Las confesiones de Nico Paz: por qué eligió jugar para Argentina, los consejos de Toni Kroos y su idolatría por Messi

Créditos: AFP

Nico Paz atraviesa un presente magnífico. Tras su debut oficial en la victoria de La Scaloneta ante Bolivia, por las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026, el joven volante que se formó en el Real Madrid comenzó a brindar sus primeras producciones en el Como de Italia, equipo dirigido por Cesc Fábregas. En su nuevo destino, el argentino está comenzando a demostrar el talento que lo convirtió en una de las grandes promesas de La Casa Blanca.

En las últimas horas, el hijo del ex central del Tenerife brindó una entrevista con La Gazzeta dello Sport, en donde se refirió a su primer gol en la Serie A contra el Nápoli. “Ancelotti me felicitó, sabía lo importante que era para mí”, comentó con entusiasmo. Además, el joven describió al técnico italiano que hizo historia en el Merengue como un gran estratega: “Sabe en qué posición ponerte y tiene mucho que pedirte. Sabe sacar lo mejor de cada uno. Él siempre me pedía que demostrara personalidad cuando tuviera la pelota”.

Nacido en las Islas Canarias, su madre es española y su padre, argentino y futbolero: Pablo Paz jugó en Newell’s, Banfield, Independiente, Everton de Inglaterra, Valladolid, entre otros clubes. El papá de Nico también participó del Mundial de Francia 1998 con la Selección Argentina y hasta ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 con aquel seleccionado dirigido por Daniel Passarella.

El Como, de regreso en la Serie A de Italia tras 21 años, apostó por el mediapunta, cuyo pase fue adquirido por el club por 6 millones de euros al Real Madrid, según las condiciones del contrato. Además, el equipo español mantiene una opción de recompra, asegurándose también el 50% de los derechos en caso de una futura venta. En la entrevista con el medio italiano, Nico destacó las palabras de apoyo que recibió del legendario Toni Kroos, quien le aconsejó “seguir luchando para encontrar su lugar en el fútbol”. Respecto a sus compañeros en el vestuario del Merengue, Paz remarcó su admiración hacia sus ex compañeros: “Era fascinante trabajar con gente tan rápida de pies y de cerebro, con tanto talento. Modric siempre me ha encantado, desde que era niño. Otro al que admiraba mucho era Kroos. Y luego Rodrygo, porque no se le podía robar el balón, es uno de los jugadores más técnicos que he visto”. Pero a pesar de su formación en la potencia de la capital española, dejó en claro que su verdadero ídolo siempre fue Lionel Messi.

Como también tenía la posibilidad de representar al seleccionado español, la figura internacional jamás dudó en ponerse la Albiceleste. “Es el momento más lindo de mi vida. Ha sido un sueño. Nada más acabar le di la camiseta a mi viejo, estaba más ilusionado que yo. Es una sensación increíble, me sentí muy cómodo, con toda esta gente, animando como animaba. Scaloni me felicitó luego del partido. Y Leo (Messi) me ayudó con los consejos, a colocarme en el campo. Le estoy agradecido”, dijo después de cumplir el sueño de debutar con el último campeón del mundo.

El argentino reconoció que la competencia dentro del equipo era dura, especialmente con jugadores de su edad como Arda Güler: “Creo que jugué los minutos que merecía. Estaba con los mejores del mundo y era difícil encontrar espacios. Necesitaba crecer, desarrollar mi juego, y para eso necesitaba un cambio de aires”. Ese cambio, con la propuesta de Fábregas y el Como, el virtuoso atacante reveló que fue el ambicioso proyecto, junto con una llamada del propio entrenador, lo que lo convenció para cambiar de rumbo. “Me pide que maneje el balón, que haga moverse al equipo, que dicte los tiempos del partido”, destacó. Entre sus nuevos compañeros, el volante destacó a Perrone y Cutrone, subrayando su capacidad para disparar desde lejos y su regate como algunos de sus puntos fuertes. Sin embargo, también reconoció la necesidad de mejorar su regularidad: “Debo aprender a permanecer ‘dentro’ del partido durante los 90 minutos”. Pese a que firmó un contrato de cuatro años con el Como, Nico Paz no descarta un eventual regreso al club que lo formó: “Ojalá pueda volver al Real Madrid, pero ahora estoy en el Como y estoy centrado en este equipo. Lo daré todo por esta camiseta”.