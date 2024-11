Entrevista a Daniel Oldrá: por qué no disfruta dirigir a Godoy Cruz, las enseñanzas de Menotti y el sueño que espera cumplir

Daniel Oldrá, director técnico de Godoy Cruz de Mendoza

“No disfruto dirigir a Godoy Cruz, a veces sufro sabiendo cómo es el fútbol argentino, que tenés que ganar todo el tiempo, y a veces no se puede”. De esta manera, se presenta Daniel Oldrá, director técnico del Tomba. Ser entrenador en el fútbol argentino no es una tarea fácil ni tampoco se disfruta tanto como muchos piensan. Es más, algunos sufren sabiendo la vorágine que se vive en la Argentina cuando empieza a rodar la pelotita con la presión de que hay que ganar, ganar y ganar.

El Gato Oldrá es uno de los dos entrenadores que lleva más tiempo comandando a un equipo en Primera, tras un año y ocho meses en el Bodeguero. El otro es Eduardo Domínguez, orientador de Estudiantes de La Plata, que está desde marzo del año pasado. Producto de la exigencia que le demanda dirigir al equipo más importante de Mendoza, el mendocino de 57 años anunció que dejará su cargo a fin de año. “No es lo mismo ir a entrenar a un equipo del cual sos hincha, como me pasa a mí y le debe pasar a Gustavo Costas en Racing, que a otro que no lo sos. El proceso que lleva ser hincha de un club es mucho más desgastador que otro”, sentencia.

Todos los conocen por ser el DT de Godoy Cruz, uno de los cinco mejores equipos de la temporada 2024, según indica la tabla general. Sin embargo, Oldrá es mucho más que eso para el Tomba, el club de toda su vida. Allí creció y llegó a Primera. Desde ahí pegó el salto para jugar en el River de César Luis Menotti con Daniel Passarella, su gran ídolo, como compañero. “Competía en el puesto con mi ídolo a quien tenía en el poster de la habitación de mi casa. Tuve que bajarlo y terminé con él compartiendo la habitación de la concentración”, recuerda el ex marcador central.

A mediados de 1988, Oldrá fue transferido a River. Tenía 21 años y llegó en el inicio del ciclo de Menotti, en un equipo repleto de estrellas, de la talla del Checho Batista, el Loco Enrique, el Pipa Higuaín, el Bichi Borghi, Milton Melgar, el Polilla Da Silva y Abel Balbo. Más tarde, ya con el Kaiser como DT luego del breve paso de Mostaza Merlo, también compartió plantel con un tal Gabriel Batistuta. Y se dio el gusto de salir campeón.

Fueron once partidos con la banda roja antes de regresar a Mendoza, donde volvía cada vez que lo llamaban. Tanto es así que, ya retirado, fueron nueve las veces que lo convocaron para asumir la conducción interina del Bodeguero. Siempre dijo que sí y en varias oportunidades lo hizo para apagar incendios. “Hace varios años veníamos peleando el descenso, y cuando agarré en abril de 2023 pasamos a pelear las copas para ingresar a la Libertadores y a la Sudamericana. Fue muy lindo y llevadero, super competitivo”, cuenta en diálogo con Infobae.

Tras la salida de Diego Flores, el Gato Oldrá asumió como entrenador y el equipo terminó noveno en el torneo que tuvo a River como campeón. En el segundo semestre, en la Copa de la Liga del año pasado, Godoy Cruz se metió en los playoffs y quedó a un paso de la final. También tuvo la posibilidad de ingresar en la Libertadores de este año, pero quedó eliminado ante Colo Colo en el repechaje. En el primer semestre de la temporada hizo un buen colchón de puntos para hoy contar con grandes chances de clasificar a una copa internacional. “Lo único importante del fútbol son los jugadores”, repite una y otra vez, mostrando su humildad y elogiando a sus futbolistas.

- ¿Qué significa para vos Godoy Cruz?

- Estoy desde los ocho años en el club. Es mi vida Godoy Cruz. Debuté a los 16, 17 años en Primera División. Luego, me fui a River Plate y después volví al Tomba. Fui parte del equipo del ascenso en 1994 y estuve hasta 1998 cuando me fui a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Regresé a Mendoza para jugar en Independiente Rivadavia. Cuando dejé el fútbol, a los 32 me metí como coordinador y entrenador. El balance fue bueno, porque fui creciendo con el club, ya que estoy prácticamente desde que nací; esa es la realidad. Los últimos años me tocó dirigir el equipo de Primera División y fueron de los mejores de la historia, a pesar de que tuve la chance de ascender a la A cuando fui jugador. Hace varios años veníamos peleando el descenso y cuando agarré al inicio de 2023, pasamos a pelear para ingresar a la Libertadores y a la Sudamericana. Fue muy lindo y llevadero, super competitivo.

- Recién comentaste que antes de agarrar el equipo en Primera peleaban por no descender, y cuando asumiste pasaron a pelear por ingresar a las copas. ¿Qué fibra tuviste que tocar para cambiarle la mentalidad a los jugadores?

