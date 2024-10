Habló Dibu Martínez tras ser elegido el mejor arquero del mundo: los abucheos en la gala, su reacción en Colombia y hasta qué edad quiere atajar

Los abucheos en la gala en Francia al Dibu Martínez

Emiliano Martínez brindó una entrevista en la que se refirió a todos los temas que tocan su actualidad deportiva y personal después de lo que fue la gala en la que se consagró por segundo año consecutivo como el mejor arquero del mundo. Entre las principales frases se destacaron los abucheos que recibió en Francia en el evento, la reacción contra un camarógrafo que le valió una suspensión de dos partidos con la selección argentina, el deseo de atajar en Independiente y hasta qué edad pretende seguir siendo profesional.

“¿Los abucheos? Es normal, lo mismo que si algún francés ganara algún trofeo importante en Argentina. Lo entiendo. Es todo por el fútbol, es profesional, uno lo acepta”, mencionó el Dibu en DSports sobre la reprobación que recibió nuevamente en territorio galo, donde no es bien recibido tras la final de Qatar 2022.

Al mismo tiempo, se refirió a la reacción que tuvo contra el cámara que lo enfocó de cerca tras la derrota de Argentina ante Colombia por Eliminiatorias: “No había necesidad, era un poco invasivo y se estaba riendo. Fue solo mover la cámara. Quedó ahí, acepté la sanción y fue injusto, la verdad. No quedó más nada, quedó ahí. Ojalá le vaya bien”.

Dibu Martínez habló de su reacción contra el camarógrafo en Colombia

Al marplatense de 32 años le preguntaron si tenía pensado seguir atajando profesionalmente hasta los 40, a lo que contestó: “Hasta que me dé el cuerpo. La vida es muy larga después. Renové por cuatro años más (en Aston Villa), así que estaré hasta los 35 o 36. Voy año a año, sé que mi cuerpo me va a dar hasta los 41 o 42 tranquilamente. Con lo que vengo haciendo físicamente, los estiramientos y eso. La vida de los futbolistas se alarga hoy en día. Y, por cómo trabajo yo, me va a dar. Cuando la cabeza me explote, ya no tendré arreglo”.

Muchos en Avellaneda se ilusionaron cuando el Dibu descartó las posibilidades de atajar en Boca o River si es que vuelve al fútbol argentino alguna vez: “Si no es en Independiente, no jugaría en ningún otro lado. Yo no jugué en Primera, me fui en la academia. ¿Una espinita? Puede ser. Pero me hubiera quedado una espinita si no jugaba en la Selección. Jugando en la Selección siento que represento a Independiente también”.

OTRAS FRASES DEL DIBU MARTÍNEZ

· LIONEL MESSI. “Lo vi contra Bolivia y pensaba cuánto me gustaría jugar 1/4 a su edad. Lo mismo con Otamendi, que está en un nivel impresionante. Ver a esos chicos demostrar a los más jóvenes va a ayudar muchísimo a mi generación y la que viene detrás”.

· LIONEL SCALONI. “Es una persona fiel que realmente se pone muy triste si tiene que dejar a alguien afuera. No es de esos entrenadores con sangre fría. Te habla de la vida o el fútbol, igual que Pablo (Aimar), Walter (Samuel), el Ratón (Ayala). Son gente que ama la profesión y sienten al futbolista porque lo fueron hace poco. El jugador le quiere dar la vida porque es gente buena, enferma del trabajo. Le pagás con el esfuerzo en la cancha, es lo único que te piden”.

El Dibu también habló de Messi y Scaloni (EFE/EPA/ALI HAIDER)

· LA REALIDAD DEL PAÍS. “¿Cómo veo a Argentina? Bien, yo tengo familia en casa, te cuentan del país. Es difícil crecer en el país, pero Argentina es Argentina, siempre la vas a amar siendo argentino. Voy poco, pero siempre disfruto. Por años estuvo muy mal, pero ahora se van cambiando cosas que se puedan mejorar. Esperanzas siempre tenés, espero que haya un cambio, pero esperanzas siempre hay”.

· SU ENTRENAMIENTO. “Antes de los partidos hago dos veces pilates. Trabajo en el gimnasio, en la entrada en calor hay una máquina con la que estirás la pierna para agilizar el aductor y la uso. Me dicen si esa es la atajada del Mundial, pero no, ja. Es la de todos los fines de semana. Hay muchas cosas que trabajo en pilates, la espalda también, para sacar más rápido”.

· “Es una locura haber recibido el premio por segundo año seguido. Nunca imaginé recibirlo una vez, imaginate dos. Todavía no caigo”.

· “A los defensores les meto tanto en la cabeza que tenemos que tener el arco en cero que también terminan siendo fanáticos ellos de eso”

· “No llegué a mi pico todavía, me siento muy bien. Hay que prepararse con el trabajo y le sigo agregando cosas a mi rutina. Trabajo con gente para seguir ayudándome, invierto en mí y eso hoy en día me está ayudando a lograr cosas a las que nadie llegó”.

· “No soy de llorar nunca, pero cuando empiezo a recordar el pasado, si empiezo a hablar en español, lloro. Cuando hablo en inglés no siento tanta sensibilidad. Todos saben de dónde vengo, lo que me costó llegar, lo chico que vine a Inglaterra... hoy estar tan alto es difícil, por eso es bueno recordar para seguir creciendo, pero no es bueno pensar en el pasado en momentos claves porque te dan ganas de llorar”.

Martínez aseguró que solamente atajaría en Independiente si vuelve al fútbol argentino

· “En la Selección es como si fuéramos a la escuela, cuando te vas de egresados. Ahora en 10 días estoy en la Selección y sonrío porque voy con mis compañeros, así me siento cada vez que voy. Me gusta, me encanta y por eso nos va como nos va”.

· “Dibu es el protector de todo esto. No soy un jugador, no puedo driblear a nadie. Yo controlo y paso nomás, sé el rol que tengo. Comparar a jugadores de esa magnitud (por Messi) es imposible. Soy importante a la hora de hacer grupo y ayudar a los chicos. Me pongo en ese rol. Muchos chicos te idolatran por la Selección, pero no va más allá de eso. Me motiva ir a la Selección por los chicos y la gente en la cancha, que te pide que bailes”.

· “Las Eliminatorias son bravísimas. Subió Bolivia. En Colombia y Ecuador hace 40 grados a las 2 de la tarde. Con Paraguay en Asunción va a ser bravísimo. Cada vez está más difícil. A veces lo podemos hacer ver fácil porque vamos punteros y ganamos todos los partidos, pero es muy difícil. Es remarcable, no es tan fácil como parece, y ya estamos a un paso de la clasificación”.

· “Que la gente nos siga alentando que tenemos la Finalissima por jugar, el mundial en dos años y queremos ser la mejor Selección de la historia. Queremois seguir creciendo y hay que seguir generando cosas para lograr eso. No estamos satisfechos, nos queda mucho por lograr”