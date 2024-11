Feliciano López: “Vamos a necesitar un Bernabéu para despedir a Nadal en la Davis”

Rafa Nadal y Feliciano López (Foto José Oliva / Europa Press)

Distendido, juvenil, con sus clásicas gafas, el exquisito tenista español, en su nuevo rol “del otro lado de la industria” -como le gusta decir-, no puso ningún filtro para demostrar su beneplácito porque Rafael Nadal haya decidido despedirse jugando las Finales de Copa Davis. “Debo admitir que somos muy afortunados de que Rafa se retire jugando en la Copa Davis, de que lo haga en Málaga y en su país”, comenzó diciendo el zurdo de Toledo, para agregar que Nadal hizo el anuncio “capturó toda la atención, sabíamos que esto iba a suceder, pero la Copa Davis, en sí misma, es muy importante y no creo que esta celebración vaya a eclipsar la competencia, especialmente, porque Rafa no quiere saber nada de eso”, destacando la humildad con que se ha manejado el manacorí durante toda su carrera.

El hecho de que sea la última competencia de una de las leyendas del tenis mundial provocó una catarata de solicitudes y requerimientos que pondrán en aprietos a la organización, tal como lo reconoce Feliciano. “Casi todo el mundo quiere estar presente en su despedida. Como sabéis, Novak Djokovic dijo que quería estar allí, creo que lo publicó en Instagram, lo mismo que Andy Murray. Por lo que sé, todos quieren estar allí. Hay muchos jugadores y atletas de España y de todo el mundo que quieren estar en ese momento. Y no sé si vamos a tener asientos para todos, son muchísimos. Imagina, todos los tenistas que jugaron en su época quieren ir y la cantidad de aficionados que también lo pretenden, necesitaríamos un estadio como el Bernabéu para albergarlos a todos (y empieza a reír). Aunque, el Martín Carpena, en Málaga, está en condiciones y es un estadio hermoso. Estoy seguro de que habrá un gran ambiente y que será un momento muy especial para él”, expresaba con cierto regocijo.

Si bien se supone que deben estar haciendo planes de cómo será la ceremonia de despedida, el ex tenista no quiso dar demasiados detalles, “porque por ahora es confidencial. Estamos planeando hacer algo muy especial para él. Tenemos que celebrar su carrera y su legado, pero no puedo compartir más detalles en este momento. Vamos a tratar de estar a la altura de lo que nos deja”.

López habló de lo que se viene en la Copa Davis y del retiro de su amigo Nadal

Antes de proseguir con los preparativos de cuándo se realizará esa ceremonia, de lo bien acondicionado que está el predio para los jugadores y de cómo ve a Rafa de cara a la competencia, Feliciano dejó clara su posición de cómo piensa él que debe jugarse la Copa Davis, en adelante.

- Representaste muchas veces a España en la Davis. Es un momento de propuestas de cambios, ¿qué habría que modificarle a la competencia, o bien, cómo habría que jugarla?

- Creo que la Davis ha sido una competición muy importante y sigue siéndolo para todos los jugadores, la historia de la Copa así lo demuestra. Es cierto que en los últimos cinco años hubo muchos cambios y eso genera incertidumbre en el mundo del tenis. Pero, siendo más concreto, el año pasado, cuando empecé a trabajar en la Copa Davis, el formato tenía una fase de Grupos y el Final Eight en noviembre. En ese momento, se pensó que, siendo un momento de tantos cambios, había que esperar un poco, escuchar a los jugadores y a todos los involucrados en la competición, para tener una idea un poco más clara de lo que necesitaba el torneo en este momento. Ese es el proceso en el que hemos estado en los dos últimos años y, después de todo ese tiempo, decidimos que el año que viene volveremos al formato antiguo de local y visitante las dos primeras fechas, en lugar de jugar la Fase de Grupos.

- ¿No gustó la competencia por Grupos?

- No, no, eso no quiere decir que la fase de Grupos haya sido un error, simplemente hemos estado valorando todo lo que ha pasado en todo este tiempo y creemos que lo que vamos a utilizar en 2025 es el mejor formato que se adapta a este momento del tenis, porque el tenis actual no es igual al de hace 20 años. Pero ha sido un proceso largo y de escuchar a todos los involucrados y de tener una idea mucho más clara. Por otra parte, el Final Eight (NdR: Los ocho equipos finalistas) está funcionando muy bien. El hecho de tener a los ocho mejores países compitiendo en una semana es algo muy especial. Creemos mucho en eso y queremos mantenerlo, porque está funcionando muy bien.

“Vamos a necesitar un Bernabéu para despedir a Nadal en la Davis”, dijo López sobre el adiós de Rafa (Foto Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press)

- Cuando se acabe el contrato con Málaga, ¿debe seguir jugándose en Europa o puede cambiar a otro continente?

