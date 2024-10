El rapero estadounidense A$AP Rocky está cerca de adquirir un equipo del fútbol inglés

A$AP Rocky está en negociaciones para adquirir el 80% del club inglés Tranmere Rovers por 19,5 millones de dólares (REUTERS/Andrew Kelly)

El rapero A$AP Rocky, conocido por su exitosa carrera en la música y su relación con la superestrella Rihanna, decidió adentrarse en el mundo del fútbol inglés. A través de un grupo inversor, el artista de 36 años busca adquirir una participación significativa en el Tranmere Rovers, un club de la League Two del fútbol británico.

Este grupo, encabezado por el abogado de celebridades Joe Tacopina, está en negociaciones avanzadas para hacerse con el 80% del equipo por 19,5 millones de dólares, según informaron los medios británicos The Sun, BBC y Daily Mail.

Rocky, además de su faceta como músico, está mostrando gran interés en este nuevo proyecto deportivo. El rapero está entusiasmado con la posibilidad de involucrarse en el futuro del Tranmere Rovers, el club que actualmente juega en la cuarta división del fútbol inglés, según informó Forbes.

Mark Palios, copropietario del Tranmere Rovers, busca inversión externa para potenciar el desarrollo del equipo (Images via Reuters/Carl Recine)

Su relación cercana con Tacopina fue clave en su decisión de unirse a esta iniciativa, y se espera que una vez concretado el acuerdo, haga apariciones en el Prenton Park, el estadio local del equipo, para apoyar personalmente a los jugadores y que su figura atraiga más interés.

El abogado Tacopina, conocido por representar a figuras como Donald Trump, no es ajeno al mundo del fútbol. Ha tenido participaciones previas en varios clubes italianos (la Roma, el SPAL, el Bolonia y Venezia) y ahora está centrado en revivir al Tranmere Rovers, informó Daily Mail.

Durante más de seis meses, Tacopina ha liderado las negociaciones para adquirir una participación mayoritaria en el equipo, y aunque la aprobación final de la English Football League (EFL) aún está pendiente, el acuerdo parece estar cerca de completarse, según Forbes.

Se espera que A$AP Rocky visite el estadio Prenton Park si se concreta la adquisición (REUTERS/David Dee Delgado)

Qué dijo el actual propietario

El actual copropietario del Tranmere Rovers, Mark Palios, expresó abiertamente su deseo de que el acuerdo con el grupo inversor encabezado por Tacopina en el corto tiempo. En una entrevista con Sky News, cuando se le preguntó el plazo para cerrar el trato, dijo: “Lo antes posible”, que en inglés, se utilizan las siglas ASAP.

Palios, quien adquirió el club en 2014 junto a su esposa Nicola, estuvo buscando inversión externa para potenciar el desarrollo del equipo durante los últimos dos años. Según declaró en una entrevista con BBC: “El club tiene potencial que no se ha explotado y que se puede sacar adelante. No hemos recibido ningún fichaje de venta, pero se han puesto en contacto con nosotros”.

Aunque Palios no pudo confirmar directamente la participación de A$AP Rocky en la adquisición, sí reconoció que diversas partes mostraron interés en el equipo y que Tacopina ya ha asistido a varios partidos. “Joe es un personaje interesante y es una de las personas que están interesadas en el negocio y, tan pronto como podamos decir algo, por supuesto, se lo diremos a los fanáticos”, afirmó.

Se especula que la participación de Rocky y Rihanna podría atraer más visibilidad al club en Inglaterra y Estados Unidos (Backgrid/The Grosby Group)

Posible implicación de Rihanna

El impacto mediático que podría generar la llegada de A$AP no se limita solo al terreno de juego y al nombre propio que ya significa mucho. Se especula que su involucramiento, junto al de otras celebridades como su pareja Rihanna, podría atraer mayor visibilidad para el club, no solo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos.

Además, según el medio inglés The Sun, surgió el rumor de que un gigante del streaming podría producir un documental sobre el equipo, siguiendo el éxito de producciones similares como Welcome to Wrexham, que mostró cómo el Wrexham FC -otro equipo del ascenso inglés- fue transformado tras su adquisición por los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney. En caso de que suceda, sería sumar exposición para el club y así incrementar la economía del club o de la zona del estadio, en Birkenhead, Merseyside.