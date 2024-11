Gago llamó a Juanfer Quintero para que se transforme en refuerzo de Boca: la respuesta del ex River

Fernando Gago llamó a Juanfer Quintero con la intención de convencerlo de jugar en Boca Juniors

Boca Juniors encamina un final de año muy distinto del que soñó a principios del calendario. De mínima, tiene un entrenador diferente, porque Fernando Gago reemplazó a Diego Martínez después de la dolorosa eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, y el Xeneize se mantiene en la lucha por obtener la clasificación a la Libertadores 2025 vía Tabla Anual o la Copa Argentina.

Sin embargo, Pintita se permite alejarse del presente por algunos momentos para planificar su primera pretemporada con el plantel desde su arribo al club a mediados de octubre. En ese sentido, la cercanía con el mercado de pases obliga a pensar distintas alternativas para moldear la mejor versión de su equipo, a la espera de saber qué competencias jugará en 2025, y el entrenador fue a buscar a un jugador de fuste con un pasado marcado en el clásico rival, River Plate.

El periodista Chicho Grosman precisó en el portal Bolavip que Gago llamó a Juan Fernando Quintero con la ilusión de convencerlo de cambiarse la camiseta de Racing por la Azul y Oro en la próxima temporada. Juanfer es una de las figuras de la Academia en este semestre y registró una descollante actuación con un doblete en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Corinthians en el Cilindro. Ahora, el sábado 23 buscará la gloria ante Cruzeiro en La Nueva Olla de Asunción, Paraguay.

El colombiano, de 31 años, lleva siete goles e igual cantidad de asistencias en 34 partidos de 2024 y tiene un talento innato para jugar al fútbol, pero su nombre está profundamente identificado con el Millonario por haber sido uno de los héroes de la Banda en aquella definición contra Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid por la Libertadores 2018. De hecho, se vieron cara a cara con Gago en ese duelo.

El festejo de Juanfer Quintero en su segundo gol al Corinthians (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sin embargo, los dos protagonistas trabaron una muy buena relación desde que el director técnico lo llevó a Racing en agosto de 2023. “Fer es una excelente persona lo admiro demasiado como jugador y como entrenador me marcó un poco. Vivo muy agradecido porque influyó para traerme a Racing y no tengo dudas de que en el futuro será un entrenador que logrará cosas grandes”, declaró Juanfer en diciembre pasado ante la consulta de ese tiempo compartido con el orientador.

Ese vínculo quiso continuarlo Gago en lo que podría haber sido la bomba del mercado de pases, pero el futuro de Quintero está lejos de la Ribera. La fuente citada arrojó que le agradeció el interés, pero le manifestó que era imposible la realización de este fichaje. Además, cualquier tratativa habría incluido una negociación con Racing porque el volante creativo posee contrato hasta diciembre de 2025.

Mientras tanto, River Plate es otro de los equipos que aparece en el horizonte de un jugador que le dio muchas alegrías. El entrenador Marcelo Gallardo tuvo palabras elogiosas con su ex dirigido días atrás: “Me pone contento su vigencia porque lo quiero y siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría y me despierta emoción, por más que hoy vista otra camiseta”.

“Mi relación con Juanfer es conocida porque lo ha manifestado, siempre le tuve muchísimo cariño por la relación que generamos más allá de mi exigencia para con él y que sabe que me ha tenido que soportar”, añadió el Muñeco. Al momento de referirse a un posible tercer ciclo de Juan Fernando Quintero en el club, eligió el hermetismo: “Hoy lo considero una persona a quien quiero mucho y que es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar”.

Por el momento, el mediocampista permanece en la institución de Avellaneda y, a falta de un año para la finalización de su contrato, Racing podría intentar obtener un rédito económico por su pase, luego de hacerse con su ficha a cambio de USD 3.600.000, según informó el portal TyC Sports.