Revelan detalles del “conflicto encubierto” que terminó con la polémica salida de Marcelo del Fluminense

El cruce entre Marcelo y Mano Menezes

Marcelo, la leyenda del Real Madrid y figura del fútbol brasileño, abandonó el Fluminense en medio de acusaciones sobre su comportamiento y problemas de relación con el cuerpo técnico y empleados del club. La salida del lateral izquierdo se confirmó el sábado pasado, tras una discusión con el entrenador Mano Menezes durante el empate 2-2 contra Gremio, en la que el jugador mostró su desacuerdo con instrucciones recibidas en la previa a ser convocado para entrar al encuentro.

El jugador de 36 años, que fue clave para la conquista del Flu en la Copa Libertadores, fue llamado a ingresar en el segundo tiempo del partido, pero las órdenes cambiaron, lo que generó una visible reacción de frustración. La situación escaló a un punto en que Menezes empujó al jugador de vuelta al banco, donde permaneció hasta el final del encuentro.

Horas después, el club emitió un comunicado oficial anunciando la rescisión del contrato del jugador “de mutuo acuerdo”. En este escenario, según datos que brindaron en ESPN Brasil y Globo Esporte, el conflicto con el técnico fue solo el punto culminante de una serie de tensiones que se habrían gestado desde la llegada de Marcelo al club de Río.

Reportes de estos medios sugieren que Marcelo mantenía relaciones difíciles tanto con compañeros de equipo como con el personal de Fluminense, generando un ambiente de fricciones internas que la directiva intentó manejar sin éxito. Fuentes cercanas al club indicaron que la actitud de Marcelo -en especial su enfoque sobre el entrenamiento físico, que transmitía a los jugadores jóvenes como secundario si contaban con talento- no era bien vista por la dirigencia ni el cuerpo técnico previo y el actual.

El periodista Rafael Marques reveló en ESPN Brasil que el exjugador del Real Madrid tuvo “problemas asombrosos” en sus relaciones diarias dentro del club, lo que incluyó una conducta desafiante ante varios entrenadores, desde Fernando Diniz hasta Menezes. El cronista afirmó que el jugador mantenía estas confrontaciones de manera encubierta, haciendo que su manejo fuera un reto constante para el equipo técnico.

Marcelo rompió su contrato con el Fluminense tras su pelea con el entrenador (REUTERS/Sergio Moraes)

Además, Marcelo fue señalado por su falta de compromiso en viajes con el equipo durante la temporada 2024, lo cual había suscitado críticas a puerta cerrada entre la dirigencia del club. Sin embargo, públicamente, la institución siempre mantuvo una postura respetuosa, en especial tras su contribución a la histórica victoria en la Copa Libertadores, la primera en la historia del Fluminense.

Tras la confirmación de su salida, Marcelo compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su agradecimiento hacia el club y sus aficionados, y al mismo tiempo recordó su conexión emocional con el equipo y los logros alcanzados. Sin embargo, en una nota final, el jugador pareció aludir a los rumores sobre su conducta al afirmar que “la verdad, como el Sol, siempre emergerá”.

El altercado entre Menezes y Marcelo se produjo en un momento crítico para el Fluminense, que no ha logrado consolidar una serie de resultados positivos en la Serie A. Actualmente, el Flu se encuentra en el puesto 12 de la tabla con 37 puntos, apenas asegurando un lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana y a solo tres puntos de la zona de descenso.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Menezes explicó su decisión de no incluir a Marcelo: “Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero oí algo que no me gustó y cambié de opinión. Puse a John Kennedy de extremo, es un jugador fuerte que te da salida. Siempre hemos tenido una salida. No creo que el equipo tuviera problemas por su llegada. No es fácil entrar en ese momento del partido. No entró para solucionar ningún problema, entró para mantener lo que teníamos. Y faltaban dos o tres minutos”.

¿Habrá un nuevo capítulo de esta novela que protagoniza una estrella del fútbol de Brasil? Sólo quedará esperar a ver la reacción del defensor tras los dichos sobre las causas de su abrupta salida.