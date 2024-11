La repudiable reacción de un luchador de MMA con su rival tras ganar por nocaut que generó una ola de críticas

Un Luchador Se Burló De Su Rival Tras Noquearlo

El peleador de artes marciales mixtas Kam Arnold protagonizó un episodio que despertó críticas durante el fin de semana en el NEF 60: Open Season, un evento de la promoción regional celebrado en Bangor, Maine. Con un historial de MMA de 5-1, Arnold compitió en el evento co-principal contra Seth Basler, logrando un rendimiento impecable en su categoría de peso gallo.

El estadounidense, quien ha mantenido un récord perfecto en 2024 con tres victorias sin derrotas, aseguró su triunfo con un gancho de izquierda magistralmente sincronizado que alcanzó el mentón de Basler, terminando la contienda a poco más de tres minutos y medio para el final del tercer asalto. Este espectacular nocaut envió a su rival directamente a la lona, mientras Arnold celebraba al instante de manera inusual.

En un gesto que desató críticas, el combatiente estadounidense pidió rápidamente un teléfono móvil a alguien que se encontraba junto a la jaula y grabó un video selfie con Basler tambaleándose en el fondo de la escena. Posteriormente, se pudo ver a Arnold en el video gesticulando como si fingiera lágrimas en su rostro y gritando a la cámara: “No te metas conmigo, nena”.

Estas acciones fueron rápidamente condenadas por los aficionados a las MMA, quienes las calificaron de “sin clase” e “irrespetuosas”. Las redes sociales se llenaron de comentarios críticos. Un usuario compartió en X (Ex Twitter): “Eso es bastante falta de clase”. Otro añadió: “Eso es una falta de respeto de otro nivel. Tomarte un selfie después del KO, ¡qué locura!”. Algunos incluso sugirieron que Arnold merecía ser noqueado en su próximo combate.

Para añadir más leña al fuego, Tras el combate, el norteamericano publicó en sus redes sociales una imagen junto a Basler, quien terminó en muletas tras el enfrentamiento. Sin embargo, a pesar de la controversia, Arnold le agradeció a su oponente por la pelea: “Gracias por empujarme, por ser lo mejor que puedo ser en este campamento y, por si fuera poco, no solo eres duro como una roca, sino que no mentiste cuando dijiste que no tienes por qué rendirte o que tu corazón es infinito”, escribió en Instagram.

Aun reconociendo la ferocidad de la contienda, Arnold alabó a Basler: “Cada vez que teníamos un intercambio, te dabas una palmadita en la barbilla, decías ‘sí’ y sonreías. Tuvimos una guerra esta noche y me alegro de poder compartir ese momento contigo. Eres un gran hombre y puedo verlo. Que tengas un buen vuelo, hermano”.

En otra publicación, el luchador decidió responderle a los críticos y se defendió, sugiriendo que la creación de contenido y el ser viral con campañas de marketing era parte de la naturaleza de este deporte. “Imagínense lo que hizo el video. Tienes a muchos en la UFC llorando, luego tienes gente que estuvo allí y entendió lo que pasó anoche. Sean comercializables, creen contenido, no sean imbéciles”.

Con ese mensaje, Arnold intentó argumentar su polémico festejo, haciendo referencia a que en el mundo de las artes marciales mixtas no basta con ser un gran peleador sino que también deben tener una cuota extra de showman para conseguir notoriedad, sponsors y reconocimiento que suele traducirse en conseguir más combates.