“No sé cómo lo hizo”: el increíble gol de taco de Haaland al que comparan con un grito histórico de Ibrahimovic

Erling Haaland volvió a tener una actuación consagratoria con un doblete en el triunfo por 5-0 del Manchester City sobre Sparta Praga en el Etihad Stadium por la tercera fecha de la UEFA Champions League. Sus anotaciones fueron de vital importancia para encaminar el resultado en favor de los dueños de casa, pero la primera de ellas tuvo una connotación mayor por la espectacularidad de su movimiento y las comparaciones con un mismo tanto convertido años atrás por Zlatan Ibrahimović.

El Androide se hizo protagonista en la segunda parte, luego de que Phil Foden estampara el 1-0 a los tres minutos del primer tiempo. Savinho desbordó sobre el costado derecho y envió un centro en diagonal que obligó al retroceso de Haaland, quien no podía impactar con la cabeza porque la posición no lo favorecía. En consecuencia, utilizó toda la elasticidad de su cuerpo de 1.91 de estatura para conectar la pelota con un tacazo de espaldas de pique al suelo al arco rival. La trayectoria del balón tomó a contrapié al arquero del conjunto checo, Peter Jensen, y no pudo alcanzar a desviar ese tiro que ingresó pegado contra un palo.

Esta jugada mereció comparaciones inmediatas con un gol icónico de Ibrahimović con la camiseta del Inter de Milán. La magia de las redes sociales sacó del baúl de los recuerdos un partido del Neroazzurro contra Bologna en condición de local el 4 de octubre de 2008. Con el marcador sin goles, Adriano llegó hasta el fondo y colocó un envío al corazón del área. Ibra, en vez de meter la cabeza, anticipó a su marcador con un sorpresivo tacazo en el área chica, que dejó estupefacto al guardameta sin poder creer la repentización del punta sueco, actualmente retirado.

El noruego se despachó con una pirueta que recordó a un tanto de Ibra con la camiseta de Inter

De hecho, ESPN definió a la intervención como “Haaland se viste de Ibrahimović” y se preguntó si era el “gol del año” para dar cuenta de la buena labor del máximo artillero de los Ciudadanos en la Liga de Campeones con tres tantos. El conjunto inglés ocupa la tercera colocación de la Fase Liga con siete puntos, a 2 de los líderes Aston Villa y Liverpool, y en zona de clasificación directa a los octavos de final.

Finalizado el encuentro, Phil Foden se deshizo en elogios para su compañero y contó una intimidad de su charla posterior a la acción: “Hablé con él y le dije: ‘Amigo, si intentara hacer eso, ¡me lastimaría la ingle!’ ¡No sé cómo lo hace! Es solo que tiene las piernas muy largas, ¿no? ¡Es un fenómeno! ¡Tiene un talento que nadie más puede lograr!”. Matheus Nunes se sumó a los mensajes: “¡Fue increíble! ¡Me quedé sin palabras después de su disparo!”.

Pep Guardiola fue consultado por su estrella en conferencia de prensa: “¡Miralo! Con su estatura, es tan alto, es tan flexible...”. “Es increíble el talento que tiene este chico. Es imparable. Hizo un gol fantástico, pero ya marcó un gol similar contra el Borussia Dortmund hace un par de años con un pase increíble de João Cancelo. No sé cuál fue más difícil de los dos. Es complicado elegir”, declaró remontándose al duelo con victoria en Inglaterra por la segunda fecha del Grupo G de la Champions 2022/23.

El próximo partido del Manchester City en el calendario será este sábado desde las 11 ante Southampton como local por la novena fecha de la Premier League, en la que marcha segundo detrás de los Reds. Por otro lado, volverá a jugar por la Orejona el martes 5 de noviembre frente a Sporting de Lisboa en Portugal.

* El compacto de Manchester City vs. Sparta Praga