- Ante todo encontramos un grupo de futbolistas súper inteligente, que entendieron rápidamente el mensaje. Este grupo tuvo a jugadores experimentados como el Ruso Rodríguez, Pedro Galdames, entre otros. A ellos se agruparon futbolistas que hoy tengo como Federico Rasmussen, Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, y algunos de los pibes como Tomás Conechny que fueron atrás de los experimentados que comandaron al grupo de futbolistas para ser inteligentes y eso nos ha llevado a pelear torneos. Además, tuvimos muchos cambios porque se han ido jugadores al exterior y nos tuvimos que reinventar todo el tiempo. La fibra que he tocado es especialmente su cabeza a la hora de competir. Ellos mismos se dieron cuenta que podían competir, más que tocar alguna otra cosa. Los fuimos llevando a que confíen en ellos y que todo se puede conseguir ¿no?

- ¿Cuál es el secreto de Godoy Cruz para mantenerse en los primeros puestos de la tabla general con chances de clasificar a una copa internacional?

- Son los futbolistas que tengo hoy, todo es de ellos, quienes entendieron la manera de competir. Contra Boca, por más que nos tocó perder, el equipo fue al frente con su manera y estilo; nunca dejamos de pensar en el arco rival. A veces no es fácil llevar tanto tiempo como entrenador en un equipo y tenés que saber que estás obligado a ganar porque se te acercan Boca y River. Entonces, no es fácil y eso lo entendieron muy bien los futbolistas durante el año y ocho meses que llevamos al frente del grupo, lo que nos permitió estar peleando arriba.

- En este futbol argentino tan competitivo, no es fácil que un entrenador se mantenga tanto tiempo en un club. Vos y Eduardo Domínguez, en Estudiantes, son los que más tiempo llevan en Primera División. ¿Cuál es la formula?

- La idea es que el futbolista no pierda su esencia y tener una buena relación con ellos, acompañado esa creatividad que tiene el jugador argentino y llevar a cabo en la cancha lo que hablamos en el vestuario. Uno le puede dar indicaciones, pero si ellos la tienen clara, todo se hace mucho más fácil. Es un trabajo en conjunto.

- ¿Hay posibilidades de que continúes como entrenador de Godoy Cruz en el 2025?

- Yo voy a tratar de cumplir lo que dije y pienso. Estos años fueron muy duros al frente del equipo de Primera, muy sacrificado. No es lo mismo ir a entrenar a un equipo del que sos hincha, como me pasa a mí y le debe pasar a Gustavo Costas en Racing, que a otro que no lo sos. Son situaciones que se sienten diferentes al ser uno profesional y elegir un club del cual no sos hincha, que lo haces con un profesionalismo tremendo. Pero el proceso que lleva ser hincha de un club es mucho mas desgastador que otro.

- ¿Disfrutas de dirigir a Godoy Cruz?

- No disfruto dirigir a Godoy Cruz, a veces sufro sabiendo cómo es el futbol argentino, que tenés que ganar todo el tiempo, y a veces no se puede. Las derrotas en un equipo que sos hincha son de mucha tristeza y la presión es mayor.

-¿Dirigirías en otro club?

- No me veo en otro club. Igualmente, esto no quiere decir que le voy a cerrar las puertas a otros clubes porque nunca se sabe lo que puede pasar en un club. Las cosas van cambiando; viste lo que es el fútbol argentino con esta vorágine que no sabes qué sucederá mañana. No le cierro las puertas a nada porque en el día de mañana puede venir otra dirigencia a Godoy Cruz y me dice “te tenés que ir”. Además, el día que yo no me sienta a gusto voy a ser el primero en dar un paso al costado. Por eso, no digo nada que a tal lado no voy a ir porque no se sabe qué será del futuro. Yo no me quiero ir de Godoy Cruz, pero no soy el dueño del club.

- No te querés ir, pero anunciaste que dejás el plantel de Primera a fin de año. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar a las divisiones inferiores del Tomba?

- No solamente en las divisiones inferiores, sino también en la parte de ver futbolistas. Toda mi vida me la pasé viendo jugadores para traer a Godoy Cruz. Pasa por seguir encontrando la materia prima para descubrir futbolistas y seguir formándolos; y llevando a cabo el crecimiento de muchos pibes que justamente hoy les toca jugar en Primera. Desde hace 20 años que uno viene haciendo eso. Cuando me pidieron que dirija en Primera lo he hecho, pero yo me considero un tipo formador y me gusta trabajar en el día a día con los chicos para llevarlos a ser profesionales. Cuando están en Primera, inculcarles el camino que deberían tener para comportarse como un futbolista profesional.

- ¿Por tu pasado en River, te llamaron alguna vez para trabajar en las divisiones inferiores?