- El proceso está abierto desde hace tiempo y no hay ninguna negativa de la ITF (Federación Internacional) hacia ningún país y ningún continente, eso debe quedar claro. Hasta ahora se ha jugado en Europa, pero eso no quiere decir que si se traslada a otros continentes no funcione igual de bien que hasta este momento. Hay diferentes ciudades de diferentes continentes que están interesadas en ser sede, pero este proceso es confidencial y lleva su tiempo. Esperamos, pronto, poder anunciar la ciudad que va a albergar las próximas finales.

No son desacertadas las declaraciones de López, ya que hay propuestas con mucho dinero sobre la mesa para llevarse a China esta definición por la Ensaladera de Plata. El punto a tener en cuenta es si los jugadores estarían dispuestos a extender su temporada regresando al continente asiático, después de haberlo dejado semanas atrás, en una gira que no convence demasiado, por la distancia. Como compensación y atractivo se elevarían los premios a los tenistas que participen.

El ahora director de las Finales de Copa Davis apenas hace un año decidió colgar su raqueta y dejar de competir, aunque todavía las sensaciones de jugador siguen intactas. Vuelve a sonreír una vez más, lo hizo durante toda su carrera, fuera de las canchas, mira para arriba y reconoce que lo que más extraña. “Es la adrenalina del día del partido, esas sensaciones que sólo las tienen compitiendo en cualquier deporte a nivel profesional. Y lo más bonito del tenis es competir, pero soy consciente de que nunca más las volveré a vivir esas sensaciones. Afortunadamente, tengo una vida que me gusta mucho también. Ahora trabajo del otro lado, dentro de la industria del tenis, estoy aprendiendo mucho en todos los niveles y es un momento de crecimiento personal… (interrumpe, se frena de golpe y mira de frente) Pero es verdad que la adrenalina y la competencia, ¡ésa sí que se extraña! Y el que te diga lo contrario, ten por seguro que te miente (se ríe otra vez)”, asegura.

Rafael Nadal dirá adiós al tenis en su tierra (Foto EFE/Juanjo Martín)

Sin embargo, desde su nuevo rol mira orgulloso lo que se aproxima, la despedida de su amigo Rafael. “Sé que está entrenando muy duro en Mallorca, para prepararse y estar en Málaga en la mejor forma, pero dependerá de David Ferrer, que es el capitán, si lo pondrá a jugar individuales o dobles. Hasta donde yo sé, lo está haciendo muy bien y tiene muchas ganas de que llegue este momento especial. Creo que va a ser muy emocionante para todos, porque va a ser su último torneo profesional”.

Con respecto al eclipse que puede provocar el retiro de Rafa sobre el equipo español y la propia competencia, Feliciano sostiene que Nadal fue muy claro en ese punto: “Para él, lo más importante es el equipo y no quiere hacer nada que pueda afectar a la selección española, así que la prioridad es España”. Por otra parte, está la expectativa por la fecha de la ceremonia con la que se rendirá homenaje a la leyenda llamada Nadal: “Todavía no sabemos cuándo será su celebración, porque depende de los resultados de España, que comienza jugando el martes, la jornada inaugural, y habrá que ir día a día. Hay muchas cosas que todavía están en marcha y que pueden afectar a los planes iniciales que tenemos, pero veremos una vez que estemos allí y decidiremos”.

Feliciano López se retiró hace poco del tenis profesional (Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)

En cuanto al Palacio Deportes Martín Carpena, de Málaga, para disputar lo que a Feliciano le gusta llamar “La Copa del Mundo de tenis”, comentó que es difícil encontrar un sitio semejante, dadas las condiciones de jugar un torneo bajo techo. “El Carpena y todo lo que hay alrededor está preparado para que los jugadores no tengan que moverse de la zona del estadio. Tiene canchas de entrenamiento, vestuarios, médicos, todo en un mismo lugar. No hay que desplazarse a ningún otro sitio”, detallaba el director del certamen. El lugar no sólo posee el estadio, sino también algunos módulos estables y otros que no son fijos y que son construidos sólo para el torneo. “El año pasado fue una manera espectacular. Nosotros estamos muy contentos por todo lo que ha hecho la ITF y los apoyos de la ciudad y la provincia, para llevar a cabo todo de esta manera y, de seguro, este año va a ser un exitazo”, culminó diciendo López.

Las finales de Copa Davis se desarrollarán del 19 al 24 de noviembre y en medio de la competencia, o tal vez en el cierre, se producirá una de las despedidas más trascendentes en la historia del tenis, la de Rafael Nadal.