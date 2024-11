La agenda del día de la Liga Profesional, con la presencia de San Lorenzo, Independiente y Huracán: hora, TV y formaciones

(Fotobaires)

Luego del triunfo de Atlético Tucumán ante Sarmiento de Junín y el empate (1-1) de Independiente Rivadavia de Mendoza con Rosario Central, la fecha 21 de la Liga Profesional tiene continuidad en el Nuevo Gasómetro, donde San Lorenzo recibirá a Estudiantes a partir de las 18:45.

El Ciclón renovó las esperanzas desde el arribo de Miguel Ángel Russo, ya que en el nuevo proyecto del Palomo, el club de Boedo ha disputado tres compromisos, en los que cosechó un triunfo por la mínima diferencia ante Barracas Central, otra victoria en Santiago del Estero contra Central Córdoba por el mismo resultado y una caída frente a Independiente de Rivadavia de Mendoza, también por 1 a 0. Lejos de la pelea por el ingreso a las copas internacionales, el Cuervo se ubica en el puesto 19 con 24 puntos y la misión del experimentado entrenador es empezar a darle forma al equipo de la próxima temporada.

Del otro lado, el Pincha sigue en busca de la regularidad. Después de conseguir tres victorias consecutivas frente a Defensa y Justicia, Banfield e Instituto, el León empató en sus siguientes dos presentaciones ante Barracas Central e Independiente Rivadavia. De todos modos, los de Eduardo Domínguez tienen garantizada su participación en la próxima Copa Libertadores gracias a la conquista de la Copa de la Liga.

Probables formaciones

San Lorenzo: Gastón Gómez; Fabricio López o Gonzalo Luján, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Elías Báez; Santiago Sosa, Eric Remedi; Ezequiel Cerutti, Iker Muniain, Iván Leguizamón; Alexis Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Luciano Lollo, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Enzo Pérez, José Sosa; Alexis Manyoma, Gabriel Neves o Luciano Giménez y Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 18.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Nuevo Gasómetro

GIMNASIA VS CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO

(@gimnasiaoficial)

Al mismo tiempo que en el Bajo Flores, Gimnasia se presentará ante su público con la necesitad de un triunfo que lo saque de la inercia negativa en la que está desde la fecha 13, la última vez que sumó de a tres tras vencer a Argentinos. A partir de allí, el Lobo sumó 5 puntos de los últimos 21 disponibles y quedó eliminado, por penales, en cuartos de final de la Copa Argentina.

Central Córdoba, en tanto, viene de caer con San Lorenzo en Santiago del Estero, en lo que significó la primera derrota en los últimos 17 partidos disputados. El Ferroviario sacó 16 de los últimos 21 puntos disputados, está en la parte baja de la tabla anual y sueña con ganar la Copa Argentina, dado que accedió a la final y espera al ganador de Vélez y Boca.

Probables formaciones

Gimnasia: Marcos Ledesma; Juan Pintado, Yonathan Cabral, Leonardo Morales, Enzo Martínez, Rodrigo Gallo; Pablo de Blasis, Martín Fernández, Nicolás Garayalde; Rodrigo Castillo, Norberto Briasco. DT: Marcelo Méndez.

Central Córdoba: Luis Ingolotti; Lucas Abascia, Yonatthan Rak, Sebastián Valdez; Rafael Barrios, Kevin Vázquez, José Florentín, Juan Meli; Rodrigo Atencio, Matías Godoy; Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

Hora: 18.45

TV: TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata

INDEPENDIENTE VS UNIÓN DE SANTA FE

(@clubaunion)

La actividad se trasladará a Avellaneda, donde el Libertadores de América se convertirá en un Cabildo abierto en el que los hinchas manifestará su disconformidad con el presente de Independiente. Si bien el Rojo atraviesa una racha de once partidos en el ámbito doméstico sin perder, la cantidad de empates no conforma y la propuesta mezquina de su entrenador genera malestar. Es que desde la novena fecha, cuando cayó con Independiente Rivadavia, el combinado de Julio Vaccari acumuló 5 triunfos y 7 empates, pero todavía no logró afianzarse en los puestos que entregan boletos para la próxima Copa Sudamericana (está ocupando la última plaza, pero otra igualdad podría dejarlo fuera).

Unión, en cambio, logró cortar una seguidilla adversa con dos triunfos consecutivos ante Gimnasia en el Bosque, y contra Newell’s en el 15 de Abril. El Tatengue volvió a ser uno de los animadores del campeonato, está a seis puntos del líder y comparte la tercera posición con Talleres. Sin dudas, los del Kily González quieren hacer historia.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Felipe Loyola, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Adrián Spörle; David Martínez, Iván Marcone, Federico Mancuello; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Javier Vallejo. DT: Julio Vaccari.

Unión: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Franco Pardo, Miguel Torrén, Claudio Corvalán y Mateo Del Blanco; Enzo Roldán, Joaquín Mosqueira y Mauro Pittón; Nicolás Orsini y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Hora: 21.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: José Carreras

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

NEWELL’S VS HURACÁN

Hernan de la Fuente. Festejo de Huracan. Club Atletico Huracan vs Central Cordoba de Santiago del Estero. Semifinal Copa Argentina 24/10/2024 Fotobaires

Finalmente, en Rosario Huracán buscará una victoria ante Newell’s para mantener la esperanza de darle pelea a Vélez en la lucha por el título. El Globo es el escolta del torneo a solamente tres puntos del Fortín, único líder de la Liga Profesional; pero ha dejado pasar la oportunidad de descontarle puntos en sus últimos dos compromisos que no ha podido ganar. Allí primero igualó con Central Córdoba sin goles y luego empató nuevamente con Gimnasia en un choque que también terminó 0 a 0.

La Lepra, por su parte, atraviesa una crisis deportiva al no poder ganar hace tres encuentros. Las caídas con Godoy Cruz en Mendoza y Unión junto con el empate frente a Sarmiento de Junín provocaron un malestar generalizado de los hinchas en el Parque de la Independencia. Y una de sus alegrías se basará en destruir el sueño quemero.

Probables formaciones

Newell’s: Ramiro Macagno; Augusto Schott, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo, Ángelo Martino; Tomás Pérez, Rodrigo Fernández Cedrés; Mateo Silvetti, Matko Miljevic, Ever Banega; Juan Manuel García. DT: Ricardo Lunari.

Huracán: Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Fernando Tobio, Guillermo Benítez; Rodrigo Echeverría, Federico Fattori; Alan Soñora, Héctor Fértoli, Rodrigo Cabral; Ramón Ábila. DT: Frank Kudelka.

Hora: 21.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Marcelo Bielsa

