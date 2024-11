Las lágrimas de Adriano en una entrevista tras la carta que emocionó al mundo

La emoción de Adriano en una entrevista

El texto de Adriano relatando algunas intimidades de su vida entre los lujos de Europa y la simpleza de su histórica casa en la favela dio la vuelta al mundo en las últimas horas. Esa carta, cruda, contundente, relatando una historia que generó controversias, está apoyada en el libro de las memorias del Emperador que saldrá a la venta en breve.

Durante la presentación de esa publicación, llamada “Adriano, meu medo maior”, el ex goleador de 42 años dio una entrevista que no pudo terminar al ser invadido por la emoción. Al ex Inter de Milán le preguntaron por qué decidía abrir las puertas de su vida después de ser muy celoso de su espacio personal a lo largo de su historia deportiva.

“Han sido dos años, casi dos años, de prepararla. Decidí hacerlo porque creo que todo el mundo ya conoce mi vida ¿no? Pero, en fin, para contar la historia directamente de mi carrera, cómo llegué hasta aquí. Por mi familia, por mis padres. Eso es muy importante. Ni yo mismo puedo creerlo, un chico que vino de la comunidad, que hoy está aquí. Gracias a Dios por mi familia, hoy estoy aquí, y para mí...”, dijo el brasileño antes de abandonar el contacto con los medios con la voz entrecortada. “Disculpa...”, lanzó y se marchó.

Previamente, había realizado la presentación del libro en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, donde alrededor de 500 personas dieron el presente para lograr la firma del ex atacante que ganó la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005 con la selección de su país, según detalló el diario local O’Globo.

La portada de la autobiografía de Adriano

Detrás del futbolista está Ulisses Neto, autor del libro y que lo había entrevistado hace cuatro años para The Players Tribune. Según relató, la idea de las memorias surgió tras este contacto que derivó en una de los clásicos relatos de ese sitio que intenta contar historias en la voz de los propios protagonistas. Precisamente por allí también se viralizó este emocionante texto que revive la dicotomía que vivió Adriano cuando dejó la favela para jugar en Europa y por qué decidió volver a su Vila Cruzeiro natal.

“El libro no contiene en ningún momento la palabra Emperador porque la idea es, precisamente, presentar su aspecto humano. Pero claro, es inevitable hablar de fútbol y de todo lo que construye el carácter de Adriano”, dijo Neto a O’Globo, donde también reveló que el propio Adriano buscó contar su historia aunque al principio era reticente a revelar ciertos detalles hasta que finalmente abrió su corazón para revivir los aspectos más profundos.

La obra consta de 509 páginas que están divididas en tres bloques temáticos. Neto dio una entrevista al medio Estadão días atrás donde recordó las complicaciones que tuvo para tomar contacto inicialmente con el ex futbolista: “Siempre quise escribir sobre Adriano, pero las negociaciones fueron difíciles, principalmente porque evita hablar con la prensa. Hasta que, en diciembre de ese año, estuve en Río para un documental sobre Flamengo en la Libertadores (2020). Hablé con su asesor y hubo un sí. La primera vez que íbamos a vernos canceló y reprogramó para el 30 de diciembre. Como era Nochevieja pensé que no volvería a funcionar, pero fui al hotel donde vivía y esperamos horas en el lobby. Hasta que nos llamaron para subir a la habitación”. La trama más compleja para repasar fue la relación con su padre Almir Leite Ribeiro, Mirinho, quien fue una persona clave en su niñez. El hombre fue alcanzado por una “bala perdida” durante una fiesta en Cruzeiro y comenzó a tener distintos problemas de salud, hasta que falleció en 2004, hecho que marcó un quiebre en la vida de Adriano.

El ex Flamengo, que pasó por Inter, Fiorentina, Parma y Roma, lleva ocho años alejado del fútbol profesional. Pero recién el próximo 15 de diciembre finalmente celebrará su despedida oficial del deporte con un encuentro entre leyendas y amigos en el Estadio Maracaná. Aunque previamente, el 28 de noviembre, realizará otra presentación de su autobiografía en San Pablo.

En el marco de todo este lanzamiento, el periódico Estadão reveló otro de los fragmentos de esta obra: “Regresaba a casa y encontraba cualquier motivo para beber. O era porque mis amigos estaban allí, o era porque no quería sentarme en silencio pensando mierda, o era para poder dormir. Me acostaba en un rincón sin poder siquiera soñar. Mucha gente usa el fútbol como válvula de escape, yo necesitaba un escape del fútbol. Ese escape fue mi familia. Mi padre. Cuando miré, ya no estaba allí. Una cosa llevó a la otra y la bebida se convirtió en mi compañera. Seguí llegando tarde al entrenamiento. El club intentó tapar a la prensa, yo recibí las multas en mi sueldo y ya ni siquiera me importó. Estaba ganando mucho dinero, hombre. La primera multa duele. El segundo, te enojas. A la tercera vez ni siquiera te importa. Y eso va en ambos sentidos...”.

En uno de las páginas cuenta cómo impactó la decisión de dejarlo afuera de la lista del Inter para la Champions League por las sospechas que había en torno a su vida fuera de las canchas: temían que diera positivo en el control antidopaje y hasta le ofrecieron internarlo en una clínica de rehabilitación de Suiza. “No tardaron en venir y decirme que no habían encontrado nada en mi cuerpo. No tuve que preocuparme por el antidopaje. El caso es que el clima ya se había agriado por completo... Mi depresión había llegado a un nivel que ni siquiera me gusta recordar. Nada más funcionó. Una cosa lleva a la otra, negro. Para jugar bien necesitaba una secuencia y no la tenía. Para continuar tuve que entrenar bien y no pude mantener la concentración por mucho tiempo. Para no beber ni ir a discotecas, tenía que tener la cabeza bien puesta. Y sin jugar ni marcar gol era imposible. ¿Entiendes el tamaño del desastre? Una cosa estaba ligada a la otra...”, relata en el libro.