany Krywoj y Martina Capurro. Por la tarde, las chicas volvieron a practicar de la misma manera que lo habían hecho por la mañana, y en la última hora, las cuatro albicelestes practicaron dobles.

La riojana Ortenzi, de 22 años, volverá a vestir la camiseta nacional tras dos años y medio. Jazmín había jugado cinco series en cuatro nominaciones diferentes, siendo la última en 2022. Al ser consultada por Infobae sobre cuáles fueron las sensaciones en el estadio brasileño, que albergará durante toda la serie cerca de 11.000 espectadores, contó: “Estoy muy contenta, la cancha está muy buena, increíble. Quizás le falta un poco de luz para los entrenamientos, pero se espera que para mañana ya esté completa y nos vamos a poner a punto. La cancha es bastante rápida, pero las pelotas son bastante pesadas, así que eso está bueno porque genera un contraste”.

La riojana Jazmín Ortenzi es una pieza clave en la Selección Argentina de tenis femenino y habló con Infobae para contar sus sensaciones de cara a la serie ante Brasil por los Playoffs de la Billie Jean King Cup que se disputarán en San Pablo

Ortenzi, en las últimas dos temporadas, logró cinco títulos W15 en Curitiba, Recife, Córdoba, Río Claro y Maringa, cuatro de ellos en tierras brasileñas. Al respecto, la nacida en Chilecito expresó: “Para mi juego, la verdad, me queda muy bien. Acá en Brasil siempre me he sentido muy bien por las pelotas y por la cancha, que es medio seca y rápida. Haber jugado y tenido buenos resultados aquí es muy positivo, se siente bien. Como digo, las condiciones son muy buenas y me siento muy cómoda. Estoy a full acá para darlo todo por el equipo y me siento muy contenta; hay que disfrutar”.

Los números de Ortenzi en 2024 en partidos contra tenistas brasileñas son altamente favorables, con doce triunfos y dos derrotas. Por su parte, la semana pasada, en el WTA 125 de Cali, debutó contra la segunda mejor raqueta de Brasil, Laura Pigossi, a quien venció en sets corridos.

“Son dos partidos totalmente distintos. En el torneo de la semana pasada, la verdad es que me sentí muy bien. Ella falló bastante, pero me parece que la hice fallar también. Entonces, la verdad es que el juego me quedó muy cómodo, estaba con mucha confianza y espero que, si se repite, pueda lograr lo mismo de la semana pasada. Estoy a full, con fe y con ganas de seguir mejorando”, sentenció la cuyana.

Para el cierre de la jornada, las chicas argentinas asistieron a la cena oficial con las locales, donde intercambiaron regalos. Este jueves volverán a entrenarse en doble turno y se realizará el sorteo que definirá el orden de juego.

