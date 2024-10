Las barras de Belgrano y Unión dirimieron sus internas a balazos: los negocios detrás de los enfrentamientos

El tiroteo de barras de Belgrano en Córdoba

En febrero pasado, Infobae publicó un video en el cual el histórico líder de la barra brava de Belgrano de Córdoba y desplazado de ese lugar en 2021, Roberto Ponce, alias el Loco Tito, les decía a sus sucesores: “Me cansé. ¿Ustedes quieren guerra? La van a tener. Yo voy a volver por la barra. Voy a buscar gente de todos los barrios, hasta los que están con ustedes porque nadie los quiere, porque no son nada. Traidores. Tengo los huevos bien puestos y ya me cansaron. Así que los vamos a encontrar y ahí, ustedes al cementerio y yo en cana. O al revés. Pero se terminó. Cuando entregué la barra no me metí más, pero ratas inmundas le fueron a decir a los dirigentes que no dejen entrar a los míos a la cancha, los agredieron, les sacaron los carnets, hablan mal de mí. Bueno, todo tiene un límite. Y ese límite se terminó”.

Impacto de bala en un vehículo

Bueno, da la impresión que de las palabras, finalmente la barra disidente pasó a los hechos. Este sábado a dos cuadras del estadio y a menos de una hora del partido contra Platense, se armó una balacera que no dejó muertos de casualidad. Tal como lo muestra el vídeo que acompaña la nota, los violentos que hoy están fuera de la tribuna se acercaron a emboscar al grupo oficial que lideran Lucas Pavón y el Gitano Pedro Minuet y apenas los divisaron uno de ellos, llamado Roque Alem, y que según fuentes judiciales tendría antecedentes por haber liderado un motín en la cárcel de Córdoba años atrás, efectuó varios disparos. Al menos siete como se ve en la secuencia fílmica y por las vainas que recogió la Policía en el lugar. De milagro los tiros impactaron en las fachadas de las casas y en tres autos donde detrás de ellos se tiraron los barras que lideran la popular del Pirata para protegerse de los balazos.

Un arma secuestrada por la policía luego del tiroteo de la barra "Pirata"

Cómo el operativo de seguridad estaba desplegado desde hacía 120 minutos rápidamente los efectivos se abalanzaron sobre quienes disparaban y Alem se escondió en una casa a tres cuadras de los hechos. Cuando llegó la Policía para detenerlo, el resto de la barra se enfrentó con los uniformados y en esa batalla campal terminaron varios oficiales lesionados pero finalmente pudieron capturar a Alem, que tenía en su poder un revólver calibre 48 con la numeración limada y que quedó detenido a disposición del fiscal Guillermo González, que hace años que viene acumulando expedientes por la interna de la barra pero aun así no puede meter presos a sus líderes. Veremos si este último hecho logra terminar con ellos tras las rejas.

Un barra de Belgrano disparando en plena calle

Si bien la guerra viene hace tiempo, no es casual que los tiros hayan aparecido justo este fin de semana. Lucas Pavón, el actual líder, llegó a ese lugar apadrinado por Mauricio Saillen, el poderoso jefe del sindicato de recolectores de residuos de Córdoba, que hoy está inmerso en un juicio por lavado de activos de definición inminente. Saillen estuvo preso siete meses por esta causa en 2019 pero llegó en libertad al proceso que mañana tendrá una audiencia clave: él y el resto de los acusados ofrecieron 750.000 dólares para cerrar el proceso y quedar libres de culpa y cargo. Y si lo aceptan, en la tribuna de Belgrano se dice que Pavón se hará más fuerte aún. Por eso sus enemigos fueron a tratar de complicarlo este fin de semana, con la idea de que una reyerta entre ambos grupos incluyera entre los detenidos a Pavón y su gente, lo que finalmente no ocurrió. De hecho la barra oficial logró ingresar al estadio y desde allí mientras se jugaba el partido emitió sus cantos de guerra. Porque esto va a terminar peor.

