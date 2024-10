Otro fuerte choque en el GP de México: George Russell perdió el control de su auto y la práctica se suspendió por 20 minutos

George Russell, piloto de Mercedes AMG Petronas, fue protagonista de una jornada accidentada en el primer día de actividad del Gran Premio de México de Fórmula 1. El corredor británico perdió el control de su auto durante la práctica 2 y, tras deslizarse sobre la pista, se estrelló contra las barreras a gran velocidad. Russell se bajó del coche visiblemente golpeado y se fue caminando hacia el vehículo médico que lo esperaba para dirigirse al centro médico.

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de un viernes accidentado que tuvo tres banderas rojas a lo largo de las dos prácticas. Durante la FP1, las autoridades de la carrera debieron detener la actividad por diferentes cuestiones: la primera por una pieza en la pista y la segunda por el fuerte choque del compañero en Williams de Franco Colapinto, Alex Albon, quien estrelló su auto contra los muros tras impactar con el Ferrari manejado por el rookie Oliver Bearman.

“Lo más importante es que ambos pilotos están bien tras el incidente de la FP1 de hoy. Alex encontró a Ollie en un lugar desafortunado de la pista, con opciones limitadas debido a un vehículo que se movía lentamente a la vista de Alex. El incidente de la carrera deja al equipo con reparaciones significativas para completar a tiempo para la sesión FP2″, fue el comunicado que emitió Williams, que no llegó a reparar a tiempo el coche.

La tercera bandera roja del día llegó en la FP2: Russell venía a gran velocidad cuando al entrar sobre un piano en la curva 9 el auto se elevó más de lo normal e hizo que golpeara contra la pista en reiteradas ocasiones. El Mercedes perdió carga aerodinámica, el británico no pudo controlarlo y terminó contra las vallas de seguridad. Las autoridades debieron detener la actividad durante más de 20 minutos para reparar los muros y George fue trasladado al centro médico, como es habitual por protocolo.

El piloto de Mercedes perdió el control de su vehículo en la curva 9.

En un comunicado vía redes sociales, el equipo de Mercedes AMG Petronas detalló el estado de su piloto: “Noticias positivas para George Russell. Ha sido dado de alta del centro médico y está de vuelta con el equipo.”

La FP2 se extendió a lo largo de 90 minutos por una particularidad: Pirelli realizará una prueba en los neumáticos antes de la homologación de cara a la temporada 2025. La tanda estuvo “enteramente dedicada a validar” los compuestos más blandos de las gomas para el próximo año (C4, C5 y C6). Ante eso, los equipos debieron seguir los parámetros que establecerá el fabricante.

Luego del accidente de George Russell, la sesión fue reanudada luego de casi 20 minutos de inactividad y cuando faltaban 53 minutos para el cierre de la FP2. Esta sesión terminó finalmente con Carlos Sainz de Ferrari en primera posición, completando el circuito en 1:17.699. El argentino Franco Colapinto se ubicó 15° gracias a una vuelta de 1:18.908.

“¡No se entendió nada! Ni de adentro; no entendía qué estaba haciendo”, expresó el hombre de Williams sobre estas pruebas de neumáticos que realizaron en la FP2. Aunque planteó: “Hicimos un cambio grande para el FP2 y el auto se sintió un poco más... No estaba tan despierto y reactivo. Es algo para ver hoy a la noche. Me siento bien con la pista, creo que era la clave de hoy sentirme un poquito más familiarizado con el circuito. Creo que lo hicimos bien, hay que seguir trabajando, pero vamos por buen camino”.