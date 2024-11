Gesto provocador y empujón por la espalda: el tenso cruce entre LeBron James y Ja Morant en la NBA

Las estrellas tuvieron un tenso encontronazo durante el partido entre Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers

El triunfo de Memphis Grizzlies (131-114) ante Los Ángeles Lakers en una nueva jornada de la NBA dejó una dosis extra de adrenalina en el rectángulo de juego con un tenso cruce que tuvo como protagonistas a dos figuras. Por un lado LeBron James y, por el otro, Ja Morant.

Todo comenzó en el cierre del segundo cuarto cuando a falta de 1′24″, Morant convirtió un doble ante la defensa de Gabe Vincent. El base de Memphis, con su estilo prepotente, lo festejó llevando su mano hacia el suelo dando a entender que su rival es “muy pequeño” para contrarrestarlo.

En la siguiente jugada, LeBron James anotó dos puntos para los Lakers justamente ante Morant, quien se lanzó hacia atrás reclamando una posible infracción del Rey. El máximo anotador de la historia de la NBA repitió el gesto que minutos antes su rival le había hecho a su compañero de equipo.

Pero de lejos de calmarse los ánimos en el FedEx Forum de Memphis, el base de los Grizzlies convirtió un nuevo doble ante Vincent y cuando los Lakers iban a reponer desde el fondo de cancha, empujó intencionalmente por la espalda a LeBron. El árbitro sancionó a Morant con una falta antideportiva.

Una vez concluido el partido, LeBron James relativizó el incidente entre Morant y Vincent: “Estos son dos muchachos de barrio que aman la competencia. Todos crecimos jugando en la calle, dándolo todo, cuando no había cámaras, con mucha charla basura. Esa es la esencia del juego”. Cabe aclarar que los gestos y diálogos dentro de la cancha se considera algo normal.

Cuando le consultaron a Morant en el vestuario sobre lo acontecido, respondió: “No me gustan (los Lakers). Me eliminaron de los Playoffs en 2023. El año pasado no pude jugar contra ellos, vinieron a nuestra cancha, nos ganaron acá, se reían, jugaban, me miraban y hablaban. Mi mensaje fue: ‘Estaba en ropa de calle’. Fue mi primera oportunidad de volver a la cancha jugando contra ellos”.

La leyenda de los Lakers, por su lado, se mantuvo calmo y no entró en la provocación de Morant. “Su energía y la inspiración que inspira en la generación más joven son enormes para nuestra liga. Es fantástico que haya vuelto”, dijo sobre el jugador de 25 años.

En cuanto al juego, el talentoso Ja Morant, quien se había perdido prácticamente la totalidad de la temporada anterior por lesiones y suspensiones por conductas inapropiadas, fue una de las figura de la cancha al terminar con 20 puntos y 5 asistencias. Por su parte, LeBron James, fue el máximo anotador de la noche con 39 tantos y 7 rebotes, que fueron insuficientes para los Lakers.

El próximo miércoles, los Lakers tendrán revancha ante los Grizzlies en Los Ángeles. Ambos equipos buscarán levantar su imagen, ya que perdieron 4 partidos en el arranque de la NBA.