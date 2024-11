El video de la discusión entre Arturo Vidal y los carabineros de Chile antes de su detención

Así fue la discusión de Arturo Vidal y la policía de Chile antes de su detención

Arturo Vidal quedó envuelto en un nuevo incidente en Chile. El reconocido futbolista de Colo Colo se vio involucrado en un escándalo que captó la atención pública de su país. Durante la madrugada del lunes, el experimentado jugador de 37 años fue llevado a la Comisaría de Vitacura en Santiago después de un altercado en un local nocturno de la comuna. Según informó el canal chileno T13, el jugador se encontraba en estado de ebriedad en compañía de otros compañeros de equipo.

El incidente se agravó cuando una mujer presente en el lugar denunció una presunta agresión sexual. El fiscal Francisco Lanas, encargado del caso, indicó que se están recopilando pruebas para determinar las acciones legales pertinentes contra los futbolistas implicados, quienes ya han sido liberados por la policía local.

En las últimas horas, se conoció el video del momento en que Arturo Vidal discute con los carabineros de Chile antes de su detención. El jugador de Colo Colo, con evidentes signos de encontrarse en un estado ebriedad, agrede verbalmente a los oficiales que primero le piden que no les falte el respeto sino procederán a una actitud más directa.

“Oye, ¿por qué están pidiendo la identidad a alguien que está dentro de la casa? ¡Yo estoy tranquilo!, pero esto weones no pueden pedir la identidad porque esto es una propiedad privada. ¿Por qué está pidiendo la identidad a alguien que está dentro de la casa?”, insistió Vidal, mientras que otras personas que estaban a su lado intentan calmarlo.

“Arturo, yo no le he faltado el respeto a usted en ningún momento. Si usted me sigue faltando el respeto, voy a anunciar lo que está pasando por radio y esto va a cambiar completamente”, manifestó un efectivo policial. “¿Pero qué significa faltarle el resto preguntar eso?”, expresó Arturo. “Eso de weón y cosas así no va”, respondió uno de los carabineros.

Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, fue demorado por la policía por una presunta agresión sexual en Chile (EFE/ Osvaldo Villarroel)

Lejos de querer terminar con el altercado, el futbolista volvió a insistir: “Pero cómo tu le puedes pedir una identidad a alguien que está dentro de la casa. ¿Qué ley?, ¿cuál es la ley tuya?”. Sobre el final del video que circuló y se volvió viral en las rede sociales, el oficial fue categórico: “Yo te respeto como persona y como futbolista, lo único que te pido que me tengas respeto a mí”.

La Fiscalía espera que la denunciante sea evaluada por el Servicio Médico Legal (SML) en las próximas horas para obtener pruebas adicionales que respalden su acusación. Los informes iniciales sugieren que los jugadores intentaron abandonar el local cuando llegaron funcionarios municipales y carabineros, alertados por la gravedad de la denuncia.

El administrador del establecimiento declaró a T13 que algunos miembros del equipo estaban celebrando el cumpleaños de Lucas Cepeda, también jugador de Colo Colo. La celebración tuvo lugar después de que el equipo, dirigido por el entrenador argentino Jorge Almirón, venciera a Deportes Iquique en el torneo local con un marcador de 3-0.

La mujer que presentó la denuncia, de aproximadamente 22 años, habría llegado al local acompañada de amigas, pero en algún momento de la noche se quedó sola y en ese momento, según sus palabras, habría ocurrido el hecho.