Un futbolista intentó retirar un petardo del campo de juego y le explotó en la mano: “Me han llevado de un quirófano a otro”

El accidente de un futbolista con un cohete

Fabio Schiafino, jugador de KSCT Menen, fue protagonista de un duro incidente después de que un espectador lanzara fuegos artificiales al campo al finalizar el partido contra SK Zillebeke, en la cuarta división provincial C de Bélgica. El futbolista, de 26 años, perdió un dedo y sufrió la amputación parcial de dos más tras intentar retirar el artefacto para evitar que dañara a los presentes.

El hecho ocurrió después de un partido donde KSCT Menen ganó 4-0, con Schiafino marcando dos goles en el día de su cumpleaños. Sin embargo, la celebración tras el final del encuentro se tornó en caos cuando el jugador vio algo que habían lanzado desde la tribuna. “Pensé que era una bomba de humo”, comentó Schiafino al medio belga HLN. “Inmediatamente vi el peligro, tanto para mis compañeros como para los aficionados. Había niños alrededor, no quería que nadie se quemara. En una fracción de segundo, decidí retirar el proyectil”, relató el futbolista.

Menos de dos segundos después, el artefacto explotó. “Cuando el humo se disipó, vi mucha sangre en mi mano derecha, faltaban algunos dedos”, relató Schiafino a VRT News. Las imágenes difundidas por varios medios belgas, como la televisión RTL Nieuws, mostraron el momento en que el futbolista recogió el petardo justo antes de que este explotara, resultando gravemente herido.

“No me di cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Mi hermano caminó hacia mí y fue sólo cuando lo vi mirando mi mano en estado de shock que la miré yo mismo. Mi mano quedó completamente destruida”, remarcó.

La explosión causó que Schiafino perdiera completamente un dedo, y los médicos intentan salvar parcialmente otros dos, según VRT News. “La deflagración le arrancó el dedo índice, al igual que la mitad del pulgar y el dedo medio”, reportó BFM RMC Sport. En total, Schiafino ha requerido tres operaciones quirúrgicas en un periodo de 48 horas y se encuentra bajo tratamiento intensivo en el hospital de Brujas.

El proyectil que lanzó el espectador es ilegal en Bélgica (@FocusWTV)

Desde el hospital, Schiafino expresó: “No va bien. Llevo casi 2 días sin dormir ni comer, me han llevado de un quirófano a otro, creo que ya me han operado 3 o 4 veces”. El delantero describió su situación como “un calvario”, con la mano “completamente vendada. Recibo medicación y anestesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana por vía intravenosa, para que los médicos puedan trabajar en ello en cualquier momento”.

Mathieu Verhoest, presidente del equipo local SK Zillebeke, explicó que el artefacto era un cobra 6, describiéndolo como “un producto pirotécnico pesado con el poder de una granada de mano, prohibido en nuestro país”. El presunto responsable de lanzarlo fue un joven de 21 años de Wevelgem, quien fue arrestado y luego liberado, aunque enfrenta cargos por agresión y lesiones, y podría ser prohibido de entrar a estadios por hasta 10 años.

A pesar del dolor y las secuelas permanentes, Schiafino no culpa al espectador. “Lo conozco un poco, me contactó para preguntar si podía llamarme. Cuando hablé con él por teléfono, le dije que no lo culpo, no pretendía que todo terminara así”, declaró el jugador, subrayando que “estas cosas ciertamente no pertenecen a un campo de fútbol”.

Schiafino también practica kickboxing, y su club de Zwevegem ha iniciado una campaña de financiación colectiva para apoyarlo, esperando recaudar al menos 2.500 euros. KSCT Menen expresó en un comunicado su repudio al incidente y su intención de emprender acciones civiles. “Lamentamos profundamente este incidente y nos distanciamos de la persona en cuestión. Nuestro club no lo conoce, pero ha sido identificado”, afirmó el club.

Mientras la policía y la federación belga de fútbol continúan con las investigaciones, se espera que la Fiscalía tome una decisión con el aficionado que arrojó el proyectil. Del otro lado, el apoyo y la solidaridad con Fabio Schiafino son esenciales en su camino de recuperación. “El hecho de que todo el mundo se compadezca tanto significa mucho para mí”, sentenció el jugador.