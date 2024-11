El equipo titular que pondría Scaloni en la selección argentina para visitar mañana a Paraguay

Lionel Scaloni, con equipo diagramado para visitar a Paraguay (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Lionel Scaloni tiene prácticamente definida la alineación titular para enfrentar mañana a Paraguay por la Fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas. La cita comenzará a las 20:30 en el estadio Defensores del Chaco, donde el conjunto conducido por Gustavo Alfaro ganó en sus últimas dos presentaciones (1-0 a Brasil y 2-1 a Venezuela). La Albiceleste tendrá una visita de alto riesgo a Asunción.

El entrenamiento de ayer fue el primero en el que el cuerpo técnico contó con todos los jugadores convocados, a excepción de Facundo Medina, quien fue llamado de urgencia tras confirmarse las bajas por lesión de Germán Pezzella y Lisandro Martínez. Durante esta práctica, que fue a puertas abiertas, se pudo observar a Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez jugando juntos, lo que podría ser un indicio de la formación que se presentará contra Paraguay.

El equipo argentino tiene previsto viajar a Paraguay esta tarde, después de su última sesión de entrenamiento en suelo argentino de esta mañana. En cuanto a la alineación, se espera que Dibu Martínez regrese al arco tras cumplir una suspensión, y que la defensa esté compuesta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, Alexis Mac Allister podría ocupar el lugar de Gio Lo Celso, mientras que en el ataque, Lautaro Martínez compite por un puesto con Julián Álvarez, aunque también se baraja la posibilidad de que jueguen juntos.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina Training - Lionel Andres Messi Training Ground, Buenos Aires, Argentina - October 14, 2024 Argentina coach Lionel Scaloni during training REUTERS/Agustin Marcarian

De corrido, los once para visitar a la Albirroja por la Fecha 11 de las Eliminatorias serían: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En la última entrevista que brindó, Scaloni comparó la función de un entrenador de selección y uno de club: “Hay que hacer un cambio. Para un entrenador de club, ir a una selección le costaría, y al revés también. Muchas veces lo hemos hablado, venimos con mucha ansiedad de entrenar y de preparar cosas. Tenemos muchas ideas nuevas, pero después tenés dos días de entrenamiento”.

Además, al mismo tiempo que no descartó dirigir algún día en el fútbol argentino, profundizó su paralelismo: “Se te bajan los jugadores del avión y vienen reventados del viaje. Eso lo hemos aprendido a lo largo de seis años. Hay que hacer lo justo y lo necesario. Un entrenador de club, que pasa a la selección que está acostumbrado a hacer eso en la semana, se tiene que dar cuenta. Yo creo que es más difícil para un entrenador de club pasar a una selección, que de una selección a un club. En la selección tenés que hacer las cosas en muy poco tiempo. Pero por ahora no me planteo un cambio”.

Después del encuentro en Paraguay, la Selección se enfrentará a Perú el martes a las 21:00 en La Bombonera (ya se agotó la totalidad de entradas que se puso a la venta), cerrando así el calendario anual de las eliminatorias. Los próximos desafíos para el equipo albiceleste serán contra Uruguay y Brasil en marzo de 2025. Argentina es líder de la clasificación con 22 puntos, seguida por Colombia (19), Uruguay y Brasil (16). En tanto, los de Alfaro comparten el quinto lugar junto a Ecuador, producto de 13 unidades.

El video del Dibu Martínez con el asado de la selección argentina

Dibu Martínez, a través de las redes, mostró lo que fue el asado que compartió el plantel albiceleste en la concentración. El guardameta del Aston Villa suele publicar los preparativos que se hacen en cada encuentro y esta vez no fue la excepción. “Hoy light, ¿no Dieguito?”, preguntó el golero de 32 años. “Todo light”, le respondió el colaborador de la selección en el predio de Ezeiza. “Todo light. Vaca light”, agregó Dibu en un video que publicó en una historia en su cuenta de Instagram.