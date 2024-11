El duro castigo que le darían a Rodrigo Bentancur por un comentario sobre su compañero Son Heung-Min en una entrevista

El comentario de Bentancur que derivó en una sanción

La Football Association (FA) de Inglaterra podría sancionar en las próximas horas al uruguayo Rodrigo Bentancur por varios partidos a raíz de los comentarios que realizó sobre su compañero Son Heung-Min en una entrevista con la TV de su país meses atrás. Los principales medios ingleses especulan que el organismo plantea mantenerlo afuera de las canchas por siete presentaciones, aunque advierten que el castigo oscilaría entre los seis y los doce compromisos.

La frase de la polémica se dio durante una nota cuando el conductor le preguntó si le podía conseguir la camiseta del atacante surcoreano con el que comparte plantel en Tottenham. “La de Sonny? O un primo de Sonny, total son todos más o menos todos iguales”, dijo con tono de humor, aunque el desafortunado mensaje rápidamente se viralizó abriendo las puertas a las críticas. El mediocampista uruguayo utilizó sus redes sociales para pedirle disculpas: “¡Sony, hermano! Me disculpo contigo por lo sucedido, ha sido solo un muy mal chiste. Sabes lo que te quiero y jamás le faltaría el respeto o lastimaría ni a ti ni a nadie. ¡Te quiero hermano!”.

Sin embargo, la FA abrió una investigación acusándolo de “una presunta infracción de la Regla E3 de la FA por mala conducta en relación con una entrevista con los medios de comunicación”. Esta infracción se define en la Regla E3.2 al incluir “una referencia, expresa o implícita, a la nacionalidad y/o la raza y/o el origen étnico”.

En este contexto, los diarios británicos The Sun y Daily Mail informaron en las últimas horas que la FA le impondrá una “larga suspensión” al mediocampista uruguayo de 27 años y advierten que “varias fuentes” adelantaron que será por siete partidos, aunque todavía no se conoció oficialmente el informe definitivo de la máxima entidad del fútbol en Inglaterra.

El futbolista de Corea del Sur, capitán de los Spurs, había comentado en una rueda de prensa posterior a esta nota que no había ningún tipo de conflicto con Bentancur y explicó que la investigación era un tema de la FA: “Ahora mismo existe una investigación de la FA, por eso no puedo decir mucho, pero quiero mucho a Rodrigo. Tenemos muchos buenos recuerdos, porque jugamos mucho juntos cuando llegó. Me pidió perdón en cuanto estábamos de vacaciones. Yo estaba en casa y ni me enteré de lo que había pasado. Me mandó un mensaje largo y pude notar que venía de corazón. Cuando volvimos a la ciudad deportiva tras las vacaciones, me dijo que lo sentía mucho y casi lloró. Pidió perdón pública y personalmente. Todos somos humanos, cometemos errores y aprendemos de ello”.

Noticia en desarrollo...