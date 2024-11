Se pone en marcha la fecha 21 de la Liga Profesional: la agenda de los partidos

Atlético Tucumán vs. Sarmiento (J) e Independiente Rivadavia vs. Rosario Central abrirán la fecha 21 de la Liga Profesional

La Liga Profesional comienza a definirse y encara la recta final del semestre. La fecha 21 será especial, ya que se jugará entre semana y comenzará con dos enfrentamientos: Atlético Tucumán recibirá a Sarmiento de Junín desde las 19, mientras que Independiente Rivadavia hará lo propio contra Rosario Central a partir de las 21.

La jornada se completará el martes, miércoles y jueves. A pesar de que los duelos del lunes no tengan tanta relevancia en las peleas por la zona de copas, en los próximos días se disputarán partidos trascendentales como Boca Juniors vs. Godoy Cruz, Instituto vs. River Plate, Vélez vs. Tigre, entre otros.

Atlético Tucumán vs. Sarmiento (J)

Atlético Tucumán y Sarmiento (J) se enfrentarán a partir de las 19:00

Después de que Vélez (39) haya dejado puntos en el camino, en Atlético Tucumán (30) se ilusionan con volver a pelear y una victoria en el Monumental José Fierro lo dejaria a seis unidades. El Decano viene de empatar 1 a 1 contra Godoy Cruz y de vencer por 1 a 0 a Lanús. Este resultado fue importante para poder cortar una racha de cinco encuentros sin ganar.

Por otro lado, Sarmiento arrastra tres empates al hilo: 0-0 contra Independiente, 1-1 versus Newell’s y el mismo resultado contra Gimnasia de La Plata. De esta manera, el conjunto de Junín buscará cortar una seguidilla de cuatro cotejos sin conseguir la victoria. A su vez, aunque se hayan anulado los descensos, buscará salir del último lugar de la tabla anual en la que tiene 30 unidades.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Tomas Durso; Moisés Brandán o Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Nicolas Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Tomás Castro Ponce, Mateo Bajamich; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Sarmiento (J): Lucas Acosta; Elias López, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Manuel Mónaco, Tomás Guiacobini; Nicolás Gaitán, Joaquín Gho, Iván Morales; Gabriel Hauche. DT: Martín Funes.

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Monumental José Fierro

Hora: 19:00.

TV: ESPN Premium y TV Pública

Independiente Rivadavia vs. Rosario Central

Independiente Rivadavia vs. Rosario Central jugarán desde las 21

Independiente Rivadavia llega al encuentro contra Rosario Central tras cosechar un importante empate 1 a 1 contra Estudiantes de La Plata de visitante y de vencer por 1 a 0 a San Lorenzo. Sin embargo, la Lepra mendocina sigue siendo uno de los peores equipos de la Liga Profesional y está peleando en la zona baja de la tabla y marcha último en los promedios.

Por su parte, el Canalla atraviesa un momento delicado y el interinato de Matías Lequi se encamina a cortarse a final de año. El conjunto rosarino ganó solo un partido de los últimos ocho (3-0 vs. Vélez) y viene de caer por la mínima contra Barracas Central en el Gigante de Arroyito.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Mauricio Cardillo, Esteban Burgos, Sheyko Studer y Tobías Ostchega; Ezequiel Ham, Franco Romero y Diego Tonetto; Luis Sequeira, Sebastián Villa y Victorio Ramis. DT: Alfredo Berti.

Rosario Central: Jorge Broun; Elías Ocampo, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Augusto Solari, Samuel Beltrán, Kevin Ortíz e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte y Marco Ruben. DT: Matías Lequi.

Árbitro: Nicolás Ramirez

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 21:00.

TV: TNT Sports

Posiciones: