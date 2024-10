Cómo pasa sus horas el ex futbolista chileno Jorge Valdivia, acusado de dos violaciones

Jorge Valdivia arriesga hasta 20 años de cárcel.

Alicaído, meditabundo y hasta llorando: así llegó Jorge ‘Mago’ Valdivia al penal de Rancagua (86 kms al sur de Santiago), la tarde del martes, para cumplir prisión preventiva durante los 90 días que dure la investigación por violación interpuesta por una joven tatuadora. Este miércoles, además, una nueva denuncia por el mismo delito fue ingresada por otra mujer, por lo que si la investigación prospera se espera que sea reformalizado.

Así lo deja en evidencia una nota de La Tercera, que señala que tras la entrevista de rigor hecha por el jefe de unidad y la constatación de lesiones, fue derivado al módulo 86, celda que comparte con Eduardo Macaya - padre del senador y ex presidente de la UDI Javier Macaya -, y otros reclusos.

El ex 10 de ‘La Roja’ fue advertido de que tiene absolutamente prohibido fraternizar más de la cuenta con los Gendarmes, ni menos ofrecer una camiseta a cambio de alguna prebenda.

“Afuera es un ‘ídolo’. Acá no”, reza el artículo del medio citado.

El día comienza para Valdivia a las 08:30, cuando suena la alarma. A las 09:00 los reclusos se forman para la lista y luego viene el desayuno. De ahí quedan ‘libres’ hasta las 17:00 horas, cuando deben volver a su módulo. Solo dos personas han visitado al ex Colo Colo: su hermano Claudio y Paula Vial, su nueva abogada.

El ex futbolista deberá permanecer en prisión preventiva 90 días, mientras dure la investigación, aunque se espera que sea reformalizado.

Declaración sobre la primera denuncia

El matinal ‘Contigo en la Mañana’ de Chilevisión reveló este jueves en exclusiva la declaración completa de Valdivia sobre el primer delito que se le imputa. “Quiero señalar que hace aproximadamente unos 10 días atrás me contacté con una tatuadora a través de Instagram, ya que había estado mirando sus publicaciones de los tatuajes y me gustaron sus diseños”

“Desde que le escribí por el tatuaje empezamos a hablar seguido durante este periodo y ella me pidió que le enviara fotos de mi brazo para ver dónde ella me podía hacer el tatuaje, y el día viernes 18 de octubre, el día de mi cumpleaños, habíamos quedado de juntarnos en su estudio que está ubicado en su departamento, ya que ella tenía que medir el diámetro de mi brazo”, señaló el ex futbolista de la selección chilena.

Valdivia continuó: “Primero coordinamos para juntarnos a las 13:00 horas y ella me pidió que mejor nos juntáramos más tarde para atender a unos clientes. Una vez que salí de la radio ADN que está en Eliodoro Yáñez, me trasladé hasta su casa a las 16:30 horas. En ese momento sólo me midió el brazo, me tomé un vaso de agua y me fui”.

El testimonio prosigue con la cita en el restaurante ‘Chicha en Ají’ y la posterior ida al departamento de la chica.

“Estuve en el departamento un lapso corto, luego bajé al primer piso a revisar unos mensajes en el celular, luego volví a subir al dormitorio y ella ya estaba durmiendo. Me debo haber retirado del departamento alrededor de las 00:30 horas ya que a las 01:00 de la madrugada yo ya estaba en mi casa revisando unos mensajes que me llegaron a esa hora. Cuando salí del edificio le pedí al conserje que me abriera el portón y me fui manejando a mi casa que queda más o menos cerca”, añadió Valdivia.

“El lunes en la mañana recibí unos mensajes de ella y no le pude contestar en el minuto pero después la llamé por teléfono y me preguntó qué es lo que había pasado, me dijo que no se acordaba y que le dolía la cabeza”.

Mediante mensajes de texto, “ella (...) también se reía de la situación. Le dije que si no se acordaba podíamos repetirlo”. “También recuerdo que en una segunda oportunidad que hablamos por teléfono ayer lunes, ella me habló del ex pololo que nos había visto desde el edificio de enfrente”.

“Quiero señalar que mientras estuvimos en el departamento no tomé nada, no fumé nada, ella tampoco consumió nada, por lo menos no consumió nada delante de mí. Todo fue muy rápido dentro de su casa”, dijo. “Mientras estuvimos en el departamento ella estaba consciente de la interacción sexual. Ella nunca estuvo forzada, nunca me empujó o me dijo que parara”.

Su nueva abogada, Paula Vial, ya defendió con relativo éxito a un conocido cineasta por acoso sexual.

Garzones del restaurante la vieron “muy mareada”

Este jueves también se conocieron las declaraciones de los garzones de la picantería peruana donde ambos se reunieron. Según el testimonio de dos de ellos, la joven tatuadora llegó sola y pidió pisco sour. Valdivia arribó al poco rato, bebieron y comieron juntos, y en un momento ella perdió su Ipad.

“Eran más de las 11 de la noche (...) y veo que este hombre me dice que si encuentro un iPad lo guarde y me señala a ella, la niña que estaba con él. En ese momento me acerco a la garzona que trabaja conmigo y le digo qué pasó y me dice que se le perdió el celular a la señorita y no lo encuentra”, consigna el testimonio, de acuerdo también al citado medio matinal.

Finalmente, la garzona encontró el mentado dispositivo en el baño y “se lo pasa a la niña, (quien) le dijo a mi colega, ‘gracias me salvaste la vida, me siento muy mareada’ y se retiró del restaurante”.

Querella del SernamEG

En paralelo, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) presentó una querella en contra de Valdivia por las dos denuncias de violación y confirmó apoyo psicológico y legal a las víctimas.

“Nos hemos puesto a disposición de las víctimas a través de las Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, que son instancias que dependen de las fiscalías, con el fin de transmitirles a quienes han sido víctimas, la disposición de nuestro Servicio a representarlas jurídicamente y apoyarlas en los procesos de atención psicológica y social”, indicó su directora, Priscilla Carrasco.

La Fiscalía investigará las filtraciones a la prensa de la carpeta investigativa.

Fiscalía investigará filtraciones

Finalmente, la Fiscalía Regional Oriente abrió una investigación por el delito de violación de secreto.

“A raíz de las filtraciones de la carpeta investigativa de la primera denuncia por violación en contra de Jorge Valdivia y la declaración de la segunda víctima del imputado por el mismo delito, la Fiscalía Regional Oriente, en el deber que tiene de asistir y proteger a las víctimas, decidió abrir una investigación penal por el delito de violación de secreto”, informaron mediante un comunicado.

Ello, puesto que “las filtraciones expuestas por distintos medios de comunicación han dado a conocer información sensible que permite aproximarse a las identidades de las víctimas quienes de manera privada y valiente denunciaron los hechos de los que fueron víctimas”, sostuvieron.

“Como Fiscalía Oriente comprendemos el interés de los medios de comunicación en el caso por ser el imputado una persona pública, sin embargo, rechazamos tajantemente que la cobertura mediática de una investigación en desarrollo revictimice y exponga de manera reiterada e innecesaria el dolor de las víctimas contando una y otra vez los hechos y los momentos previos a la agresión”, complementaron.

“Invitamos a todos los medios de comunicación a cubrir estos delitos con perspectiva de género, de manera reflexiva y teniendo siempre presente la protección y respeto de las víctimas”, remataron.