Impactos de bala en un vehículo

La pelea viene de tiempo atrás. El lunes 15 de noviembre de 2021, Roberto Ponce, el Loco Tito, se retiraba de la jefatura de la barra brava de Belgrano de Córdoba tras 48 años de tribuna y 40 en el máximo sitial, convirtiéndose en el jefe barra más longevo de la historia. Parecía que su era estaba terminada y en paz y que le dejaba el sitio a su segundo, el Gitano Pedro Minuet, con quien entre otras cosas viajó a varios Mundiales, entre ellos el de Sudáfrica 2010 con Hinchadas Unidas Argentinas. En realidad esa salida pacífica era el corolario de una interna que se venía gestando con otro grupo, el de Lucas Pavón, que buscaba ser el nuevo rey. De hecho, aquel 15 de noviembre, Pavón decidió no ir ni él ni su gente a la cancha para que Tito tuviera su despedida en paz. Era un pacto de caballeros que ponía punto final a una era para abrir otra nueva. Pero la nueva conducción decidió no compartir nada con quienes habían formado el legado. La tensión fue en aumento y la guerra comenzó a mediados de 2022. Hubo cinco enfrentamientos en tres meses hasta que en el último de ellos, en septiembre, Tito recibió dos impactos de bala. Y eso armó una especie de tregua de facto. En Qatar, festejando con la barra de la Selección la tercera estrella, el grupo lo comandó el Gitano Minuet quién quedó registrado en imágenes televisivas con una bandera de la barra de Belgrano en pleno partido.

El Loco Tito, el ex jefe de la barra de Belgrano

Pero esa tregua duró poco. El Loco Tito empezó a ver cómo la barra actual alquilaba carnets a 15.000 pesos, cómo recaudaba del club, cuánto se llevaba de los trapitos y ese crecimiento se verificó en la apertura de un bar de la barra a una cuadra del estadio y en un local de venta de indumentaria y merchandising en pleno barrio Alberdi. Entonces la denominó la barra del CBU y hasta mostró fotos de las mujeres de los nuevos capos haciéndose cirugías estéticas “pagadas por los hinchas de verdad”, decía. Y de ahí a la guerra total hubo un paso. Primero hubo balazos contra el segundo de Tito, la respuesta fueron tiros contra el local de merchandising en agosto y este sábado directamente en la previa del partido y a dos cuadras de la cancha, cuando los hinchas comunes ya se acercaban en masa. Un milagro permitió no tener víctimas fatales.

Elementos secuestrados en Santa Fe tras el enfrentamiento de la barra de Unión

Pero no sólo Córdoba tuvo este tipo de hechos en esta fecha futbolística. También hubo balazos por la interna de la barra en Unión de Santa Fe, donde hay una guerra entre el histórico grupo del barrio Sargento Cabral dominado por los tres hermanos Galeano y la facción del barrio Roma referenciada en Daniel Cantero, quien la lideró hasta 2014 y ahora pretendería volver en alianza con el barrio Alto Verde cuyo líder es Jorge Peto Altamirano.

Los detenidos de la barra "Tatengue"

La tensión que venía en aumento estalló ayer por la mañana con una balacera en la puerta del estadio con cuatro detenidos y un prófugo, nada menos que Fabián Galeano, a quién acusan de haber estado presente en los hechos. Por este tema, los cuatro partidos restantes de Unión en la Liga Profesional se jugarán sin bombos ni banderas y con inclusión de los Galeano en el derecho de admisión, según dispuso la Dirección de Seguridad de Eventos Masivos de Santa Fe. Fuentes oficiales indicaron que la prohibición para ingresar a los estadios para los involucrados en el tiroteo será por tiempo indeterminado. La decisión será informada en una resolución. El tiroteo además se da en el marco de una interna institucional, ya que varios socios denunciaron al presidente, Luis Spahn, por lavado de activos bajo el patrocinio del abogado Alejandro Otte, lo que generó un revuelo gigantesco en la institución que marcha sexto en la Liga Profesional y está a un solo punto de los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.