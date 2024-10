Los elogios del entrenador de España a Lionel Scaloni en la gala del Balón de Oro: “Celebro cada éxito de la selección argentina”

Los elogios del DT de España Luis de la Fuente a Lionel Scaloni en la gala del Balón de Oro

En la antesala de la gala del Balón de Oro, el entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, se refirió con admiración a su par argentino, Lionel Scaloni, a quien tuvo como alumno en la escuela de entrenadores y con quien mantiene una relación cercana. En declaraciones para TNT Sports, De la Fuente destacó el éxito del hombre de Pujato al frente de la selección argentina, que en 2022 ganó su tercer título mundial, y expresó su respeto y afecto por su labor.

“A Scaloni le tengo muchísimo cariño, hemos tenido mucha relación en el pasado. Yo fui su profesor en la escuela de entrenadores. Pero él es un maestro ya”, afirmó De la Fuente, quien considera que el trabajo de Scaloni ha sido trascendental para los logros recientes de la selección argentina, incluyendo el título en el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador español mostró su cercanía y respeto por la selección albiceleste, con la que asegura sentirse identificado: “Celebro cada éxito de Argentina, lo celebro como mío”, comentó. Además, subrayó su admiración por el proceso de Scaloni en el equipo nacional: “Le tengo un grandísimo aprecio, una gran admiración porque está haciendo un trabajo inmenso”.

En sus palabras, De la Fuente proyecta un futuro prometedor para su exalumno. “En estos casos, siempre digo también, que lo mejor todavía está por llegar, aún habiendo ganado todo. Creo todavía que hay Scaloni para mucho tiempo porque es un trabajo excepcional el que está realizando”, añadió.

Ambos están nominados al premio de Mejor entrenador del año, junto con Josep Guardiola (Manchester City), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).

No es la primera vez que cruzan palabras de afecto. En julio de este año, Scaloni le había contado a un periodista su vínculo con el DT de La Furia Roja: “Hice el curso de entrenador con Luis de la Fuente, ¿la tenías esa o te estás enterando ahora?”. Y agregó entonces: “Quiero que a España le vaya bien y a los chicos que hicimos el curso (de entrenador) en Las Rosas (De la Fuente) nos ayudó mucho. Me gusta cómo se maneja y cómo se brindan los jugadores por él. Parte de mi familia es española y lógicamente voy por España”. Del otro lado, la respuesta fue inmediata: “Es un grande. Ha demostrado una preparación y un dominio de su trabajo excepcional”.

Luis de la Fuente habló sobre Scaloni en la previa al Balón de Oro (Foto: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Antes de ser protagonista estelar de la gala del Balón de Oro 2024, de la Fuente remarcó el buen presente que atraviesa el fútbol español: “Estoy feliz de disfrutar de un evento importantísimo, de gente del fútbol, amigos, conocidos y rivales, que hoy formamos una gran familia que es el fútbol. Es un motivo para estar feliz, esto demuestra que el fútbol español goza de una gran salud. Hay presente y futuro. Vamos a disfrutarlo porque no habrá muchas oportunidades de tener situaciones como estas, vamos a reconocerlo y ponerlo en valor”.

Al mismo tiempo que se expresó sobre Rodri, uno de los grandes candidatos al galardón en la previa: “A Rodrigo lo conozco desde que tenía 16 años, hemos cumplido todas las etapas de formación: Sub 19, Sub 20, Sub 21, Sub 23 y Absoluta. Lo conozco muy bien. Se merece estar nominado para este Balón de Oro porque para mí es el mejor en su posición del mundo”.