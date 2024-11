Fernando Gago excluyó a uno de los referentes del plantel de cara al próximo partido de Boca Juniors

Fernando Gago no contará con Gary Medel en el próximo partido

Boca viene de obtener su primer triunfo desde que Fernando Gago tomó el mando del plantel y se prepara para afrontar un nuevo compromiso por la Liga Profesional, certamen en el que quedó muy relegado de la lucha por el título, aunque se enfoca en la sumatoria de puntos por la Tabla Anual. Es que esa clasificación es la que brindará tres boletos para la próxima Libertadores 2025 y es una de las dos vías de acceso del Xeneize a esta altura de la temporada (la otra, ganar la Copa Argentina). De cara al choque de mañana ante Sarmiento, en Junín, el DT borró a uno de los referentes.

Quien no formará parte de la lista de concentrados es Gary Medel, hombre que tuvo escaso protagonismo desde que regresó a la institución de la Ribera. Gago lo mantuvo en el banco en su debut ante Tigre y también en la última presentación contra Godoy Cruz (triunfo 4-1), mientras que le dio la última media hora ante Lanús, en la caída 1-0 en La Fortaleza. Ahora, Pintita optó por no llevarlo a suelo juninense, en lo que parece ser una decisión táctica ya que no hubo parte médico que constate alguna lesión del trasandino.

Medel (37 años) fue una de las apuestas del Consejo de Fútbol en el último mercado de pases. Proveniente de Vasco da Gama, donde no tenía lugar, debutó en un duelo por la Liga Profesional ante Defensa y Justicia en Florencio Varela en julio pasado. Hasta el momento, en Boca presenció 10 encuentros sobre un total de 24 si se toman en cuenta todas las competiciones (Liga, Copa Argentina y Sudamericana). El mayor momento de continuidad del chileno fue de la mano de Diego Martínez, cuando jugó en 8 de 9 cotejos comprendidos entre fines de julio y principios de septiembre.

Gary Medel y Marcos Rojo en el entrenamiento de Boca Juniors

Frente a este panorama, la continuidad de Medel está en duda de cara al 2025. Algunos trascendidos indican que el chileno podría volver a su país para transitar la recta final de su carrera, al mismo tiempo que Boca estaría cerca de cerrar la continuidad de Aaron Anselmino para el próximo semestre, ya que Chelsea por ahora no advirtió que lo incorporará pensando en el año que viene a sus filas.

La buena noticia para Gago fue la recuperación de Kevin Zenón, quien había sido víctima de un esguince de tobillo en el duelo ante Gimnasia La Plata que lo mantuvo alejado de las canchas en los últimos tres encuentros. El ex Unión de Santa Fe está listo para volver a sumar minutos oficiales y podría arrancar desde el minuto cero contra Sarmiento. Los juveniles Lautaro Di Lollo y Jabes Saralegui son los otros nombres que se suman a la lista de citados respecto a la nómina anterior. En tanto, Juan Ramírez y el chico Joaquín Ruiz también quedaron excluidos de los 24.

Todavía no está definido el once, algo que Gago está tratando de guardar para su círculo íntimo. De todas formas, la probable formación se asemeja a la que empleó en el triunfo contra Godoy Cruz el domingo pasado. Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo; Marcelo Saracchi; Ignacio Miramón, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Brian Aguirre podría ser el 11 titular xeneize (de esta forma entrarían Advíncula y Zenón por Juan Barinaga y Pol Fernández).

Boca saldrá a jugar con los resultados puestos de varios de sus rivales directos en la lucha por clasificar a la Libertadores. Al margen del puntero Vélez, que visitará el lunes a Deportivo Riestra, ya habrán actuado River (recibirá a Barracas Central), Racing (chocará en Avellaneda con Independiente Rivadavia), Godoy Cruz y Talleres (se medirán en Mendoza) y Huracán, que visitará esta noche a Independiente en Avellaneda.

LA LISTA DE CONCENTRADOS DE BOCA JUNIORS