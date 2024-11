Huracán derrota a Newell’s y alcanza a Vélez en la cima de la Liga Profesional

Huracán tuvo un comienzo prometedor en el Coloso Marcelo Bielsa frente a Newell’s. Ni el más optimista hincha del Globo se imagino que el equipo iba a ponerse en ventaja sin patear al arco. Es que antes del primer cuarto de hora, una descarga de William Alarcón para Rodrigo Cabral derivó en el prematuro 1 a 0 con un centro venenoso que pasó por el medio de tres protagonistas y se clavó en el segundo palo de Ramiro Macagno. Casi sin pestañar, los de Parque Patricios sacaban la primera diferencia para darle pelea a Vélez en la cima de la Liga Profesional.

Cuando el cronómetro de Facundo Tello se disponía a llegar a la media hora, los de Frank Darío Kudelka volvieron a golpear al debilitado conjunto leproso. Fue mediante una obra colectiva magnífica que incluyó una recuperación de Cabral, asistencia en profundidad de Alarcón, un lujo estupendo de Walter Mazzantti y una definición inapelable de Eric Ramírez. Un golazo que despertó el fastidio generalizado del público local.

La reacción del equipo de Ricardo Lunari llegó con una antigua Máxima del fútbol mundial. La que asegura que dos cabezazos en el área terminan en gol. Así, a través de la vía aérea en la que Ángelo Martino se le anticipó a la defensa porteña, Juanchón García selló el descuento con un frentazo inapelable para Hernán Galíndez.

Formaciones

Hora: 21.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Marcelo Bielsa

INDEPENDIENTE VS UNIÓN DE SANTA FE

La actividad se traslada a Avellaneda, donde el Libertadores de América se convirtió en un Cabildo abierto en el que los hinchas manifestaron su disconformidad con el presente de Independiente. Si bien el Rojo atraviesa una racha de once partidos en el ámbito doméstico sin perder, la cantidad de empates no conforma y la propuesta mezquina de su entrenador genera malestar. Es que desde la novena fecha, cuando cayó con Independiente Rivadavia, el combinado de Julio Vaccari acumuló 5 triunfos y 7 empates, pero todavía no logró afianzarse en los puestos que entregan boletos para la próxima Copa Sudamericana (está ocupando la última plaza, pero otra igualdad podría dejarlo fuera).

Unión, en cambio, logró cortar una seguidilla adversa con dos triunfos consecutivos ante Gimnasia en el Bosque, y contra Newell’s en el 15 de Abril. El Tatengue volvió a ser uno de los animadores del campeonato, está a seis puntos del líder y comparte la tercera posición con Talleres. Sin dudas, los del Kily González quieren hacer historia.

Formaciones

Hora: 21.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: José Carreras

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

SAN LORENZO 1-1 ESTUDIANTES

La calurosa tarde del martes entregó un espectáculo caliente en el Pedro Bidegain. Es que San Lorenzo y Estudiantes se vieron las caras en la continuidad de la fecha 21 de la Liga Profesional y el pleito entregó varias curiosidades. Los esquemas mezquinos de ambos entrenadores llevó a que el choque sea más friccionado de lo habitual, aunque el Pincha intentó imponer condiciones con las intervenciones de José Sosa, Santiago Ascacibar y Gastón Benedetti.

De no haber sido por las notables respuestas de Gastón Chila Gómez, el conjunto de La Plata se hubiera puesto en ventaja de forma prematura. El ex arquero de Vélez y Racing salvó al Ciclón en un par de ocasiones que pudieron cambiar el destino del partido. El sacrificio de Jhohan Romaña fue otra de las razones que explicaron la paridad durante la etapa inicial.

Dicen que en el fútbol no existe la lógica. Y lo que sucedió en el Nuevo Gasómetro fue un claro ejemplo de ello. Cuando los de Miguel Ángel Russo no habían hecho absolutamente nada para abrir el marcador, Ezequiel Cerutti logró escapar por el sector derecho para enviar un preciso centro a la cabeza de Iván Leguizamón y el paraguayo durmió a la defensa del León. El cabezazo potente que le cambió el palo a Matias Mansilla dejó sin posibilidades al arquero del conjunto platense. Y en las tribunas explotó una fiesta.

Antes de que los protagonistas se fueran al descanso los de Eduardo Domínguez emparejaron el pleito con una triangulación perfecta. La exquisita pegada de Gabriel Neves a la espalda de Elías Baez le permitió a Alexis Manyoma picar a toda velocidad para abastecer a Joaquín Tobio Burgos cuando el Chila Gómez salía a presionarlo en el mano a mano. Fue entonces cuando el juvenil tocó ante un arco vacío y celebró el 1 a 1.

En el complemento, San Lorenzo se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Elián Mateo Irala por una violenta infracción contra Mansilla. Y a pesar de las adversidades, terminó su compromiso en el área de Estudiantes con Romaña y Gastón Campi buscando la heroica mediante la vía aérea. Sin embargo, la repartición de puntos generó el reproche generalizado y desde las tribunas se escucharon insultos hacia sus propios jugadores. En el Bajo Flores, el empate dejó un sabor amargo en ambos equipos.

Formaciones

Hora: 18.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Nuevo Gasómetro

GIMNASIA 0-0 CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Gimnasia y Central Córdoba de Santiago del Estero no se sacaron diferencias en el Bosque. Del partido que poco se esperaba, poco sucedió. El Lobo sumó una nueva decepción, y continúa sin alegrías, ya que su racha adversa sin victorias se remonta desde la fecha 13, cuando logró sumar de a tres frente a Argentinos. A partir de allí, el Tripero sumó 6 puntos de los últimos 24 disponibles y quedó eliminado, por penales, en los cuartos de final de la Copa Argentina.

El combinado de Marcelo Méndez ni siquiera pudo aprovechar los 20 minutos que contó con un hombre de más, debido a la expulsión de Cristian Vega. Para el Ferroviario, en cambio, el punto sirvió para engrosar su promedio y consolidar su valla invicta para soñar con su primer título de la historia, dado que el máximo objetivo del elenco del norte se fijó en el torneo más federal que tiene el país, al eliminar a Huracán en las semifinales y esperar por Vélez o Boca, en el duelo decisivo que además de definir al campeón, se pondrá en juego el boleto para la Copa Libertadores del próximo año.

Formaciones

Hora: 18.45

TV: TNT Sports

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata

TABLA DE POSICIONES