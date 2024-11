El particular atuendo de Jake Paul con el que provocó a Mike Tyson y el sorprendente nuevo apodo que eligió

El particular atuendo con el que Jake Paul provocó a Tyson

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán en un combate de boxeo que generó gran expectativa entre los aficionados. Este evento, que forma parte de una gira de exhibición del legendario boxeador, tendrá lugar este 15 de noviembre en Arlington, Texas. Iron Mike, conocido por su agresividad y su destacada carrera en los años 90, regresará al cuadrilátero para medirse con el youtuber que ha incursionado en el boxeo con cierto éxito, en los diez combates que posee.

En su última aparición pública, Jake Paul mostró un particular atuendo que sirvió para provocar a Mike Tyson. “EL GALLLOOOOOO. Open workout ready. 🐓🐔🐓”, escribió el popular youtuber con una peluca en forma del mencionado animal. De este modo se subió al ring para llevar a cabo su último entrenamiento abierto, de cara al gran combate de este viernes. Llamó la atención que el influencer decidiera cambiar de apodo y dejar de ser el Chico Problema por El Gallo.

Incluso, esta decisión ocurre el mismo día en que el boxeador argentino, Walter Masseroni, lo tildara de “gallina” por no enfrentarlo en un combate que viene esperando hace casi cuatro décadas y que en tres oportunidades estuvo cerca de concretarse. “Es un gallina, por eso pelea con un youtuber”, disparó El Bombardero de Beccar en diálogo con Infobae.

El particular atuendo que utilizó Jake Paul para provocar a Tyson

“Con todo respeto a los youtubers que están boxeando, que la verdad realmente es un logro y le dan muy buena difusión a nivel mundial, pero Tyson no tiene que ir a pelear con un youtuber. ¿Por qué no pelea conmigo que hace 35 años lo estoy esperando? ¿Por qué me esquiva tanto? Creo que me tiene un poquito de miedo, como ya lo dijo que le pasa antes de las peleas, capaz tiene miedo de enfrentar a un latino. Si el campeón es él. Me está mostrando que es gallina más que campeón”, se preguntó el campeón argentino.

A la hora de explicar por qué cree que Tyson lo esquiva, Masseroni aseguró: “Porque tiene miedo de dejar de ser Tyson. El hombre de acero no es de acero eh, es de carne y hueso como yo. Vos lo pellizcás y le duele. Puede ganar o perder, pero es como yo, no es de acero. Él sabe que si le va mal conmigo, yo paso a ser la Cenicienta del boxeo. La realidad es que tiene miedo de no ser más el hombre de acero. Lo pongo en jaque mate, no se puede escapar y si se escapa es porque es una gallina. Lo dejo en manos de él. Si quiere ser gallina y morirse gallina, es su problema. Está demostrando que, en vez de ser boxeador, es una gallina”.

La nueva provocación de Walter Masseroni a Mike Tyson (@waltermasseroni)

Walter Masseroni también le apuntó a Jake Paul: “Es un buen streamer, no es boxeador. ¿Con quién peleó, decime el curriculum de los que pelearon con él? Lo vi pelear, es grandote, nada más. Te hablo del lado del boxeador y de la esencia del deportista”.

El regreso de Tyson al ring captó la atención de los fanáticos del boxeo, quienes esperan ver al excampeón mundial en acción a pesar de sus 58 años. Por su parte, Jake Paul, de 27 años, busca consolidarse como una figura relevante en el boxeo, aunque sus combates no son reconocidos oficialmente en el ámbito profesional. A pesar de la diferencia de edad, Paul ha demostrado ser un oponente digno al enfrentarse a figuras de renombre.

La decisión de Tyson de volver a pelear generó debate entre sus seguidores, quienes consideran que podría ser un riesgo para su salud. Sin embargo, el propio Tyson aseguró que se encuentra en buena forma física y compartió su preparación para el combate, con el objetivo de ofrecer un espectáculo memorable a sus seguidores.