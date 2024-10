El contundente cambio estratégico que hará Alex Albon con su auto en la Fórmula 1: “Colapinto me eleva”

Franco Colapintó regaló autógrafos para sus fanáticos (REUTERS/Henry Romero)

Este domingo 27 de octubre se correrá el Gran Premio de México por la fecha 20 del presente calendario en la Fórmula 1 con la lupa puesta en la reaparición de Franco Colapinto en el circuito. El primer piloto argentino en los últimos 23 años de la Máxima le devolvió la ilusión a todo un país y, en las últimas horas, comenzó a palpar el clima de lo que será su carrera en el continente después de cuatro las fechas en Italia, Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos.

Su mánager, María Catarineu, fue la responsable de exhibir en las redes sociales la emoción de decenas de fanáticos, quienes hicieron la vigilia con tal de ver algunos segundos al piloto de Williams en su arribo al país. La grabación de escasos segundos fue publicada en formato de historia en su cuenta personal de Instagram, y se muestra a un grupo nutrido de personas agitando banderas y camisetas argentinas a unos metros de Franco.

Muchos sacaron sus celulares para capturar este momento, y Catarineu giró su teléfono móvil para mostrar el preciso instante en el que Colapinto los saludaba a la distancia antes de subirse a un vehículo que le permita continuar su periplo por el país latinoamericano. Todo esto fue acompañado por vitoreos del público al bonaerense de 21 años.

Decenas de fanáticos saludaron al argentino en su llegada al país

Además, también se registraron fotografías de la fiebre por Franco Colapinto al interior del circuito porque el fotógrafo de la agencia internacional, Reuters, Henry Romero, le sacó una postal impregnando su autógrafo en un casco ante la atenta mirada de dos mujeres.

Por otro lado, su compañero de equipo en Williams, Alex Albon, sorprendió al revelar un cambio estratégico, ya que seguirá la puesta a punto del joven argentino que hasta hace poco corría en la Fórmula 2. Esto se dará con la idea de solucionar los problemas en su monoplaza, con foco en las curvas de baja velocidad, un aspecto en el que los ingenieros del sudamericano lograron sobreponerse. Vale mencionar que Albon quedó atrás suyo en las últimas dos carreras de Marina Bay y Austin.

“Este será el primer fin de semana en el que me inclino un poco más hacia lo que el otro lado del garaje estuvo haciendo y tratando de ver si eso ayuda a solucionar algunos de los problemas que estuve teniendo”, declaró el anglo-tailandés que siempre había superado a su ex ladero, Logan Sargeant, en el presente año (sin contar abandonos).

Alex Albon utilizará la misma puesta a punto que Franco Colapinto en su auto (EFE/EPA/ALI HAIDER)

A continuación, agregó: “Definitivamente tenemos un equilibrio diferente con las nuevas mejoras que introdujimos en el coche. Aún no las entendimos del todo. Podemos verlo en los datos, podemos ver dónde estamos tratando de entender lo que está pasando”.

Luego de que la balanza de los resultados se haya inclinado en favor del reemplazo de Sargeant, Albon elogió el impacto que tuvo Franco en la escudería británica: “Colapinto me eleva, eleva a todos en el equipo. Cuando tengo un mal fin de semana, seguimos sumando puntos, así que eso es muy positivo. No es una experiencia nueva, creo que si retrocedes unos años, puedes ver que tuve presión. En Williams, claro, pero siempre fue así. Así es como se compite. Así es como corres desde que tienes nueve años. Así que no pasa nada”.

Tal es el furor por Franco Colapinto que la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Twitter promocionó el GP de México, que se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una imagen acompañada del piloto en compañía del local Sergio Checo Pérez (Red Bull) y el español Fernando Alonso (Aston Martin). Dejaron afuera a un compatriota de Alonso: Carlos Sainz, hombre de Ferrari que ya acordó su desembarco a Williams en 2025.