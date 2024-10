El cariñoso gesto de Franco Colapinto con una niña antes de la largada de la carrera en México

El saludo de Colapinto a una niña

Franco Colapinto volvió a ser protagonista durante el Gran Premio de México. El piloto argentino, que terminó duodécimo en el Autódromo Hermanos Rodríguez no pasó desapercibido durante la previa al inicio de la carrera por un gesto que recorrió el mundo.

Antes de que las ruedas de los monoplazas comenzaran a rodar, el representante de Williams se presentó en plena recta junto al resto de los pilotos para entonar el himno en la presentación oficial de la carrera. Fue en ese momento cuando la creadora digital Pao Yañez filmó al pilarense saludando a una niña y luego lo compartió en sus redes sociales: “Franco saludando a una niña me dio mil años de vida”, escribió Yañez junto al video en cuestión.

Las reacciones no tardaron en llegar. Hasta el momento, el video acumula más de 23 mil likes. “Yo siendo esa niña. No me lavaría la mano nunca”, bromeó un usuario, “Querido diario: hoy una niña me hizo conocer la envidia”, soltó otro, mientras que un tercero añadió: “La humildad, es único”.

En la misma escena también se ve llegar a Fernando Alonso y Lewis Hamilton para tomar posiciones. Es importante señalar que la puntualidad en esta cita es esencial y obligatoria. La falta de asistencia o llegar tarde puede resultar en una multa significativa para los pilotos. No presentarse no solo es una falta de respeto, sino que también infringe el apéndice B del Artículo 19.4 del Reglamento Deportivo, que estipula que los pilotos deben asistir a la ceremonia del himno del país anfitrión del Gran Premio.

Si no se puede justificar la ausencia o el retraso, se pueden imponer sanciones administrativas. Un caso reciente fue el de Yuki Tsunoda en el GP de Canadá, donde llegó tarde a la ceremonia del himno nacional, programada 14 minutos antes de la carrera. Esto llevó a los comisarios de la FIA a iniciar una investigación que resultó en una multa de 10 mil euros.

El piloto argentino también protagonizó un momento especial el día antes de la carrera. Durante las sesiones clasificatorias, tuvo un bonito gesto con una fanática de Boca que había viajado desde Argentina solo para verlo. “Vino desde Argentina para ver la carrera y estaba emocionada por un autógrafo. ¡Más linda! Disfrutá mucho el finde”, compartió en sus historias de Instagram, acompañando el mensaje con una foto en la que le firma una camiseta del Xeneize, su club favorito.

En lo que respecta a su última presentación, Franco Colapinto completó finalmente su quinta carrera en la Fórmula 1 y terminó duodécimo en el Gran Premio de México celebrado este domingo, por la fecha 21 de la temporada. El argentino ganó cuatro posiciones luego de largar 16º y completó un nuevo fin de semana de buenas sensaciones.

Luego de la carrera, el piloto de Williams analizó su rendimiento, se refirió a la posibilidad de haber alcanzar un puesto más alto en la tabla final y los desafíos que tuvo que atravesar para que el coche rindiera de forma efectiva tras un sábado de clasificación que no salió como esperaba tras quedar eliminado en la Q1

“Cerré todo el diferencial desde la vuelta uno para poder tener estabilidad y poder cuidar las gomas de atrás. Fue un poco como lo solucionamos, sacamos la de adelante para tener mejor carga aerodinámica y que la cola esté más tranquila y más pegada al piso. Pero no es lo ideal ir con todos los tools así que hay que trabajar para que no vuelva a pasar”.

El chico de 21 años también agregó: “Fue una carrera que había que estar atento por si pasaba algo arriba para sumar puntos. Nosotros estuvimos firmes toda la carrera, di lo mejor desde la vuelta uno y tenía muy buen ritmo. Creo que me frenó un poco el hecho de tener tanto tráfico constantemente a lo largo de la carrera, en las primeras vueltas, cuando los autos estaban parando, otra vez tráfico y viendo esos segundos que perdí al principio de la carrera, creo que podría haber quedado bastante más adelante. No sé si haber alcanzado a Pierre (Gasly), porque los Alpine andaban bien, pero podríamos haber llegado delante de Stroll (Aston Martin) mínimo”.

“Hicimos un buen trabajo, buena carrera y ahora con ganas de Brasil”, finalizó Colapinto palpitando el Gran Premio en el país vecino que será el próximo fin de semana con doble acción en el Circuito de Interlagos, en San Pablo, que cobijará la 21° carrera principal del calendario 2024 y la anteúltima Sprint del año.