- Sí, hace muchos años. Hace diez años tuve una posibilidad, me sondearon, pero como no quería entusiasmarme, no le di tanta importancia. Entonces, cuando me hablan de una chance trato de cortarla ahí nomas para no entusiasmarme y que luego no se haga. Fue un sondeo y nada más, quedó ahí.

- ¿Cuál fue tu mejor momento futbolístico?

- Te diría que cuando pasé a River porque en ese momento salí de la liga mendocina. Jugaba en el torneo Nacional, y pasé al equipo de las estrellas, en la época de César Luis Menotti como entrenador. Tenía muy buenos futbolistas y había que estar a la altura, porque no era fácil entrar en ese plantel. Estuve un par de años y luego tuvimos el ascenso con Godoy Cruz y buenos torneos en la B Nacional. Jugar en River fue uno de los máximos techos futbolísticos, ¿no?

- ¿Con qué plantel te encontraste en Núñez?

- Tremendo plantel. Al primero que vi fue a José Luis Chilavert, pero luego no terminó arreglando por el pase de Sergio Goycoechea y Néstor Pipo Gorosito a San Lorenzo. Luego, apareció Daniel Alberto Passarella, que fue compañero de habitación. Estaba el Tapón Gordillo, Leonardo Astrada, como uno de los chicos más jóvenes, Juanjo Borelli, el Mencho Medina Bello, el Polilla Da Silva, la Chancha Rinaldi, el Bichi Borghi, Gerardo Reynoso, Abel Balbo, el Negro Enrique, el Loco Enrique, el Checho Batista y Gabriel Batistuta, entre otros.

- ¿Alguno de estos te cobijó o cada uno estaba en la suya?

- Sí, Mario Bevilacqua, el santiagueño que había jugado en Talleres de Córdoba y había sido goleador. Con Passarella me llevaba muy bien. Se armó un plantel muy competitivo y casi todos éramos nuevitos. Julio Zamora también estaba, Ángel Comizzo, todas figuras.

- ¿Te costó ganarte un lugar en el equipo?

- Sí. El Flaco Menotti me miraba de reojo porque era el único futbolista prácticamente que no tenía Primera División, ya que había jugado en la liga mendocina. Entonces, era un sueño imaginable para mi ser parte de ese tremendo plantel y tuve que pelearla.

- ¿Te tocó la dura misión de competir en el puesto con un tal Daniel Alberto Passarella?

- Sí, fijate vos, competía con mi ídolo que tenía en el poster de la habitación de mi casa. Tuve que bajar ese poster y terminé con él compartiendo la concentración. A su vez, estaba Jorge Cachito Borelli, el Pipa Jorge Higuain y hacia poquito se había ido Oscar Ruggeri, y también Nelson Gutiérrez. El Kaiser todo el tiempo te dejaba una enseñanza, ya que llegaba desde Europa. Después, lo tuve a él como director técnico, y también al Flaco Menotti que era como ver a Dios, ¿no?

- ¿Qué enseñanza te dejó Menotti como DT?

- La enseñanza es que el futbolista no pueda no darle importancia a la pelota. No es cuestión de sacársela de encima, sino que debe comprometerse con el juego. Yo era muy jovencito y los primeros días que lo escuchaba, le prestaba mucha atención porque a veces como futbolista no escuchas algunas cosas. No le gustaba que los futbolistas se saquen los problemas de encima y se los pasen a sus compañeros. Todas las cosas que decía él era tan simples y claras que te quedaban en la retina.

- ¿Hoy aplicás esa enseñanza a tus jugadores en Godoy Cruz?

- Claro, por supuesto. Trato siempre de que el futbolista sea el protagonista y sacarle la presión, ayudarlo a que tenga esa creatividad que tiene el jugador argentino para potenciarlo lo que más se pueda. Tuve debates con algunos entrenadores que hacen jugar a sus equipos con una idea de juego que los jugadores no sienten. Y cuando pasa eso, por esa situación, el futbolista tiene poco futuro. Como entrenador te basas en un sistema táctico, pero le vas sacando todo el tiempo la esencia al futbolista. En nuestro país, de una maseta sacas un futbolista y cuando van al exterior, por esa creatividad que tienen y su esencia marcan diferencias. Entonces, trato de que esa esencia no la pierdan nunca, porque son los que después te terminan ganando el partido.

- ¿Te queda algo por cumplir?

- Mira, el único sueño que tengo es que el hincha de Godoy Cruz pueda vivir un partido en nuestra casa, en el estadio Feliciano Gambarte. Ver a la gente en nuestra cancha. Otro sueño es ver a Godoy Cruz, antes de morirme, y esté o no esté en el club, salir campeón en Primera División, no pido más nada.

- ¿Cuál es tu objetivo de acá a fin de año cuando dejes tu cargo en Godoy Cruz?

- Terminar bien el año, con los futbolistas que tenemos en el plantel y se sigan potenciando para que, si el próximo año llegamos a tener doble competencia, estén preparados para lo que viene. Además, clasificar a un torneo internacional, ya sea la Copa Libertadores 25 o la Copa Sudamericana 25.