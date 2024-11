Un ex Boca Juniors habló sobre uno de los grandes mitos de la final de Libertadores del 2012 y recordó la postura de Riquelme

Matías Caruzzo habló de la final perdida por Boca ante Corinthians en 2012

Mucho se debatió a lo largo del tiempo sobre la final que Boca Juniors perdió en 2012 ante Corinthians y lo privó de bordar su séptima estrella de Copa Libertadores. El principal apuntado, para muchos, fue Juan Román Riquelme, quien tenía decidido dar un paso al costado una vez que concluyera la revancha en San Pablo. El hoy presidente boquense recibió cuestionamientos del entonces entrenador Julio César Falcioni y otros referentes de aquel plantel como Rolando Schiavi. Sin embargo, Matías Caruzzo aportó su versión sobre los hechos.

“Todo lo que se dijo, de que se iba Román... Se equivocan con eso de que ‘Román nos dijo eso antes del partido a nosotros’. No, nunca nos dijo eso. Nosotros no sabíamos absolutamente nada. Sí había un comentario general por un tuit que creo que había puesto uno de sus hermanos en aquel momento, que fue el mismo día del partido a la tarde. Nosotros a la tarde noche nos íbamos al Pacaembú. Estaba ese comentario”, fue la primera precisión que aportó el defensor, titular en el cotejo que terminó 2-0 a favor de los brasileños, en diálogo con el programa Habrá Señales (Rembo).

Más tarde, amplió: “Ahora, cuando terminó el partido, nosotros nos vamos al vestuario, el vestuario estaba mal... Ahí es cuando él nos junta y nos dice que no iba a continuar, que no estaba con fuerzas para continuar. Ahí es cuando nosotros nos enteramos puntual, posterior a que perdemos esa final”.

Caruzzo contó detalles del vestuario de Boca en la final de Copa Libertadores perdida ante Corinthians en 2012

Riquelme, en conflicto con el entrenador, decidió poner puntos suspensivos a su carrera profesional y estuvo seis meses alejado de las canchas. No jugó en el segundo semestre de 2012 y recién reapareció a principios de 2013, cuando Carlos Bianchi tomó las riendas del plantel para suceder a Falcioni. “Esa noticia afectó al grupo. Más de uno lloraba al término del partido porque se despedía Riquelme y no por haber perdido. Yo les decía que no iban a jugar nunca más un partido así y pasó eso, no la jugaron más”, dijo el Emperador hace algún tiempo.

Schiavi, otro de los titulares en esa noche fatídica para el Xeneize, se sumó a Falcioni: “Influyó (la noticia de la salida de Riquelme). A muchos chicos les tocó que lo haya dicho antes de una final. No es excusa, pero a muchos les pegó la noticia. Muchos eran amigos, entonces no fue fácil salir con la cabeza pensando en la final”.

“Cuando yo escucho que se dice ‘no quisieron ganarla’ o que pasó esto o lo otro, repregunto: un tipo como él (por Riquelme), que tenía la decisión tomada de no seguir en ese momento, ¿va a querer irse de la manera en que se fue o va a querer irse ganando la séptima Libertadores? Toda la vida el tipo se va a querer ir ganando la séptima Libertadores, es una locura. Pero bueno, se habla, se dice, se cree y, en el medio, nosotros jugamos mal. Eso es lo que pasó. No tuvimos chances de gol”, fue la sentencia del ex defensor central que estuvo en Boca desde 2010 hasta 2013 y ganó dos títulos (Apertura 2011 y Copa Argentina 2011/2012).